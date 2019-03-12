Volume do Mercado

Bom dia, tenho um robô de negociação automatizada e queria incrementar uma função nele que varresse o gráfico x candles para atrás e me retornasse o Volume das negociações nesse período, alguém tem uma ideia de como poderia fazer isso? 


Desde já, grato!

 
Rodrigo Costa:


Olá,

sim e é muito fácil, veja na guia de referência MQL5 o comando CopyRates.

 
Rogerio Giannetti Torres:

Olá,

sim e é muito fácil, veja na guia de referência MQL5 o comando CopyRates.

Boa tarde Rogério, obrigado pela resposta. Entrei nessa Guia de Referência e lá tem "CopyRealVolume" e "CopyTickVolume", estou confuso em qual utilizar e como utilizar para o meu fim, especificado ali em cima. Poderia dar mais uma força?

Desde já, obrigado!

 
Rodrigo Costa:

Vamos começar com o básico...

O Robô foi desenvolvido por você?
 
Rodrigo Costa:

Rodrigo,

 "CopyRealVolume"  copia o volume por período e "CopyTickVolume" copia a qtd. de negócios por período.

 
Flavio Jarabeck:
Vamos começar com o básico...

O Robô foi desenvolvido por você?

Sim, eu que desenvolvi.

 
Rogerio Giannetti Torres:

Quando uso o "CopyRealVolume" que seria o que mais me atende, e mando printar o valor do Volume atual (índice "0") ele me retorna um Valor e logo em seguida "0", atrapalhando assim os meus cálculos, segue o código que tenho usado:


 ...

int CalcularMediaVolume(){    
      long volume_grafico[];
      int TickVolumeDef = CopyTickVolume(Symbol(),0,0,barrascalculovolume,volume_grafico); 
      Print(volume_grafico[0]);
      return (media_volume_atual);      
   }

 ...


Alguém sabe o que é?

 
Rodrigo Costa:


Bom dia.

Rodirgo, deve ter outro Print volume_grafico[???] em outro ponto do programa.

 
Rodrigo Costa:

Alguém sabe o que é?

Use CopyRealVOlume(), CopyTickVolume() são os Ticks esmiuçados... você não rpecisa disso... (creio)

os Ticks podem ser zero...

