Volume do Mercado
Olá,
sim e é muito fácil, veja na guia de referência MQL5 o comando CopyRates.
Boa tarde Rogério, obrigado pela resposta. Entrei nessa Guia de Referência e lá tem "CopyRealVolume" e "CopyTickVolume", estou confuso em qual utilizar e como utilizar para o meu fim, especificado ali em cima. Poderia dar mais uma força?
Desde já, obrigado!
O Robô foi desenvolvido por você?
Rodrigo,
"CopyRealVolume" copia o volume por período e "CopyTickVolume" copia a qtd. de negócios por período.
Vamos começar com o básico...
Sim, eu que desenvolvi.
Rodrigo,
Quando uso o "CopyRealVolume" que seria o que mais me atende, e mando printar o valor do Volume atual (índice "0") ele me retorna um Valor e logo em seguida "0", atrapalhando assim os meus cálculos, segue o código que tenho usado:
... int CalcularMediaVolume(){ long volume_grafico[]; int TickVolumeDef = CopyTickVolume(Symbol(),0,0,barrascalculovolume,volume_grafico); Print(volume_grafico[0]); return (media_volume_atual); } ...
Alguém sabe o que é?
Bom dia.
Rodirgo, deve ter outro Print volume_grafico[???] em outro ponto do programa.
Use CopyRealVOlume(), CopyTickVolume() são os Ticks esmiuçados... você não rpecisa disso... (creio)
os Ticks podem ser zero...
Bom dia, tenho um robô de negociação automatizada e queria incrementar uma função nele que varresse o gráfico x candles para atrás e me retornasse o Volume das negociações nesse período, alguém tem uma ideia de como poderia fazer isso?
Desde já, grato!