Criar perfil vendedor.

Pessoal 


Estou querendo tornar meu perfil de vendedor mas não estou conseguindo devido à uma foto com QR CODE que está pedindo.

Alguém sabe como tirar essa foto?

Obrigado

 
Jessian Bayard:

Obrigado

Não lembro de pedir foto com qr code. É somente um foto de seu documento de identificação.
Dá uma olhada no link.
https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/market/market_sell

A plataforma de negociação tem um auditório de milhares de traders. Tornando-se vendedor no Mercado, você terá acesso direto a ele e o seu produto aparecerá diretamente na plataforma de negociação no mostruário do Mercado. Além disso, todos os produtos estão disponíveis no mostruário do Mercado no site da MQL5.community. Como se registrar como...
 
Obrigado

Você abre o QR code no site e tira uma selfie com o QR ao fundo. 

 
 

Pessoal 

Tenho que adicionar o documento com a minha foto do lado?

E a foto QR Code, tem que fazer uma selfie com o QR Code do lado? é isso?

 
1- sim.

2- sim. ou pede pra alguém tirar a foto.

;)

