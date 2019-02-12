Criar perfil vendedor.
Pessoal
Estou querendo tornar meu perfil de vendedor mas não estou conseguindo devido à uma foto com QR CODE que está pedindo.
Alguém sabe como tirar essa foto?
Obrigado
Não lembro de pedir foto com qr code. É somente um foto de seu documento de identificação.
Dá uma olhada no link.
https://www.metatrader5.com/pt/terminal/help/market/market_sell
- www.metatrader5.com
Pessoal
Estou querendo tornar meu perfil de vendedor mas não estou conseguindo devido à uma foto com QR CODE que está pedindo.
Alguém sabe como tirar essa foto?
Obrigado
Você abre o QR code no site e tira uma selfie com o QR ao fundo.
Pessoal
Tenho que adicionar o documento com a minha foto do lado?
E a foto QR Code, tem que fazer uma selfie com o QR Code do lado? é isso?
Pessoal
Tenho que adicionar o documento com a minha foto do lado?
E a foto QR Code, tem que fazer uma selfie com o QR Code do lado? é isso?
1- sim.
2- sim. ou pede pra alguém tirar a foto.
;)
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Pessoal
Estou querendo tornar meu perfil de vendedor mas não estou conseguindo devido à uma foto com QR CODE que está pedindo.
Alguém sabe como tirar essa foto?
Obrigado