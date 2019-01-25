Como localizo qual a Build de meu terminal?
Joscelino Celso de Oliveira:
Turma,
Onde consigo verificar qual a build de meu terminal mql5?
Agradeço antecipadamente.
Pode ser em Ajuda > Sobre... (Canto inferior esquerdo)
