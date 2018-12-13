Inicio de negociação com robôs via MT5 com modalmais.
Boa tarde amigos,
tenho conta na corretora modalmais, pra mim ela sempre foi a melhor. Há um tempo negocio opções e hoje resolvi iniciar a negociação com robôs. Porém, sempre usei o app da modal para fazer a negociação de opções, nunca usei o MT5. Já entrei no site da modal e solicitei a liberação do MetaTrader5 DMA4. Eles vão mandar o login e senha do MT5 para o meu email? Qual a diferença do MetaTrader 5 DMA4 e do MetaTrader 5?
Olá Iago,
você precisa estar atento ao fato que o Point e a qtd. de decimais do dólar (wdo / dol ) no DM4 são diferentes da plataforma MT5, veja os prints abaixo. De resto o funcionamento é semelhante e como você já deve saber, o DMA4 é mais rápido.
@iagochoa,
a modal enviou para ti o email com dados de acesso ao Metatrader?
Fiz a contratação da plataforma hoje e ainda não recebi nenhum email.
