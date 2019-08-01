Saldo no Metatrader 5
Galera estou testando (no testador de estratégias) há semanas um expert no mt5, porém para ele funcionar na conta Real e Demo, no Saldo deve ter dinheiro lá, no testador de estratégias a gente coloca o dinheiro inicial, porém, o robo nao vai funcionar em produção por conta desse saldo que aparece zerado mesmo tendo grana na corretora (RICO)...
Alguem sabe como coloco um valor nesse saldo, mesmo que seja para o robo funcionar, nem precisa ser o valor da corretora...
tem como???
Obrigado, e segue o print
Estou com o mesmo problema, só que com a Clear...
Se você está esperando usar EAs lá, esqueça, a Clear não permie robôs lá...
;)
Estou com o mesmo problema, porém na XP
Pessoal, se for conta REAL, o saldo tem que refletir o saldo da sua conta-corrente na corretora.
Se não estiver coincidindo, só reclamando com a corretora mesmo, não há o que se possa fazer além disso.
No caso de conta DEMO, também é a corretora que controla o saldo fictício. Não tem como alterar o saldo, só pedindo pra eles
Ligue na corretora conforme orientado e, nas próximas, leia o manual que a corretora envia antes de começar a se aventurar no mercado de capitais.
Se você está esperando usar EAs lá, esqueça, a Clear não permie robôs lá...
;)
A Clear liberou robôs recentemente.
E tem se demonstrado bem estável.
Cara, eu tava com esse problema na XP, o que fiz para resolver foi ir no meta trader pelo menu de plataformas da XP, na RICO não deve ser tão diferente. La no menu achei o Meta, abri as configurações e alterei o limite que estava em zero para o valor que eu queria
Lucas, na conta real você deve alocar garantias para o MT5. Na Clear, por exemplo, você entra no novo pit, clica no menu à esquerda, escolhe
"plataformas" e arrasta as garantias que desejar (dinheiro ou ações):
