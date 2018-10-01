sinal
alguem sabe me dizer como eu seguir alguem atraves do sinal
vc deve escolher a plataforma 4 ou 5
escolher sabiamente um sinal ver historico negociacoes e etc e tendo firmeza ver a slipage do sinal com sua corretora
depositar o valor no mql5 refernte ao valor do sinal
entrar no metatrader ,logar sua conta e procurar o sinal que vc deseja copiar
apos achado clicar em se inscrever e t dara a opcao de como pagar,escolher mql5
ir em loguin no mql5 para fazer as configuracoes do sinal que vc se inscreveu e aceitar
importantissimo vc deixar seu computador ligado 24 hs por dia ou colocar seu metadrater com sua conta em um vps para nao corer o risco de queda de energia ou falha de conexcao
POR FAVOR,,,, ALGUÉM PODE ME INFORMAR POR QUE DEU ESTE ERRO AS 11:27HS
(TOMEI NA CABEÇA POR ISSO).
Primeiro, você postou seu problema em uma thread que não tem nada a ver com o assunto tratado... (LEIA o título do post)
Segundo, você está usando um robô de terceiros. Você devia contatar o fabricante do robô. Não é culpa do Metatrader o suposto erro ocorrido. Se você ler a mensagem de erro, a ORIGEM do erro é do robô, não do Metatrader.
;)
Recomenda alguma VPS no Brasil? Opera B3? ou Opera fora?
forex.uso um vps estrangeiro (cheap forex vps)pago 3.78 $por mes no pacote mais barato,ping um pouco alto mas copia certinho
