Ajuda em Código Fonte

Novo comentário
 

Boa tarde Amigos, 


Alguém poderia me ajudar, estou elaborando um EA e preciso saber qual função devo colocar para que o EA abra não só uma ordem, mas sim várias ordens a cada fechamento de candle, tipo um repetidor de ordens dentro do próprio EA.


Desde já, obrigado!

 
hugostoso:

Boa tarde Amigos, 


Alguém poderia me ajudar, estou elaborando um EA e preciso saber qual função devo colocar para que o EA abra não só uma ordem, mas sim várias ordens a cada fechamento de candle, tipo um repetidor de ordens dentro do próprio EA.


Desde já, obrigado!

Abrir uma operação qdo a vela fechou é impossível, porque o momento já passou..... :)

O que dá para fazer é abrir uma operação quando uma vela abre.


 static datetime Old_Time;
 datetime New_Time[3];                    // copiando a hora p/New_Time[0]
 int handle_copied=CopyTime(_Symbol,_Period,0,3,New_Time);
 if(handle_copied>0)                          // existe valor copiado com sucesso
 {
  if(Old_Time!=New_Time[0])           // nova vela
  {

    BuyOrder();   // ou SellOrder();     // manda para a função de compra ou venda que vc deverá criar

   Old_Time=New_Time[0];             // grava a hora da vela em evidência
  }

 

Boa tarde Gerson,


Obrigado pela resposta, até esta parte do meu robô eu consegui elaborar, eu estou precisando de uma função que faça ele repetir a operação abrindo outras ordens, vou colocar um exemplo abaixo, se conseguir me ajudar:


função

Novo comentário