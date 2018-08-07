Ajuda em Código Fonte
Boa tarde Amigos,
Alguém poderia me ajudar, estou elaborando um EA e preciso saber qual função devo colocar para que o EA abra não só uma ordem, mas sim várias ordens a cada fechamento de candle, tipo um repetidor de ordens dentro do próprio EA.
Desde já, obrigado!
Abrir uma operação qdo a vela fechou é impossível, porque o momento já passou..... :)
O que dá para fazer é abrir uma operação quando uma vela abre.
static datetime Old_Time;
datetime New_Time[3]; // copiando a hora p/New_Time[0]
int handle_copied=CopyTime(_Symbol,_Period,0,3,New_Time);
if(handle_copied>0) // existe valor copiado com sucesso
{
if(Old_Time!=New_Time[0]) // nova vela
{
BuyOrder(); // ou SellOrder(); // manda para a função de compra ou venda que vc deverá criar
Old_Time=New_Time[0]; // grava a hora da vela em evidência
}
Boa tarde Gerson,
Obrigado pela resposta, até esta parte do meu robô eu consegui elaborar, eu estou precisando de uma função que faça ele repetir a operação abrindo outras ordens, vou colocar um exemplo abaixo, se conseguir me ajudar:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Boa tarde Amigos,
Alguém poderia me ajudar, estou elaborando um EA e preciso saber qual função devo colocar para que o EA abra não só uma ordem, mas sim várias ordens a cada fechamento de candle, tipo um repetidor de ordens dentro do próprio EA.
Desde já, obrigado!