strategy tester nao está computando os ganhos/perdas
fabianolr:
E quando nao aparece a opção da moeda BRL? (Imagem anexada).
Digite manualmente.
Jonathan Pereira:Perfeito, funcionou. Obrigado.
Digite manualmente.
fabianolr:quando nao aparece nem o deposito e o lugar da moeda?
O strategy tester não está calculando os ganhos e perdas, alguem sabe o que pode ser?