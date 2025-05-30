strategy tester nao está computando os ganhos/perdas

Novo comentário
 

O strategy tester não está calculando os ganhos e perdas, alguem sabe o que pode ser?


 
penna80:

O strategy tester não está calculando os ganhos e perdas, alguem sabe o que pode ser?


Tem que colocar moeda BRL.

 
josimarmaiberg:

Tem que colocar moeda BRL.


Detalhezinho danado. Funcionou, muito obrigado pela dica!

 

E quando nao aparece a opção da moeda BRL? (Imagem anexada).


 
fabianolr:

E quando nao aparece a opção da moeda BRL? (Imagem anexada).


Digite manualmente.

 
Jonathan Pereira:

Digite manualmente.

Perfeito, funcionou. Obrigado.
 
fabianolr:
Perfeito, funcionou. Obrigado.
quando nao aparece nem o deposito e o lugar da moeda?
 
Jonathan Pereira #:

Digite manualmente.

Obrigado, funcionou digitando BRL manualmente.
Novo comentário