Não recebo trabalho

tenho um computador amd A-47300 dualcore 4.2ghz em modo turbo e um intel atom 2.42ghz a mais de 24 horas ligados e até agora não recebi nenhuma tarefa existe algo relacionado a quantidade de nucleos ou fiz algo errado mostra que estou conectado a nuvem e executando mais não passa disso nas estatisticas não mostra nada apenas os agentes e mais nada não existe tarefas agradeço a todos que ajudarem. 
Arquivos anexados:
meta.png  213 kb
statistic.png  55 kb
 
Nilton Júnior:
Olá Nilton,

Veja quanto custa por dia o seu note ligado, a conta é:  24 x W( da fonte) /1000 x  Preço do  Kw/h.   Compare com  US$ 0.02 que você irá receber por hora de uso de cada núcleo do seu pc. Supondo uma condição ótima e excepcional de 2 horas de CPU / 24 horas, você receberia US$ 0.08 por dia!


