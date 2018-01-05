NÃO CONSIGO EXPORTAR DADOS DO BACKTEST

Então gente,  da erro na hora de exportas os resultados do backtest para XML ("esse arquivo não pode ser aberto devido a erros"). 

Mas, quando eu testo com poucos parâmetros de teste eu consigo exportar.


PS: Não to testando tantos parâmetros assim (print em anexo) e estou usando a otimização baseada em genética rápida.


PS²:Já tentei refazer o backtest, reabrir o MT5, reiniciar o computador.


print

 
Neste caso eu recomendo entrar em contato com o suporte aqui mesmo do MQL5 clicando em Configurações - Centr Serviços - Novo Pedido (em inglês).
 
Olá Pedro,

as vezes acontece de ter dados referente ao ÍNDICE SHARPE com um valor que não é número,  literal <nan>, quando o EXCEL tenta interpretar a linha  XML dá erro.

Você deve abrir XML com o notepad e alterar esse campo <nan>  para espaços.

 
Caso o erro persista, pode ser um pouco mais abrangente e identificar qualquer erro por caractere não numérico. Para identificar exatamente quais os registros estão apresentando erros, pode acessar o log no próprio destino que o excel apresenta:

Na pasta basta abrir o arquivo indicado:



Com os erros identificados, você pode substituir os valores com erro por 0 ou espaço.


