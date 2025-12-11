Discussão do artigo "Informações gerais sobre os sinais de negociação para MetaTrader 4 e MetaTrader 5" - página 36

Sorsys #:
Acabei de aplicar a fórmula: (500/358) * 1 = 1,3 lotes. Por favor, corrija-me: a fórmula também precisa incorporar o efeito da margem necessária.

Ainda não entendi, o fato é que, com essas cargas de depósito, você receberá uma chamada de margem mais cedo ou mais tarde.

 
Eleni Anna Branou #:

  1. Provedor: saldo de 358 USD, alavancagem de 1:100
  2. Assinante: saldo de 1.000 USD, alavancagem de 1:100, porcentagem de carga de depósito de 50%
  3. Máximo de lotes abertos: (500/358) * 1 = 1,3 lotes
"Com essas cargas de depósito, você receberá uma chamada de margem mais cedo ou mais tarde"

Minha resposta: Portanto, acho que a fórmula precisa incorporar também a exigência de margem para que, com essas cargas de depósito, haja um valor racional para o máximo de lotes abertos.

Entendi ou estou perdendo alguma coisa?

 
Sorsys #:
Leia novamente sua postagem inicial, por favor. Acho que você confundiu saldos com cargas de depósito.

"Suponha que minha carga de depósito seja de 500 com alavancagem de 100:1, enquanto o saldo do provedor é de 356 com a mesma alavancagem de 100:1, de modo que os lotes máximos abertos são de 1,3. Agora, tendo em mente a margem exigida para cada par de moedas, ela será de cerca de US$ 150-200 para 1,3 lote, o que representa até 40% do meu saldo e certamente não é recomendado para o gerenciamento de riscos. O que você recomendaria nessa situação?"

Se a carga do seu depósito for de 50%, é bastante aceitável, mas os 500 me fizeram dizer que é enorme.

 
Eleni Anna Branou #:

Carga máxima de depósito = proteção máxima de capital, certo?

Com 50% de carga máxima de depósito (saldo de 500), 1,3 lote máximo aberto parece injustificável. É muito alto e uma chamada de margem é inevitável. O que você acha?
 
Quanto menor a carga máxima de depósito, melhor para sua conta.

1,3 lote para uma conta de US$ 500 parece excessivo, sim.

 
O máximo de lotes abertos não deve exceder ____% de seu saldo.

Por favor, preencha o espaço em branco.
 
Não há uma resposta definitiva para essa pergunta, pois isso depende de seu estilo de negociação, do risco assumido e de muitos outros fatores.

Alguns dizem que o tamanho ideal de negociação é 0,01 por US$ 1.000 por negociação, outros dizem 0,01 por US$ 3.000, outros podem abrir 0,10 por US$ 1.000.

Na verdade, é tudo uma questão de gerenciamento de risco.

Também depende do número de negociações que serão abertas simultaneamente, algumas estratégias têm apenas uma negociação aberta por vez, outras estratégias de grade podem ter dezenas.

Pessoalmente, sinto-me confortável com algo em torno de 0,01-0,03 por US$ 1.000/negociação e uma carga de depósito abaixo de 50%, mas tudo isso é muito objetivo.
 

Olá,

Tenho uma dúvida, gostaria de alterar a porcentagem do meu depósito a ser utilizada, onde posso acessar para reconfigurar essa opção do sinal que assinei?

Atenciosamente

 
Você precisa ir para MT4/5 >> Ferramentas >> Opções >> Sinais >> Usar não mais do que: ... do depósito.

Se estiver usando MQL5 VPS, você precisará clicar no botão: Ativar a opção de assinatura de sinal em tempo real e sincronizar suas novas configurações de assinatura de sinal para o seu MQL5 VPS novamente (clique com o botão direito do mouse no seu MQL5 VPS >> Sincronizar somente sinal.

 
@Luis Maria Baptista Pina Soares #: Tenho uma dúvida, gostaria de alterar a porcentagem do meu depósito a ser utilizada, onde posso acessar para reconfigurar essa opção do sinal que assinei?

Leia o seguinte na documentação ... Como assinar um sinal - Sinais de negociação e cópia de negociação - Ajuda do MetaTrader 5


