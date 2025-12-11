Discussão do artigo "Informações gerais sobre os sinais de negociação para MetaTrader 4 e MetaTrader 5" - página 36
Acabei de aplicar a fórmula: (500/358) * 1 = 1,3 lotes. Por favor, corrija-me: a fórmula também precisa incorporar o efeito da margem necessária.
Ainda não entendi, o fato é que, com essas cargas de depósito, você receberá uma chamada de margem mais cedo ou mais tarde.
Leia novamente sua postagem inicial, por favor. Acho que você confundiu saldos com cargas de depósito.
"Suponha que minha carga de depósito seja de 500 com alavancagem de 100:1, enquanto o saldo do provedor é de 356 com a mesma alavancagem de 100:1, de modo que os lotes máximos abertos são de 1,3. Agora, tendo em mente a margem exigida para cada par de moedas, ela será de cerca de US$ 150-200 para 1,3 lote, o que representa até 40% do meu saldo e certamente não é recomendado para o gerenciamento de riscos. O que você recomendaria nessa situação?"
Se a carga do seu depósito for de 50%, é bastante aceitável, mas os 500 me fizeram dizer que é enorme.
Carga máxima de depósito = proteção máxima de capital, certo?
Quanto menor a carga máxima de depósito, melhor para sua conta.
1,3 lote para uma conta de US$ 500 parece excessivo, sim.
Quanto menor a carga máxima de depósito, melhor para sua conta.
1,3 lote para uma conta de US$ 500 parece excessivo, sim.
Os lotes abertos máximos não devem exceder ____% de seu saldo.
Não há uma resposta definitiva para essa pergunta, pois isso depende de seu estilo de negociação, do risco assumido e de muitos outros fatores.
Alguns dizem que o tamanho ideal de negociação é 0,01 por US$ 1.000 por negociação, outros dizem 0,01 por US$ 3.000, outros podem abrir 0,10 por US$ 1.000.
Na verdade, é tudo uma questão de gerenciamento de risco.
Também depende do número de negociações que serão abertas simultaneamente, algumas estratégias têm apenas uma negociação aberta por vez, outras estratégias de grade podem ter dezenas.Pessoalmente, sinto-me confortável com algo em torno de 0,01-0,03 por US$ 1.000/negociação e uma carga de depósito abaixo de 50%, mas tudo isso é muito objetivo.
Tenho uma dúvida, gostaria de alterar a porcentagem do meu depósito a ser utilizada, onde posso acessar para reconfigurar essa opção do sinal que assinei?
Você precisa ir para MT4/5 >> Ferramentas >> Opções >> Sinais >> Usar não mais do que: ... do depósito.
Se estiver usando MQL5 VPS, você precisará clicar no botão: Ativar a opção de assinatura de sinal em tempo real e sincronizar suas novas configurações de assinatura de sinal para o seu MQL5 VPS novamente (clique com o botão direito do mouse no seu MQL5 VPS >> Sincronizar somente sinal.
Leia o seguinte na documentação ... Como assinar um sinal - Sinais de negociação e cópia de negociação - Ajuda do MetaTrader 5