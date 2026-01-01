Bibliotecas: Expert - página 13
Se houver algum problema, forneça arquivos mq5 prontos para reprodução.
O código de amostra usa o código de sua biblioteca Tester. Após a inicialização, a variável In2 é 0, não 2. Ou seja, todos os parâmetros de entrada não podem ser recuperados após o grupo.
Essa situação parece não ter sido considerada. Quando o parâmetro é um grupo, não há um valor específico e o valor obtido será nulo, portanto, nenhum parâmetro após o grupo será obtido.
O código a seguir mostra que tudo é tratado corretamente.
Resultado.
O Expert Advisor foi iniciado por meio do Expert.mqh.
A função GetAmountExperts é executada por um motivo desconhecido, por um período muito longo, sem nenhum resultado. Alterei um pouco o código - por favor, execute-o novamente. Você não deve atribuir o valor 7 ao parâmetro In2 (você verá que há 0, não 2).
Este é um relatório de bug exemplar: executei o código conciso, que imediatamente mostrou o bug.
Fiz a correção, obrigado.
Este é um relatório de bug exemplar: executou um código conciso que imediatamente mostrou um bug.
Se o script for carregado, parece que os parâmetros de entrada não podem ser alterados.
Se o script for carregado, parece que os parâmetros de entrada não podem ser alterados.
A arquitetura do MT5 é tal que você não pode definir valores de parâmetros de entrada para scripts e não pode lê-los.
A biblioteca tem um nome eloquente.
Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação
Bibliotecas: Expert
fxsaber, 2018.11.16 09:19 AM.Um exemplo de outro aplicativo da biblioteca