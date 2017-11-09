Robôs - Número de contratos
Bom dia. Gostaria de saber como eu posso mudar o número de contratos negociados pelos robôs do MetaTrader5 (conta demo). Agradeço desde já.
Samuel2017:
Boa tarde!
Depende da forma que o robô foi programado, consulte as configurações dele! Veja um exemplo na imagem abaixo se ajuda como orientação.
Abraço
