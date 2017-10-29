Multiplos Gráficos no Celular - MT5 Mobile

Olá,

O MT5 de iOS no iPad permite colocar multiplos gráficos na tela. No celular não.

Alguem sabe qual o canal aqui do MQL5 para propor isso?


Grato.

 
Abra um ticket no Service Desk, breve eles responderão sua sugestão.

 
Obrigado, mas nao achei onde fica.
 
Perdão eu usei o termo em inglês.


 
obrigado!

