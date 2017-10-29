Multiplos Gráficos no Celular - MT5 Mobile
Rodrigo da Silva Boa:Obrigado, mas nao achei onde fica.
Abra um ticket no Service Desk, breve eles responderão sua sugestão.
Japa Trader Br:
Obrigado, mas nao achei onde fica.
Obrigado, mas nao achei onde fica.
Perdão eu usei o termo em inglês.
Rodrigo da Silva Boa:
Perdão eu usei o termo em inglês.
obrigado!
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Olá,
O MT5 de iOS no iPad permite colocar multiplos gráficos na tela. No celular não.
Alguem sabe qual o canal aqui do MQL5 para propor isso?
Grato.