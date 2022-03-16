Mesma plataforma para corretoras diferentes
Se quiser operar simultaneamente, vai ter que ter varias instalações do meta, se for no mesmo pc terá que ser instalações em pastas separadas.
Eu também opero por 4 corretoras na mesma instalação do MT5 (a original baixada no site da Metaquotes).
Não tem mistério nenhum, basta localizar o servidor da corretora desejada e entrar com o usuário e a senha fornecidos pela corretora.
Mas num mesmo terminal só dá pra entrar em uma corretora de cada vez.
Talvez seja possível iniciar vários terminais no modo "portable" (veja como fazer isso no vídeo abaixo) e entrar simultaneamente em corretoras diferentes em cada terminal, mas eu nunca tentei isso.
O terminal MT5 usa a porta 443 para se comunicar na internet. Abrir um segundo terminal em modo "portable" é possível, mas não sei se eles vão conseguir compartilhar a mesma porta 443 (nunca tentei), ou se é possível configurar uma porta diferente para cada um (não sei como fazer).
https://www.youtube.com/watch?v=ySaDWRSnu9E
complementando a resposta acima, pode ser feito também com o modo padrão de instalação, tendo em mente que deseja operar todas as contas ao mesmo tempo, temos duas situações:
1) Instalação do MT5 para várias corretoras uma conta por corretora.
Neste caso basta fazer a instalação padrão sem alterar a configuração do instalador da corretora.
O terminal.exe e demais programas serão instalados na pasta pré-estabelecida na configuração.
2) instalação do MT5 na mesma corretora para contas diferentes.
Neste caso, antes de clicar para instalar, deve-se alterar a pasta onde o terminal.exe vai ser instalado, isso é feito clicando na opção configuração do instalador da corretora.
A dor de cabeça é sincronizar a pasta MQL5 entre as diversas instâncias instaladas, abaixo exemplo real dessas instâncias em destaque as duas contas que eu opero em uma mesma corretora.
Alguém saberia dizer se posso usar uma única plataforma baixada aqui no site da MetaTrader com diversas corretoras?
É claro que deverei entrar com logins, senhas e servidores de acordo com cada corretora, só que fiz isso e não funcionou.
Qual seria a maneira de fazer isso?
Muito obrigado.