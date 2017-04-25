Problemas após a atualização Windows10
Estou com o mesmo problema, depois que atualizei o Windows 10.
//---- Log:
KG 2 12:27:49.215 Scripts loading of ApagaObjetos (WINM17,M1) failed
Comigo esta acontecendo a mesma coisa:
2017.04.24 12:03:57.143 Experts loading of ExpertMACD (DOLK17,H1) failed
Olá senhores,
Atualizem a versão beta (1583) para a versão estável (1595) que o problema será resolvido.
Abraços,
Malacarne
Como essa atualização pode ser feita?
A MT sempre atualizou automaticamente, como faço para atualizar manualmente? Existe algum tutorial?
Estou usando a versão 1571:
Desde já agradeço!
Obrigado a todos pelo atenção, informo que MT foi atualizado para build 1590 e está funcionando perfeitamente.
Att. Rogério
Boa Tarde,
depois que Windows foi atualizado tanto o Terminal MT bem como Meta Tester, passaram a não carregar os E.A., indicadores e nem scripts. Abaixo segue o log para V.1571 mas o mesmo problema ocorre na V.1583 Alguém tem alguma ideia?
LOG DO TERMINAL MT5
KM 0 12:16:35.657 Terminal InstaTrader 5 x64 build 1571 started (InstaForex Companies Group)
QN 0 12:16:35.699 Terminal Windows 10 Home (x64 based PC), IE 11.00, UAC, Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz, RAM: 5389 / 8064 Mb, HDD: 684160 / 913433 Mb, GMT-03:00
QR 0 12:16:35.699 Terminal C:\Users\Rogerio\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\9C3619DDD286B60B1DB9B989A2FFC701
CN 0 12:16:37.468 Network '9390210': authorized on InstaForex-Server through MetaTrader 5 Access Server 1950 (ping: 104.52 ms)
HR 0 12:16:37.468 Network '9390210': previous successful authorization performed from 177.159.25.237 on 2017.04.20 16:50:59
QN 0 12:16:38.483 Network '9390210': terminal synchronized with InstaForex Companies Group
JJ 0 12:16:38.483 Network '9390210': trading has been enabled - hedging mode
GI 0 12:16:42.773 MQL5.community activated for 'Giannetti', balance: xxxxx
LR 2 12:16:59.338 Scripts loading of AccountInfoSample (USDJPY,M20) failed
LOG DO META TESTER
OQ 2 12:23:39.949 Tester loading of C:\Users\Rogerio\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\9C3619DDD286B60B1DB9B989A2FFC701\MQL5\Experts\Exp_ADX.ex5 failed
NS 2 12:23:53.664 Tester loading of C:\Users\Rogerio\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\9C3619DDD286B60B1DB9B989A2FFC701\MQL5\Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 failed