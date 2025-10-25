Especialistas: Forex Profit
Ei, abordagem interessante - há alguma informação sobre os SLs, TPs e Trailing Settings usados ou simplesmente usamos o padrão?
Iniciei uma otimização, atualizarei caso algo de bom aconteça.
Estou ciente de que este é um tópico antigo e pode não haver memória das configurações :)
Uau, devo dizer algo a respeito da otimização com seus EAs, insanamente enxutos - a maioria dos bots é muito complicada e "mais gorda" do que o necessário.
Otimizado para SL e TP com um saldo inicial de 3k e LotSize 0.1
Houve combinações legítimas de 1/400 apenas ligeiramente lucrativas, que não teriam vencido a inflação.
Minha conclusão depois de executar o Backtest de 4h e o Backtest de 1h (que foi lucrativo), talvez com outro filtro que adicionaria confluência, poderia dar certo.
PS: Bottom é 2025 opt., Top é 2020-now Opt.
Forex Profit:
Usam-se os valores do Parabolic SAR e três EMA (com períodos 10, 25 e 50).
Autor: Vladimir Karputov