Especialistas: Forex Profit

Novo comentário
 

Forex Profit:

Usam-se os valores do Parabolic SAR e três EMA (com períodos 10, 25 e 50).

Forex Profit tester

Autor: Vladimir Karputov

 


Ei, abordagem interessante - há alguma informação sobre os SLs, TPs e Trailing Settings usados ou simplesmente usamos o padrão?

Iniciei uma otimização, atualizarei caso algo de bom aconteça.

Estou ciente de que este é um tópico antigo e pode não haver memória das configurações :)
 
Uau, devo dizer algo a respeito da otimização com seus EAs, insanamente enxutos - a maioria dos bots é muito complicada e "mais gorda" do que o necessário.
 



Otimizado para SL e TP com um saldo inicial de 3k e LotSize 0.1

Houve combinações legítimas de 1/400 apenas ligeiramente lucrativas, que não teriam vencido a inflação.

Minha conclusão depois de executar o Backtest de 4h e o Backtest de 1h (que foi lucrativo), talvez com outro filtro que adicionaria confluência, poderia dar certo.

PS: Bottom é 2025 opt., Top é 2020-now Opt.
Novo comentário