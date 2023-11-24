Indicadores: Candle Timer
O indicador estava ficando muito lento em grandes flutuações de preço, então eu o modifiquei removendo o desenho em cada tick e procurando o objeto criado. Agora ele funciona quase imperceptivelmente, atualizando uma vez por segundo. Talvez existam outros métodos para aprimorar o código, mas eu alterei a parte mais voraz.
O autor é bom e, em geral, gostei do indicador.
Arquivos anexados:
candle_timer.mq5 6 kb
Olá, como faço para anexar isso aos meus gráficos ou como posso fazer o download?
Por favor. Como adicionar o cronômetro de velas ao mt5 andorid?
@S. Dickyn #: Por favor. Como adicionar o cronômetro de velas ao mt5 andorid?
Não é possível! O aplicativo metatrader móvel não suporta programas MQL nem indicadores personalizados.
Em vez disso, use o terminal MetaTrader para desktop.
preciso de ajuda para instlar o candle timer
alguem pode ajudar pf
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Candle Timer:
Candel Timer mostra o tempo restante para o fim da vela.
Autor: Mladen Rakic