Indicadores: Candle Timer

Candle Timer

Candle Timer:

Candel Timer mostra o tempo restante para o fim da vela.

Autor: Mladen Rakic

 

O indicador estava ficando muito lento em grandes flutuações de preço, então eu o modifiquei removendo o desenho em cada tick e procurando o objeto criado. Agora ele funciona quase imperceptivelmente, atualizando uma vez por segundo. Talvez existam outros métodos para aprimorar o código, mas eu alterei a parte mais voraz.

O autor é bom e, em geral, gostei do indicador.

Arquivos anexados:
candle_timer.mq5  6 kb
 
Olá, como faço para anexar isso aos meus gráficos ou como posso fazer o download?
 
Por favor. Como adicionar o cronômetro de velas ao mt5 andorid?
 
@S. Dickyn #: Por favor. Como adicionar o cronômetro de velas ao mt5 andorid?

Não é possível! O aplicativo metatrader móvel não suporta programas MQL nem indicadores personalizados.

Em vez disso, use o terminal MetaTrader para desktop.

 

preciso de ajuda para instlar o candle timer

alguem pode ajudar pf

