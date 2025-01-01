Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Dreieck".

bool Create(

long chart_id,

string name,

long window,

datetime time1,

double price1,

datetime time2,

double price2,

datetime time3,

double price3

)

Parameter

chart_id

[in] Chart ID (0 – der aktuelle Chart).

name

[in] Der eindeutige Name des Objekts.

window

[in] Nummer des Chartfensters (0 – das Hauptfenster).

time1

[in] Zeitkoordinate des ersten Ankerpunktes.

price1

[in] Preiskoordinate des ersten Ankerpunktes.

time2

[in] Zeitkoordinate des zweiten Ankerpunktes.

price2

[in] Preiskoordinate des zweiten Ankerpunktes.

time3

[in] Zeitkoordinate des dritten Ankerpunktes.

price3

[in] Preiskoordinate des dritten Ankerpunktes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.