DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekGrafische ObjekteObjekte "Figuren"CChartObjectTriangleCreate 

Create

Erstellt ein grafisches Objekt "Dreieck".

bool  Create(
   long      chart_id,     // Chart ID
   string    name,         // Objektname
   long      window,       // Chartfenster
   datetime  time1,        // Zeitkoordinate
   double    price1,       // Preiskoordinate
   datetime  time2,        // Zeitkoordinate
   double    price2,       // Preiskoordinate
   datetime  time3,        // Zeitkoordinate
   double    price3        // Preiskoordinate
   )

Parameter

chart_id

[in]  Chart ID (0 – der aktuelle Chart).

name

[in]  Der eindeutige Name des Objekts.

window

[in]  Nummer des Chartfensters (0 – das Hauptfenster).

time1

[in]  Zeitkoordinate des ersten Ankerpunktes.

price1

[in]  Preiskoordinate des ersten Ankerpunktes.

time2

[in]  Zeitkoordinate des zweiten Ankerpunktes.

price2

[in]  Preiskoordinate des zweiten Ankerpunktes.

time3

[in]  Zeitkoordinate des dritten Ankerpunktes.

price3

[in]  Preiskoordinate des dritten Ankerpunktes.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, ansonsten false.