Create

Cria o objeto gráfico "Fibonacci Fan".

bool Create(

long chart_id,

string name,

int window,

datetime time1,

double price1,

datetime time2,

double price2

)

Parâmetros

chart_id

[in] Identificador de gráfico (0 - gráfico corrente).

name

[in] Um nome exclusivo do objeto para criar.

window

[in] Número de janela do gráfico (0 - janela de base).

time1

[in] Coordenada de tempo do primeiro ponto de ancoragem.

price1

[in] Coordenada de preço do primeiro ponto de ancoragem.

time2

[in] Coordenada de tempo do segundo ponto de ancoragem.

price2

[in] Coordenada de preço do segundo ponto de ancoragem.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, falso se foi um erro.