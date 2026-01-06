- 자본
- 축소
트레이드:
26
이익 거래:
23 (88.46%)
손실 거래:
3 (11.54%)
최고의 거래:
29.96 USD
최악의 거래:
-7.54 USD
총 수익:
113.22 USD (402 pips)
총 손실:
-8.64 USD (30 pips)
연속 최대 이익:
15 (92.82 USD)
연속 최대 이익:
92.82 USD (15)
샤프 비율:
0.59
거래 활동:
26.53%
최대 입금량:
5.54%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
9 분
회복 요인:
13.87
롱(주식매수):
4 (15.38%)
숏(주식차입매도):
22 (84.62%)
수익 요인:
13.10
기대수익:
4.02 USD
평균 이익:
4.92 USD
평균 손실:
-2.88 USD
연속 최대 손실:
1 (-7.54 USD)
연속 최대 손실:
-7.54 USD (1)
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
7.54 USD (0.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.69% (7.54 USD)
자본금별:
33.01% (360.64 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|USOILm
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|USOILm
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|USOILm
|372
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +29.96 USD
최악의 거래: -8 USD
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +92.82 USD
연속 최대 손실: -7.54 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
2000
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
10%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
100%
26
88%
27%
13.10
4.02
USD
USD
33%
1:100