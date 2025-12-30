- 자본
- 축소
트레이드:
621
이익 거래:
495 (79.71%)
손실 거래:
126 (20.29%)
최고의 거래:
107.40 USD
최악의 거래:
-55.54 USD
총 수익:
1 891.25 USD (10 480 058 pips)
총 손실:
-1 130.12 USD (8 882 817 pips)
연속 최대 이익:
19 (31.29 USD)
연속 최대 이익:
142.90 USD (7)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
91.94%
최대 입금량:
4.98%
최근 거래:
6 분 전
주별 거래 수:
84
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
5.58
롱(주식매수):
309 (49.76%)
숏(주식차입매도):
312 (50.24%)
수익 요인:
1.67
기대수익:
1.23 USD
평균 이익:
3.82 USD
평균 손실:
-8.97 USD
연속 최대 손실:
6 (-44.23 USD)
연속 최대 손실:
-136.36 USD (4)
월별 성장률:
48.02%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.84 USD
최대한의:
136.36 USD (7.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.92% (136.36 USD)
자본금별:
32.78% (563.63 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD#
|621
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD#
|761
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD#
|1.6M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +107.40 USD
최악의 거래: -56 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +31.29 USD
연속 최대 손실: -44.23 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
A revolutionary expert advisor that doesn't just navigate volatility—it conquers it! This isn't just software;
it's your personal financial powerhouse, transforming chaotic market swings into a cascade of profitable opportunities.
Imagine a scalping maestro, precisely driven by dynamic grid logic , meticulously carving out pips while you watch.
Fully customizable, this MT5 marvel is your unfair advantage, whether you're snatching rapid gains or expertly surfing major trends.
Elevate your trading, dominate the charts, and redefine your success story with unparalleled precision and style.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 500 USD
76%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
5
100%
621
79%
92%
1.67
1.23
USD
USD
33%
1:500