오류, 버그, 질문 - 페이지 461

Aleksey Rodionov 2011.07.16 21:05 #4601

어드바이저를 생성할 때 매개변수를 추가하거나 변경할 수 없습니다(빌드 478) 무엇이 문제입니까?

[삭제] 2011.07.16 21:20 #4602

모든 것이 잘 작동합니다. 틀리면 SD에 자세한 내용을 기록하십시오.

[삭제] 2011.07.16 21:35 #4603

좋은 오후, DLL을 연결하지 않고 스크립트에 마우스 좌표를 얻을 수 있는지 알려주시겠습니까??

Aleksey Rodionov 2011.07.16 21:35 #4604

새 항목을 추가할 수 없는 이유는 이전에 가능했으며 여기 MQL5 마법사: 프로그래밍 없이 Expert Advisor 만들기 단원에서 추가할 수 있는 화면도 있습니다.

[삭제] 2011.07.16 21:41 #4605

개발자. Expert Advisor에서 더 빨리 작동하거나 모듈로 분할되는 코드는 무엇입니까?

문제는 내가 Intel P4 3.0에서 챔피언십을 준비하고 있는 EA는 약 7-8분 만에 통과를 완료한 반면 EA 자체에는 약 3600줄(댓글 및 기타 "쓰레기" 포함)이 있다는 것입니다. 2000줄 조금 넘게 EA에서 별도의 파일로 전송한 후 테스트 기간이 거의 2배 단축되었습니다.

질문 - 모든 것을 성공적으로 최적화했습니까(아무것도 변경하지 않은 것 같지만) 아니면 실행 속도가 코드의 크기와 위치에 따라 달라지나요?

저는 예전에 계정에 대해 잘 몰라서 위저드를 존경하지 않습니다. 새 매개변수를 추가하는 데 신경 쓰지 않고 두 번만 사용했습니다(솔직히 연극 과정에서 필요한 모든 것을 추가할 것이라고 믿습니다).

예, 대화 상자에 새 항목을 추가해도 작동하지 않습니다...

Renat Fatkhullin 2011.07.16 21:45 #4606

실제로 전체 프로그램이 파일에서 단일 블록으로 조합되기 때문에 코드의 일부를 별도의 파일로 이동하는 속도에는 차이가 없습니다.

대부분의 명시적 또는 암시적 최적화가 도움이 되었습니다.

Renat Fatkhullin 2011.07.16 21:49 #4607

이 문서는 MQL5 마법사의 첫 번째 버전을 참조하며 이제 더 많은 기능이 있는 두 번째 버전이 작동 중이며 여러 차이점이 있습니다.

생성 모드에서 EA를 생성할 때 사전 정의된 매개변수가 있는 엄격한 스크립트만 따를 수 있습니다.

템플릿으로 전문가를 생성하는 모드에는 엄격한 규칙이 없으며 자신의 매개 변수를 쉽게 추가할 수 있습니다.

Mykola Demko 2011.07.16 21:51 #4608

DLL이 없으면 마우스 좌표를 얻을 수 없지만 이벤트를 통해 마우스 클릭 좌표를 얻을 수 있습니다.

[삭제] 2011.07.16 22:02 #4609

글쎄요, 519188ms(가장 긴 테스트)와 256718ms 는 제 생각 에 많이 다릅니다 .

변경 전에 테스트는 434234ms 에 통과했으며 대체로 별도의 파일에서 몇 개의 클래스만 가져왔습니다.

어쩌면 최적화 일 수도 있지만 솔직히 이것과 아무 관련이 없습니다. :)

Renat Fatkhullin 2011.07.16 22:09 #4610

확인을 위해 서비스 데스크에 두 가지 버전의 코드를 보낼 수 있습니까? 코드가 없으면 간단한 질문에 대한 대답은 "코드를 단일 블록으로 수집하는 모든 것을 포함하므로 차이가 없습니다."입니다.

페이징 데이터 또는 다른 것(예: 이전에 제기된 에이전트의 캐싱)이 결과에 영향을 미쳤습니까? 간단한 오류를 피하기 위해 워밍업 후 테스트를 여러 번 수행해야 합니다.

에이전트가 메모리에 들어가 캐시를 구축하기 때문에 테스트의 첫 번째 실행이 거의 항상 더 길다는 것을 잊지 마십시오. 후속 패스는 이미 잘 준비된 에이전트와 함께 작동합니다.
어드바이저를 생성할 때 매개변수를 추가하거나 변경할 수 없습니다(빌드 478) 무엇이 문제입니까?
모든 것이 잘 작동합니다. 틀리면 SD에 자세한 내용을 기록하십시오.
좋은 오후, DLL을 연결하지 않고 스크립트에 마우스 좌표를 얻을 수 있는지 알려주시겠습니까??
새 항목을 추가할 수 없는 이유는 이전에 가능했으며 여기 MQL5 마법사: 프로그래밍 없이 Expert Advisor 만들기 단원에서 추가할 수 있는 화면도 있습니다.
Expert Advisor에서 더 빨리 작동하거나 모듈로 분할되는 코드는 무엇입니까?
문제는 내가 Intel P4 3.0에서 챔피언십을 준비하고 있는 EA는 약 7-8분 만에 통과를 완료한 반면 EA 자체에는 약 3600줄(댓글 및 기타 "쓰레기" 포함)이 있다는 것입니다.
2000줄 조금 넘게 EA에서 별도의 파일로 전송한 후 테스트 기간이 거의 2배 단축되었습니다.
질문 - 모든 것을 성공적으로 최적화했습니까(아무것도 변경하지 않은 것 같지만) 아니면 실행 속도가 코드의 크기와 위치에 따라 달라지나요?
저는 예전에 계정에 대해 잘 몰라서 위저드를 존경하지 않습니다. 새 매개변수를 추가하는 데 신경 쓰지 않고 두 번만 사용했습니다(솔직히 연극 과정에서 필요한 모든 것을 추가할 것이라고 믿습니다).
예, 대화 상자에 새 항목을 추가해도 작동하지 않습니다...
실제로 전체 프로그램이 파일에서 단일 블록으로 조합되기 때문에 코드의 일부를 별도의 파일로 이동하는 속도에는 차이가 없습니다.
대부분의 명시적 또는 암시적 최적화가 도움이 되었습니다.
이 문서는 MQL5 마법사의 첫 번째 버전을 참조하며 이제 더 많은 기능이 있는 두 번째 버전이 작동 중이며 여러 차이점이 있습니다.
생성 모드에서 EA를 생성할 때 사전 정의된 매개변수가 있는 엄격한 스크립트만 따를 수 있습니다.
템플릿으로 전문가를 생성하는 모드에는 엄격한 규칙이 없으며 자신의 매개 변수를 쉽게 추가할 수 있습니다.
글쎄요, 519188ms(가장 긴 테스트)와 256718ms 는 제 생각 에 많이 다릅니다 .
변경 전에 테스트는 434234ms 에 통과했으며 대체로 별도의 파일에서 몇 개의 클래스만 가져왔습니다.
어쩌면 최적화 일 수도 있지만 솔직히 이것과 아무 관련이 없습니다. :)
확인을 위해 서비스 데스크에 두 가지 버전의 코드를 보낼 수 있습니까? 코드가 없으면 간단한 질문에 대한 대답은 "코드를 단일 블록으로 수집하는 모든 것을 포함하므로 차이가 없습니다."입니다.
페이징 데이터 또는 다른 것(예: 이전에 제기된 에이전트의 캐싱)이 결과에 영향을 미쳤습니까? 간단한 오류를 피하기 위해 워밍업 후 테스트를 여러 번 수행해야 합니다.
에이전트가 메모리에 들어가 캐시를 구축하기 때문에 테스트의 첫 번째 실행이 거의 항상 더 길다는 것을 잊지 마십시오. 후속 패스는 이미 잘 준비된 에이전트와 함께 작동합니다.