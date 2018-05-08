iBarShift와 유사함 - 페이지 2 123456789...17 새 코멘트 Vasiliy Pushkaryov 2017.06.07 23:30 #11 여기에는 iBarShift() 아날로그의 두 가지 변형이 있습니다. post #5 와 post #7 Nikolai Semko 2017.06.07 23:56 #12 Denis : Bars 함수 는 막대 수를 반환합니다 . 인덱스가 9인 막대의 인덱스를 가져와야 할 때(동어반복어 죄송합니다), 10을 반환합니다. 첫 번째 막대의 인덱스는 0입니다. 네, 감사합니다. 일반적으로 올바른 추가 설명입니다. 사실, 나는 정말로 귀찮게하지 않습니다. 이것이 바의 양이라는 것을 알고 있습니다. 그리고 프로그램에 인덱스가 필요한 경우에만 하나를 뺍니다. Nikolai Semko 2017.06.08 00:00 #13 Vasiliy Pushkaryov : 여기에는 iBarShift() 아날로그의 두 가지 변형이 있습니다. post #5 와 post #7 그냥 옵션: Bars ( NULL , 0 , t, 32000000000 )-1; 현재 기호 및 시간 프레임에 대한 iBarShift 아날로그에 대한 가장 짧고 빠른 솔루션이며 추가 기능이 필요하지 않습니다. 그러나 현재가 아닌 경우에도 0 대신 처음 두 매개변수를 입력하면 됩니다. Vasiliy Pushkaryov 2017.06.08 00:29 #14 Nikolai Semko : 그냥 옵션: 현재 기호 및 현재 시간 프레임에 대한 iBarShift 아날로그에 대한 가장 짧고 빠른 솔루션이며 추가 기능이 필요하지 않습니다. 그러나 모든 경우에 올바르게 작동하지는 않습니다. fxsaber의 GetBarShift()는 더 다양합니다. 함수에 t 대신 TimeCurrent() 를 넣으면 결과가 직접 표시됩니다. Nikolai Semko 2017.06.08 00:31 #15 Vasiliy Pushkaryov : 그러나 모든 경우에 올바르게 작동하지는 않습니다. fxsaber의 GetBarShift()는 더 다양합니다. 함수에 t 대신 TimeCurrent() 를 넣으면 결과가 직접 표시됩니다. 결과는 같을 것이다 Vasiliy Pushkaryov 2017.06.08 00:32 #16 Nikolai Semko : 결과는 같을 것이다 당신은 확인도 하지 않았다 Nikolai Semko 2017.06.08 00:37 #17 Vasiliy Pushkaryov : 당신은 확인도 하지 않았다 이 전에 여러 번 확인했기 때문에 그냥 알고 있습니다. 그러나 당신은 그것을 직접 시도하지도 않았습니다. Vasiliy Pushkaryov 2017.06.08 00:54 #18 Nikolai Semko : 이 전에 여러 번 확인했기 때문에 그냥 알고 있습니다. 그러나 당신은 그것을 직접 시도하지도 않았습니다. 스크립트는 다음과 같습니다. void OnStart () { int idShort = Bars ( NULL , 0 , TimeCurrent (), 32000000000 )- 1 ; int idUni = GetBarShift( _Symbol , 0 , TimeCurrent ()); Print ( "idShort = " , idShort, " idUni=" , idUni); } //+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ //| //+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ int GetBarShift( const string symbol_name, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { int res=- 1 ; datetime last_bar; // --- время открытия последнего бара по символу, периоду if ( SeriesInfoInteger (symbol_name, timeframe, SERIES_LASTBAR_DATE , last_bar)) { if (time > last_bar) res = 0 ; else { const int shift = Bars (symbol_name, timeframe, time, last_bar); if (shift > 0 ) res = shift- 1 ; } } return res; } 그는 그냥 매달려. 차트에서 강제로 삭제하면 결과가 나옵니다. 그래서 노력해서 조언을 드렸습니다. 그러나 당신이 그것을 사용하고 당신에게 적합하기 때문에 나는 당신을 설득하지 않을 것입니다. Renat Akhtyamov 2017.06.08 01:19 #19 글쎄, 그것도 가능하다 int iBarShift ( string symbol, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, datetime tm) { datetime tm0[ 1 ]; CopyTime (symbol,timeframe, 0 , 1 ,tm0); int res= Bars (symbol,timeframe,tm0[ 0 ],tm)- 1 ; return (res); } Alain Verleyen 2017.06.08 07:58 #20 https://www.mql5.com/ru/code/1864 iBarShift 투표: 422013.10.25Alain Verleyenwww.mql5.com Многие ищут функцию iBarShift, которая была в языке MQL4. В языке MQL5 ее нет, но есть все возможности для ее реализации в виде библиотеки. 123456789...17 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Bars 함수 는 막대 수를 반환합니다 . 인덱스가 9인 막대의 인덱스를 가져와야 할 때(동어반복어 죄송합니다), 10을 반환합니다. 첫 번째 막대의 인덱스는 0입니다.
여기에는 iBarShift() 아날로그의 두 가지 변형이 있습니다. post #5 와 post #7
그냥 옵션:
그러나 모든 경우에 올바르게 작동하지는 않습니다. fxsaber의 GetBarShift()는 더 다양합니다.
함수에 t 대신 TimeCurrent() 를 넣으면 결과가 직접 표시됩니다.
결과는 같을 것이다
당신은 확인도 하지 않았다
이 전에 여러 번 확인했기 때문에 그냥 알고 있습니다. 그러나 당신은 그것을 직접 시도하지도 않았습니다.
스크립트는 다음과 같습니다.
그는 그냥 매달려. 차트에서 강제로 삭제하면 결과가 나옵니다.
그래서 노력해서 조언을 드렸습니다. 그러나 당신이 그것을 사용하고 당신에게 적합하기 때문에 나는 당신을 설득하지 않을 것입니다.
글쎄, 그것도 가능하다