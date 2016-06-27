전략 테스터(미래에 대한 질문) - 페이지 5 1234567 새 코멘트 Slava 2010.05.18 19:59 #41 Kos : 에이전트 유형(로컬/원격)을 프로그래밍 방식으로 결정할 수 있습니까? 무엇 때문에? Ruslan Khasanov 2010.05.18 21:04 #42 stringo : 무엇 때문에? 이 옵션을 사용하면 테스트 중 MQL 프로그램 작업 로그의 배포를 구성하거나 외부 DLL 모듈에서 함수 호출을 제한하는 경우 등에 편리합니다. IMHO 테스터의 개념이 다른 모드에서 사용할 수 있도록 하는 것이라면 따라서 이러한 모드를 프로그래밍 방식으로 결정할 필요가 있습니다. Slava 2010.05.19 00:47 #43 1. 조기 바인딩은 DLL에서 가져온 기능을 사용하는 원격 에이전트에서 ex5 로드를 허용하지 않습니다. 2. 테스트는 로컬 에이전트와 원격 에이전트 모두에서 정확히 동일한 방식으로 이루어져야 합니다. 그렇지 않으면 우리 모두는 기적적인 결과를 기다리고 있습니다. Ruslan Khasanov 2010.05.19 01:04 #44 stringo : 1. 조기 바인딩은 DLL에서 가져온 기능을 사용하는 원격 에이전트에서 ex5 로드를 허용하지 않습니다. 2. 테스트는 로컬 에이전트와 원격 에이전트 모두에서 정확히 동일한 방식으로 이루어져야 합니다. 그렇지 않으면 우리 모두는 기적적인 결과를 기다리고 있습니다. 설명 감사합니다 --- 2010.06.12 16:13 #45 내 연습에서는 모든 경우에 위치/주문을 열고 수정할 때 로그에 확장된 메시지 출력을 사용합니다. 물론 단말기 자체도 이벤트에 대한 자체 정보를 표시하는 것으로 밝혀졌습니다. 그러나 많은 경우 이 정보는 중복됩니다. 이것은 특히 테스트 메시지를 추적하는 데 중요합니다(물론 실제 로그에 대해 이야기하는 것은 아닙니다). 때로는 많은 메시지 + 우리 자신의 메시지가 있기 때문에 결과적으로 로그가 두 배로 늘어납니다. 따라서 테스터 메시지의 출력을 사용자 정의할 수 있도록 하라는 요청이 있습니다(일부 이벤트에 대한 출력을 끄고 사용자 정의 문자열로 대체하는 기능). 먼저 다양한 유형의 거래 이벤트 에 대해 테스터에서 메시지 출력을 비활성화하는 것으로 충분할 것이라고 생각합니다(다른 기능 읽기). 이것은 예를 들어 다양한 거래 이벤트에 대한 테스터의 행동 구조(_TesterInfo 유형)를 만들고 채우는 방식으로 수행할 수 있습니다. 또는 대안적으로 void OnLog( ushort send_id, // идентификатор запрошенного события // например модификация ордера ushort rec_id, // идентификатор возвращенного события // например ошибка модификации long lparam, // параметр типа long // например тикет ордера string sparam // сформированная строка на вывод самим тестером { /* здесь можно переопределить выводимую строку в лог журнала Тестера по своему усмотрению на основании тикета в параметр sparam, и передать её дальше на вывод в базовую функцию Например, по событию MODIFY_SLTP и возвращенному ответу + известному тикету lparam пользователь сам сможет сформировать и вывести ту информацию, которая ему больше всего интересна для данного случая */ return (::OnLog(send_id, rec_id, lparam, sparam)); // вызов базовой функции вывода в журнад тестера } 오류, 버그, 질문 잘 작동하는 거래 시스템! StepMAExpert_EA Aleksandr Gavrilov 2010.06.13 21:44 #46 나는 테스터에서 최적화 결과에 자신의 열을 추가하는 기능을 앞으로 보고 싶었습니다. 내 기준 "맞춤 최대값"(그리고 많은 경우 확신할 수 있음)은 몇 가지 자체 개발 지표로 구성되어 있으므로, 단일 패스 모드뿐만 아니라 최적화 프로세스에서도 엿보고 싶었습니다. 특정 매개변수 때문에 "Custom max"가 특정 단계에서 증가했는지 실제로 확인합니다. 그리고 이것 때문만은 아닙니다. 많은 사람들이 매개 변수를 최적화하는 동안 다음과 같은 지표를 추적하고 싶다는 제 의견을 공유할 것이라고 확신합니다. - 다양한 유형의 드로다운 - 수익성이 있는 거래와 무익한 거래의 비율(다른 방향) - 지속 가능성 - 저울의 성장선의 선형 회귀( 주제 기억) - 오픈 포지션 시간에 대한 포인트 비율 형태의 거래 품질 기준 등. ... 각각은 자체 지표 개발이 있습니다 ... 개발자들에게 묻고 싶습니다... 언젠가 이 가장 유용한 옵션을 사용할 수 있을 것이라는 희망이 있습니까? Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок - Статьи по MQL4 www.mql5.com Математика в трейдинге. Оценка результатов торговых сделок - Статьи по MQL4: автоматическая торговля 고조파 거래 엘리엇 파동 이론에 기반한 TSR - 거래 시스템의 Rashid Umarov 2010.06.13 23:37 #47 OnTester() 함수에 대해 알고 있는지 여부는 게시물에서 명확하지 않습니다 . Aleksandr Gavrilov 2010.06.14 17:05 #48 Rosh : OnTester() 함수에 대해 알고 있는지 여부는 게시물에서 명확하지 않습니다 . 명확하지 않은 것이 이상합니다. 처음에 OnTester()에 직접 연결된 "custom max"에 대해 명시적으로 설명했습니다. 알고 있을 뿐만 아니라 이 혁신이 새 버전의 MT 전체 가치의 거의 절반에 해당한다고 생각합니다. 나는 매우 관심이 있습니다 (그리고 나뿐만 아니라 많은 사람들에게 확신합니다) 주요 질문 ... 그 본질은 이전에 설명되었습니다 ... 희망이 있다고 말해주세요? Rashid Umarov 2010.06.14 17:17 #49 Shurik740 : 명확하지 않은 것이 이상합니다. 처음에 OnTester()에 직접 연결된 "custom max"에 대해 명시적으로 설명했습니다. 알고 있을 뿐만 아니라 이 혁신이 새 버전의 MT 전체 가치의 거의 절반에 해당한다고 생각합니다. 나는 매우 관심이 있습니다 (그리고 나뿐만 아니라 많은 사람들에게 확신합니다) 주요 질문 ... 그 본질은 이전에 설명되었습니다 ... 희망이 있다고 말해주세요? 음, OnTester에서 자신의 피트니스 함수 계산을 구현하고 그에 따라 최적화하십시오. 아니면 이것이 질문이 아닙니까? OnTester() 함수 값의 경우 "최적화 결과" 보고서에 별도의 열이 표시됩니다. Aleksandr Gavrilov 2010.06.14 21:56 #50 Rosh : 음, OnTester에서 자신의 피트니스 함수 계산을 구현하고 그에 따라 최적화하십시오. 아니면 이것이 질문이 아닙니까? OnTester() 함수 값의 경우 "최적화 결과" 보고서에 별도의 열이 표시됩니다. 맞습니다, 그것은 질문이 아닙니다. 결과 외에도 표준 세트에없는 다른 많은 유용한 지표를 실제로 관찰하고 싶었습니다. 많은 사람들이 가지고 있는 실제로 개발된 것뿐만 아니라 확신합니다. "맞춤 최대값"을 계산하는 공식은 7가지 지표의 조합으로 구성됩니다(많은 사람들이 그렇게 할 것이라고 확신합니다). 각 패스 "custom max"는 점점 더 커지고 있으며 어떤 지표가 개선되고 있는지 확인하려면 최적화를 중지하고 더 이상 단일 패스를 봐야 합니다((( 최적화를 중단하지 않고 개발된 지표를 별도(켜기/끄기) 열에서 바로 볼 수 있는 기능을 엽니다. 이를 위해 모든 거래자는 감사하고 고개를 숙일 것입니다. 나는 그것이 불필요하다고 생각하는 사람이 없다고 확신합니다. 말해봐, 희망이 있어? 아니면 영혼을 괴롭히는 것이 가치가 없습니까 ... 오류, 버그, 질문 전 세계의 고문 거래를 분석하는 도구 1234567 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
에이전트 유형(로컬/원격)을 프로그래밍 방식으로 결정할 수 있습니까?
무엇 때문에?
이 옵션을 사용하면 테스트 중 MQL 프로그램 작업 로그의 배포를 구성하거나 외부 DLL 모듈에서 함수 호출을 제한하는 경우 등에 편리합니다.
IMHO 테스터의 개념이 다른 모드에서 사용할 수 있도록 하는 것이라면 따라서 이러한 모드를 프로그래밍 방식으로 결정할 필요가 있습니다.
1. 조기 바인딩은 DLL에서 가져온 기능을 사용하는 원격 에이전트에서 ex5 로드를 허용하지 않습니다.
2. 테스트는 로컬 에이전트와 원격 에이전트 모두에서 정확히 동일한 방식으로 이루어져야 합니다. 그렇지 않으면 우리 모두는 기적적인 결과를 기다리고 있습니다.
내 연습에서는 모든 경우에 위치/주문을 열고 수정할 때 로그에 확장된 메시지 출력을 사용합니다.
물론 단말기 자체도 이벤트에 대한 자체 정보를 표시하는 것으로 밝혀졌습니다. 그러나 많은 경우 이 정보는 중복됩니다.
이것은 특히 테스트 메시지를 추적하는 데 중요합니다(물론 실제 로그에 대해 이야기하는 것은 아닙니다).
때로는 많은 메시지 + 우리 자신의 메시지가 있기 때문에 결과적으로 로그가 두 배로 늘어납니다.
따라서 테스터 메시지의 출력을 사용자 정의할 수 있도록 하라는 요청이 있습니다(일부 이벤트에 대한 출력을 끄고 사용자 정의 문자열로 대체하는 기능).
먼저 다양한 유형의 거래 이벤트 에 대해 테스터에서 메시지 출력을 비활성화하는 것으로 충분할 것이라고 생각합니다(다른 기능 읽기).
이것은 예를 들어 다양한 거래 이벤트에 대한 테스터의 행동 구조(_TesterInfo 유형)를 만들고 채우는 방식으로 수행할 수 있습니다.
또는 대안적으로
내 기준 "맞춤 최대값"(그리고 많은 경우 확신할 수 있음)은 몇 가지 자체 개발 지표로 구성되어 있으므로,
단일 패스 모드뿐만 아니라 최적화 프로세스에서도 엿보고 싶었습니다.
특정 매개변수 때문에 "Custom max"가 특정 단계에서 증가했는지 실제로 확인합니다.
그리고 이것 때문만은 아닙니다. 많은 사람들이 매개 변수를 최적화하는 동안 다음과 같은 지표를 추적하고 싶다는 제 의견을 공유할 것이라고 확신합니다.
- 다양한 유형의 드로다운
- 수익성이 있는 거래와 무익한 거래의 비율(다른 방향)
- 지속 가능성
- 저울의 성장선의 선형 회귀( 주제 기억)
- 오픈 포지션 시간에 대한 포인트 비율 형태의 거래 품질 기준
등. ... 각각은 자체 지표 개발이 있습니다 ...
개발자들에게 묻고 싶습니다...
언젠가 이 가장 유용한 옵션을 사용할 수 있을 것이라는 희망이 있습니까?
OnTester() 함수에 대해 알고 있는지 여부는 게시물에서 명확하지 않습니다 .
알고 있을 뿐만 아니라 이 혁신이 새 버전의 MT 전체 가치의 거의 절반에 해당한다고 생각합니다.
나는 매우 관심이 있습니다 (그리고 나뿐만 아니라 많은 사람들에게 확신합니다) 주요 질문 ... 그 본질은 이전에 설명되었습니다 ...
희망이 있다고 말해주세요?
음, OnTester에서 자신의 피트니스 함수 계산을 구현하고 그에 따라 최적화하십시오. 아니면 이것이 질문이 아닙니까? OnTester() 함수 값의 경우 "최적화 결과" 보고서에 별도의 열이 표시됩니다.
결과 외에도 표준 세트에없는 다른 많은 유용한 지표를 실제로 관찰하고 싶었습니다. 많은 사람들이 가지고 있는 실제로 개발된 것뿐만 아니라 확신합니다.
"맞춤 최대값"을 계산하는 공식은 7가지 지표의 조합으로 구성됩니다(많은 사람들이 그렇게 할 것이라고 확신합니다). 각 패스 "custom max"는 점점 더 커지고 있으며 어떤 지표가 개선되고 있는지 확인하려면 최적화를 중지하고 더 이상 단일 패스를 봐야 합니다(((
최적화를 중단하지 않고 개발된 지표를 별도(켜기/끄기) 열에서 바로 볼 수 있는 기능을 엽니다.
이를 위해 모든 거래자는 감사하고 고개를 숙일 것입니다. 나는 그것이 불필요하다고 생각하는 사람이 없다고 확신합니다.
말해봐, 희망이 있어? 아니면 영혼을 괴롭히는 것이 가치가 없습니까 ...