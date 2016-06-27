전략 테스터(미래에 대한 질문) - 페이지 3 1234567 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2010.03.17 17:36 #21 BoSyA писал(а) # : Renat, 테스터의 기능에 대해 조금 더 알려주실 수 있습니까 ??. 예를 들어 자체 텍스트 파일에서 차트 데이터를 로드하고 데이터를 거래할 수 있습니까? 사용자 지정 차트는 다운로드할 수 없습니다. 거래 계정의 기록만 사용됩니다. 모든 파일 작업이 작동합니다. 문제 없이 해당 파일에서 신호를 읽을 수 있습니다. 다음 주에 테스터 + 스크린샷에 대한 더 많은 정보를 게시할 수 있기를 바랍니다. Сергей Степанов 2010.03.18 17:16 #22 EA에서 자동 최적화 프로그램을 호출할 계획입니까? 예를 들어, 정기적인 재최적화를 전제로 Expert Advisor의 수익성을 장기간에 걸쳐 평가해야 합니다. 이제 이것은 힘든 수동 작업이거나 알고리즘과 인용문을 수학 패키지에 채우는 긴 작업입니다. 따라서 변수 값뿐만 아니라 최적화 규칙(예: 최적화 기간 선택)을 사용하여 전략을 테스트(및 최적화)하는 기능은 획기적인 일이 될 것입니다... Сергей Степанов 2010.03.18 17:19 #23 또 다른 질문: 변수가 아닌 최적화 매개변수로 설정하는 것이 가능할까요? 예를 들어 수천 개의 요소로 구성된 배열(물론 유전 알고리즘 사용)으로 설정할 수 있습니까? Генетические алгоритмы - это просто! 2010.05.25Andrey Dikwww.mql5.com В статье автор расскажет об эволюционных вычислениях с использованием генетического алгоритма собственной реализации. Будет показано на примерах функционирование алгоритма, даны практические рекомендации по его использованию. 1Serg 2010.05.01 07:56 #24 sereganlp : EA에서 자동 최적화 프로그램을 호출할 계획입니까? 예를 들어, 정기적인 재최적화를 전제로 Expert Advisor의 수익성을 장기간에 걸쳐 평가해야 합니다. 이제 이것은 힘든 수동 작업이거나 알고리즘과 인용문을 수학 패키지에 채우는 긴 작업입니다. 따라서 변수 값뿐만 아니라 최적화 규칙(예: 최적화 기간 선택)을 사용하여 전략을 테스트(및 최적화)하는 기능은 획기적인 일이 될 것입니다... 이 소원에 동참하십시오. 조언자로부터 거래 과정에서 최적화를 수행하면 삶이 더 쉬워질 것입니다. Nahsaratt 2010.05.11 16:33 #25 전략 테스터 에서 "시각화"가 구현됩니까? 공기가 필요한 방법 Renat Fatkhullin 2010.05.11 17:20 #26 PSIH : 전략 테스터 에서 "시각화"가 구현됩니까? 공기가 필요한 방법 예, 다음 빌드는 "차트에서 열기" 명령을 사용하여 차트에 거래를 표시하고 실시간 시각화는 나중에 됩니다. Rashid Umarov 2010.05.11 19:10 #27 papaklass : Renat, 테스터의 다중 통화는 어디에 있습니까? 내 테스터에서는 한 쌍만 선택할 수 있습니다. 거래할 상품을 어드바이저 코드에 지정하세요. 이제 테스터를 통해 지정/선택된 상품뿐만 아니라 모든 상품에 대해 거래할 수 있습니다. 1Serg 2010.05.13 10:27 #28 Renat : 예, 다음 빌드는 "차트에서 열기" 명령을 사용하여 차트에 거래를 표시하고 실시간 시각화는 나중에 됩니다. 다음 빌드 273이 릴리스되었지만 트랜잭션 표시를 찾을 수 없습니다. Renat Fatkhullin 2010.05.13 10:45 #29 1Serg : 다음 빌드 273이 릴리스되었지만 트랜잭션 표시를 찾을 수 없습니다. "그래프 열기" 명령을 살펴보세요. 1Serg 2010.05.13 10:57 #30 Renat : " Open Graph " 명령을 살펴보십시오. 덕분에 찾았습니다. :) 1234567 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Renat, 테스터의 기능에 대해 조금 더 알려주실 수 있습니까 ??. 예를 들어 자체 텍스트 파일에서 차트 데이터를 로드하고 데이터를 거래할 수 있습니까?
사용자 지정 차트는 다운로드할 수 없습니다. 거래 계정의 기록만 사용됩니다.
모든 파일 작업이 작동합니다. 문제 없이 해당 파일에서 신호를 읽을 수 있습니다.
다음 주에 테스터 + 스크린샷에 대한 더 많은 정보를 게시할 수 있기를 바랍니다.
또 다른 질문: 변수가 아닌 최적화 매개변수로 설정하는 것이 가능할까요? 예를 들어 수천 개의 요소로 구성된 배열(물론 유전 알고리즘 사용)으로 설정할 수 있습니까?
EA에서 자동 최적화 프로그램을 호출할 계획입니까? 예를 들어, 정기적인 재최적화를 전제로 Expert Advisor의 수익성을 장기간에 걸쳐 평가해야 합니다. 이제 이것은 힘든 수동 작업이거나 알고리즘과 인용문을 수학 패키지에 채우는 긴 작업입니다. 따라서 변수 값뿐만 아니라 최적화 규칙(예: 최적화 기간 선택)을 사용하여 전략을 테스트(및 최적화)하는 기능은 획기적인 일이 될 것입니다...
전략 테스터 에서 "시각화"가 구현됩니까? 공기가 필요한 방법
Renat, 테스터의 다중 통화는 어디에 있습니까? 내 테스터에서는 한 쌍만 선택할 수 있습니다.
예, 다음 빌드는 "차트에서 열기" 명령을 사용하여 차트에 거래를 표시하고 실시간 시각화는 나중에 됩니다.
다음 빌드 273이 릴리스되었지만 트랜잭션 표시를 찾을 수 없습니다.
"그래프 열기" 명령을 살펴보세요.
" Open Graph " 명령을 살펴보십시오.