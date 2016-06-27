전략 테스터(미래에 대한 질문) - 페이지 4 1234567 새 코멘트 Aleksandr Gavrilov 2010.05.13 11:10 #31 Renat : " Open Graph " 명령을 살펴보십시오. 잘 작동하지만 내 의견으로는 테스트되지 않은 기간을 숨기는 것이 좋습니다. 테스트 초반에 '홈' 버튼이 정말 편했어요... 또한 주문을 두 번 클릭하지 않습니다 --> 차트의 한 위치로 이동합니다(이전과 같이). Renat Fatkhullin 2010.05.13 12:51 #32 papaklass : 이제 어드바이저에 금융 상품을 나열하기만 하면 어드바이저가 이를 거래할 것입니다. 맞죠? 예: 2 MA의 교차점에 대한 거래를 열고 닫는 고문이 있습니다. 고문의 시작 부분에 통화 쌍을 나열할 수 있으며 고문(고문)이 거래할 것입니까? 또는 나 자신은 고문의 다양한 통화 쌍 차트 분석을 처방해야하며이 분석을 기반으로 고문이 거래를 시작합니다. 그래서? EA 자체는 원하는 금융 상품(최소한 모두)에 액세스하고 이를 분석(이력, 지표 참조)하고 모든 기호에 대해 거래해야 합니다. Expert Advisor는 외부 에서 무엇을 거래할지 말할 필요가 없습니다. 그는 실제 거래(MT4에 있음)와 테스터(MT5에 표시됨) 모두에서 원하는 것을 가져와야 합니다. MetaTrader 5에서 다중 통화 테스트는 투명하게 작동합니다. 다른 기호의 모든 데이터는 EA 자체의 요청에 따라 제공됩니다. 즉, "원하고 수신한" 모드는 "작업을 위해 기호 1,2,3 사용" 외부에서 수동 조작 없이 작동합니다. 전략 테스터의 최적화 KimIV의 유용한 기능 개선을 위한 MT5, mql5, Renat Fatkhullin 2010.05.13 13:53 #33 papaklass : 레나트, 테스터에서 동시에 여러 통화쌍을 선택할 수 있게 하는 것이 어려운가요? 이것이 왜 필요한지 설명하겠습니다. 특정 알고리즘이 있습니다. 다른 통화에서 작동하는지 확인하고 싶습니다. 왜냐하면. 모든 통화는 다른 운전 특성을 가지고 있습니다. 따라서 다른 테이크, 스톱 등이 있습니다. 이제 테스터에서 각 통화에 대해 알고리즘을 실행하고 결과를 기록해야 합니다. 하지만 테스터에서 필요한 통화를 선택하고 각 통화에 대한 결과 출력으로 이러한 통화에 대해 최적화를 실행하고 싶습니다. 편할 것 같아서 밤에 바르고 자고 아침에 모든 쌍에 대한 결과를 한 번에 얻었습니다. 기호를 통해 실행하는 추가 모드는 이미 준비 중입니다. 다음 빌드에서 이 기능이 출시될 때까지 기다리세요(정확한 날짜는 없음). 1Serg 2010.05.13 14:28 #34 차트의 모든 거래를 보고 싶습니다. Renat Fatkhullin 2010.05.13 14:36 #35 무슨 뜻이에요? 추신: 우리는 의식 확장기가 없습니다 1Serg 2010.05.13 15:25 #36 Renat : 무슨 뜻이에요? 추신: 우리는 의식 확장기가 없습니다 :) 두 번째 그림은 TotalTraders = 1985를 보여줍니다. TesterGraphReport2010.05.13.csv 파일에는 3856개의 레코드/거래가 있습니다. 그리고 보고서에는 4482개의 거래가 있습니다. 일정을 이해했습니다. 규모를 최대화하는 것이 도움이 되었습니다. 이제 모든 거래가 표시됩니다. Rashid Umarov 2010.05.13 15:30 #37 1Serg : :) 두 번째 그림은 TotalTraders = 1985이고 차트에서 약 40임을 보여줍니다. TesterGraphReport2010.05.13.csv 파일에는 3856개의 레코드/거래가 포함되어 있습니다. 그리고 보고서에는 4482개의 거래가 있습니다. 거래 수 (구매 및 판매를 위한 거래 작업)와 마감된 포지션 수는 일반적으로 일치하지 않습니다. 더 자세한 정보를 환영합니다 (첨부 보고서) Renat Fatkhullin 2010.05.13 15:31 #38 질문을 가능한 한 정확하게 작성하십시오. 1Serg 2010.05.13 15:58 #39 Renat : 질문을 가능한 한 정확하게 작성하십시오. 좋은. 내일 나는 서비스 데스크를 통해 모든 것을 정리할 것입니다. Ruslan Khasanov 2010.05.18 16:12 #40 에이전트 유형(로컬/원격)을 프로그래밍 방식으로 결정할 수 있습니까? 1234567 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
" Open Graph " 명령을 살펴보십시오.
잘 작동하지만 내 의견으로는 테스트되지 않은 기간을 숨기는 것이 좋습니다. 테스트 초반에 '홈' 버튼이 정말 편했어요...
또한 주문을 두 번 클릭하지 않습니다 --> 차트의 한 위치로 이동합니다(이전과 같이).
이제 어드바이저에 금융 상품을 나열하기만 하면 어드바이저가 이를 거래할 것입니다. 맞죠? 예: 2 MA의 교차점에 대한 거래를 열고 닫는 고문이 있습니다. 고문의 시작 부분에 통화 쌍을 나열할 수 있으며 고문(고문)이 거래할 것입니까? 또는 나 자신은 고문의 다양한 통화 쌍 차트 분석을 처방해야하며이 분석을 기반으로 고문이 거래를 시작합니다. 그래서?
EA 자체는 원하는 금융 상품(최소한 모두)에 액세스하고 이를 분석(이력, 지표 참조)하고 모든 기호에 대해 거래해야 합니다.
Expert Advisor는 외부 에서 무엇을 거래할지 말할 필요가 없습니다. 그는 실제 거래(MT4에 있음)와 테스터(MT5에 표시됨) 모두에서 원하는 것을 가져와야 합니다.
MetaTrader 5에서 다중 통화 테스트는 투명하게 작동합니다. 다른 기호의 모든 데이터는 EA 자체의 요청에 따라 제공됩니다. 즉, "원하고 수신한" 모드는 "작업을 위해 기호 1,2,3 사용" 외부에서 수동 조작 없이 작동합니다.
레나트, 테스터에서 동시에 여러 통화쌍을 선택할 수 있게 하는 것이 어려운가요? 이것이 왜 필요한지 설명하겠습니다. 특정 알고리즘이 있습니다. 다른 통화에서 작동하는지 확인하고 싶습니다. 왜냐하면. 모든 통화는 다른 운전 특성을 가지고 있습니다. 따라서 다른 테이크, 스톱 등이 있습니다. 이제 테스터에서 각 통화에 대해 알고리즘을 실행하고 결과를 기록해야 합니다. 하지만 테스터에서 필요한 통화를 선택하고 각 통화에 대한 결과 출력으로 이러한 통화에 대해 최적화를 실행하고 싶습니다. 편할 것 같아서 밤에 바르고 자고 아침에 모든 쌍에 대한 결과를 한 번에 얻었습니다.
차트의 모든 거래를 보고 싶습니다.
무슨 뜻이에요?
두 번째 그림은 TotalTraders = 1985를 보여줍니다. TesterGraphReport2010.05.13.csv 파일에는 3856개의 레코드/거래가 있습니다.
그리고 보고서에는 4482개의 거래가 있습니다.
일정을 이해했습니다. 규모를 최대화하는 것이 도움이 되었습니다. 이제 모든 거래가 표시됩니다.
내일 나는 서비스 데스크를 통해 모든 것을 정리할 것입니다.