MT5에 대한 소원 - 페이지 47

Mykola Demko 2010.12.26 23:23 #461

lea :

자, 이것이 그렇게 중요하다면 C ++가 아니라 Java를 사용하겠습니다. 바이트코드로의 번역도 가능합니다 :) 언어표준 수정 부탁드립니다.

제네릭 유형 추가 요청은 충분하지 않습니다. 템플릿을 요청하십시오. 그리고 제네릭 유형의 경우 OOP로 충분합니다.

글쎄, 그것을 템플릿으로 구현하자. 가장 중요한 것은 모든 유형 의 매개변수 전송을 구현하는 기능입니다. 이렇게 하면 코드 양이 크게 줄어듭니다. 쓸데없는 과부하를 많이 할 필요가 없습니다. 일단 초기화시 확인하고 전달합니다. 그리고 지금까지 모든 유형에 대해 입력 매개변수가 있는 각 함수에 14번 오버로드해야 한다는 것이 밝혀졌습니다.

[삭제] 2010.12.27 00:00 #462

Urain :

글쎄, 그것을 템플릿으로 구현하자. 가장 중요한 것은 모든 유형의 매개변수 전송을 구현하는 기능입니다. 이렇게 하면 코드 양이 크게 줄어듭니다. 쓸데없는 과부하를 많이 할 필요가 없습니다. 일단 초기화시 확인하고 전달합니다. 그리고 지금까지 모든 유형에 대해 입력 매개변수가 있는 각 함수에 14번 오버로드해야 한다는 것이 밝혀졌습니다.

Visual Basic에서 dll을 작성할 수 있습니다. "변형" 제네릭 형식을 지원합니다. 물론 이것이 당신에게 적합하다면.

Mykola Demko 2010.12.27 00:15 #463

-Alexey- :

Visual Basic에서 dll을 작성할 수 있습니다. "변형" 제네릭 형식을 지원합니다. 물론 이것이 당신에게 적합하다면.

조언 감사합니다. 하지만 우리는 mql5를 사용할 것입니다.

Aleksandr Chugunov 2010.12.27 10:51 #464

-Alexey- :

1.111е5 및 9.999е4에 대해 명확합니다. 그러나 나는 이것들을 비교할 필요가 있습니다: 9.999999999999968e-017 (저는 추가로 숫자의 정확도 손실에 대해 썼습니다). 그리고 도움말에 따르면 DBL_EPSILON 보다 작은 차이를 가진 숫자는 구별할 수 없는 것으로 간주되어야 합니다. 명확하지 않은 경우 죄송합니다 - 그냥 알아내는 중입니다 :) 지표에 대한 정보를 주셔서 감사합니다.

웃기다 )))))))) 기존 유선통신 사업자도 초정밀계산으로 전환.....

다음은 내 집 번호에 대한 세부 정보입니다.

[삭제] 2010.12.27 16:01 #465

AlexSTAL :

웃기다 )))))))) 기존 유선통신 사업자도 초정밀계산으로 전환.....

내 집 번호에 대한 세부 정보는 다음과 같습니다.

뭐라고 할까요... 저는 그런 인간적 사고의 다이아몬드(과언이 아닌 강력한 프로그래밍 가능한 거래 플랫폼)와 MT5와 같은 대문자로 깊이 존경받는 전문 개발자의 활동이 모든 면과 정확성으로 빛을 발해야 한다고 믿습니다. 계산의 속도는 프로그램에 내재된 계산의 속도와 유연성의 잠재력을 실현하는 이러한 측면 중 하나여야 합니다.))))))))

Yedelkin 2010.12.27 17:52 #466

-Alexey- :

뭐라고 할까요... 저는 그런 인간적 사고의 다이아몬드(과언이 아닌 강력한 프로그래밍 가능한 거래 플랫폼)와 MT5와 같은 대문자로 깊이 존경받는 전문 개발자의 활동이 모든 면과 정확성으로 빛을 발해야 한다고 믿습니다. 계산의 속도는 프로그램에 내재된 계산의 속도와 유연성의 잠재력을 실현하는 이러한 측면 중 하나여야 합니다.))))))))

서비스 데스크에 편지를 쓰라고 조언합니다 . 많은 소원이 있고 개발자는 우선 순위가 낮지 않으며 응용 프로그램은 어디에서나 손실되지 않습니다.

[삭제] 2011.01.06 01:13 #467

Yedelkin :

서비스 데스크에 편지를 쓰라고 조언합니다 . 많은 소원이 있고 개발자는 우선 순위가 낮지 않으며 응용 프로그램은 어디에서나 손실되지 않습니다.

친애하는 Yedelkin , 귀하의 조언을 따랐습니다. 소속사 대표는 소원에 감사 인사를 전하며 검토하겠다고 말했다. 그는 또한 긍정적인 결정이 내려지면 이 기능을 빠르면 반년 또는 심지어 1년 이내에 구현할 수 있다고 덧붙였습니다.

개발자 여러분, 표시기가 실행(계산)되는 동안 작업 관리자가 CPU 사용량을 50%로 표시하는 것을 확인했습니다. 즉시 모든 코어를 사용하거나 테스터에서와 같이 100%의 사용자 정의 양(물론 독점 액세스 모드가 아님)이 필요했습니다. 테스트 중에 총 로드는 약 100%입니다. 또 다른 50%가 매우 필요합니다! 또한 원격 에이전트(다른 가정용 컴퓨터)를 사용하여 계산 속도를 높일 수 있습니다. 다른 스레드에서 나는 (가능한 경우) GPU를 사용하는 것이 매우 좋을 것이라고 언급했으며 그러한 시스템은 이미 누군가에 의해 구현되었습니다. 이것이 현실적입니까, 아니면 그러한 결정이 MT6의 가능한 특권입니까?

[삭제] 2011.01.06 08:19 #468

개발자 여러분, 표시기가 실행(계산)되는 동안 작업 관리자가 CPU 사용량을 50%로 표시하는 것을 확인했습니다. 즉시 모든 코어를 사용하거나 테스터에서와 같이 100%의 사용자 정의 양(물론 독점 액세스 모드가 아님)이 필요했습니다. 테스트 중에 총 로드는 약 100%입니다. 또 다른 50%가 매우 필요합니다! 또한 원격 에이전트(다른 가정용 컴퓨터)를 사용하여 계산 속도를 높일 수 있습니다. 다른 스레드에서 나는 (가능한 경우) GPU를 사용하는 것이 매우 좋을 것이라고 언급했으며 그러한 시스템은 이미 누군가에 의해 구현되었습니다. 이것이 현실적입니까, 아니면 그러한 결정이 MT6의 가능한 특권입니까?

모든 코어를 희생시키면서 이것은 물론 좋은 생각이지만 멀티스레딩을 사용하려면 많은 노력을 기울여야 하며 멀티스레딩은 내가 이해하는 바(적어도 지금은) MT의 주요 문제입니다.

그래픽 보조 프로세서 또는 에이전트를 사용하는 것은 다소 모호한 것 같지만(대부분 이점보다 문제가 더 많을 수 있음) 여러 로컬 코어(최소 2개)를 사용하는 것은 아마도 상당히 가능할 것입니다.

누군가가 WinAPI 또는 자체 DLL (대안으로)을 사용하여 "멀티스레딩" 구현에 대해 생각한 것도 흥미로웠습니다.

또한 흥미로운 것은 이 문제에 대한 개발자의 의견입니다. 아니면 Fix API 가 이 문제를 완전히 제거할 것이라고 믿습니까(비록 부분적으로 제거하더라도)?

Bars 2011.01.12 23:32 #469

MT5에서 타일링(도구 창의 위치)을 수정한 MetaQuotes 직원, 특히 프로그래머에게 감사드립니다. MT4에서도 동일한 작업을 수행해 주시기 바랍니다. 새해 복 많이 받으세요.

Yedelkin 2011.01.21 22:15 #470

Expert Advisor가 차트에 첨부된 기호에 필요한 경우 틱 흐름( NewTick 이벤트)을 비활성화하는 방법을 찾지 못했습니다.

그런 방법이 없다면 차트에 Expert Advisor가 첨부된 심볼에 대한 NewTick 이벤트 생성을 프로그래밍 방식으로 비활성화할 수 있는 스위치 기능을 도입하는 것이 좋습니다.

설명. Expert Advisor가 첨부된 기호에 대한 틱 처리를 제공하지 않는 경우 이 기호에 대한 NewTick 이벤트의 지속적인 생성은 이 Expert Advisor가 처리하는 이벤트 대기열의 과도한 오버플로로 이어집니다.
자, 이것이 그렇게 중요하다면 C ++가 아니라 Java를 사용하겠습니다. 바이트코드로의 번역도 가능합니다 :) 언어표준 수정 부탁드립니다.
제네릭 유형 추가 요청은 충분하지 않습니다. 템플릿을 요청하십시오. 그리고 제네릭 유형의 경우 OOP로 충분합니다.
글쎄, 그것을 템플릿으로 구현하자. 가장 중요한 것은 모든 유형 의 매개변수 전송을 구현하는 기능입니다.
이렇게 하면 코드 양이 크게 줄어듭니다. 쓸데없는 과부하를 많이 할 필요가 없습니다. 일단 초기화시 확인하고 전달합니다.
그리고 지금까지 모든 유형에 대해 입력 매개변수가 있는 각 함수에 14번 오버로드해야 한다는 것이 밝혀졌습니다.
Visual Basic에서 dll을 작성할 수 있습니다. "변형" 제네릭 형식을 지원합니다. 물론 이것이 당신에게 적합하다면.
조언 감사합니다. 하지만 우리는 mql5를 사용할 것입니다.
1.111е5 및 9.999е4에 대해 명확합니다. 그러나 나는 이것들을 비교할 필요가 있습니다: 9.999999999999968e-017 (저는 추가로 숫자의 정확도 손실에 대해 썼습니다). 그리고 도움말에 따르면 DBL_EPSILON 보다 작은 차이를 가진 숫자는 구별할 수 없는 것으로 간주되어야 합니다. 명확하지 않은 경우 죄송합니다 - 그냥 알아내는 중입니다 :) 지표에 대한 정보를 주셔서 감사합니다.
뭐라고 할까요... 저는 그런 인간적 사고의 다이아몬드(과언이 아닌 강력한 프로그래밍 가능한 거래 플랫폼)와 MT5와 같은 대문자로 깊이 존경받는 전문 개발자의 활동이 모든 면과 정확성으로 빛을 발해야 한다고 믿습니다. 계산의 속도는 프로그램에 내재된 계산의 속도와 유연성의 잠재력을 실현하는 이러한 측면 중 하나여야 합니다.))))))))
서비스 데스크에 편지를 쓰라고 조언합니다 . 많은 소원이 있고 개발자는 우선 순위가 낮지 않으며 응용 프로그램은 어디에서나 손실되지 않습니다.
친애하는 Yedelkin , 귀하의 조언을 따랐습니다. 소속사 대표는 소원에 감사 인사를 전하며 검토하겠다고 말했다. 그는 또한 긍정적인 결정이 내려지면 이 기능을 빠르면 반년 또는 심지어 1년 이내에 구현할 수 있다고 덧붙였습니다.
개발자 여러분, 표시기가 실행(계산)되는 동안 작업 관리자가 CPU 사용량을 50%로 표시하는 것을 확인했습니다. 즉시 모든 코어를 사용하거나 테스터에서와 같이 100%의 사용자 정의 양(물론 독점 액세스 모드가 아님)이 필요했습니다. 테스트 중에 총 로드는 약 100%입니다. 또 다른 50%가 매우 필요합니다! 또한 원격 에이전트(다른 가정용 컴퓨터)를 사용하여 계산 속도를 높일 수 있습니다. 다른 스레드에서 나는 (가능한 경우) GPU를 사용하는 것이 매우 좋을 것이라고 언급했으며 그러한 시스템은 이미 누군가에 의해 구현되었습니다. 이것이 현실적입니까, 아니면 그러한 결정이 MT6의 가능한 특권입니까?
모든 코어를 희생시키면서 이것은 물론 좋은 생각이지만 멀티스레딩을 사용하려면 많은 노력을 기울여야 하며 멀티스레딩은 내가 이해하는 바(적어도 지금은) MT의 주요 문제입니다.
그래픽 보조 프로세서 또는 에이전트를 사용하는 것은 다소 모호한 것 같지만(대부분 이점보다 문제가 더 많을 수 있음) 여러 로컬 코어(최소 2개)를 사용하는 것은 아마도 상당히 가능할 것입니다.
누군가가 WinAPI 또는 자체 DLL (대안으로)을 사용하여 "멀티스레딩" 구현에 대해 생각한 것도 흥미로웠습니다.
또한 흥미로운 것은 이 문제에 대한 개발자의 의견입니다. 아니면 Fix API 가 이 문제를 완전히 제거할 것이라고 믿습니까(비록 부분적으로 제거하더라도)?
MT5에서 타일링(도구 창의 위치)을 수정한 MetaQuotes 직원, 특히 프로그래머에게 감사드립니다. MT4에서도 동일한 작업을 수행해 주시기 바랍니다. 새해 복 많이 받으세요.
Expert Advisor가 차트에 첨부된 기호에 필요한 경우 틱 흐름( NewTick 이벤트)을 비활성화하는 방법을 찾지 못했습니다.
그런 방법이 없다면 차트에 Expert Advisor가 첨부된 심볼에 대한 NewTick 이벤트 생성을 프로그래밍 방식으로 비활성화할 수 있는 스위치 기능을 도입하는 것이 좋습니다.
설명. Expert Advisor가 첨부된 기호에 대한 틱 처리를 제공하지 않는 경우 이 기호에 대한 NewTick 이벤트의 지속적인 생성은 이 Expert Advisor가 처리하는 이벤트 대기열의 과도한 오버플로로 이어집니다.