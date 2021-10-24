Matstat 계량 경제학 마탄 - 페이지 8 123456789101112131415...38 새 코멘트 Roman 2021.05.14 09:50 #71 PapaYozh : 문제가 무엇인지 알겠지만, 제가 실수로 Ask 및 Bid에 대한 예를 제공한 것은 아닙니다. 입찰가가 변경되면 질문은 어떻게 됩니까? 때문에 예측할 수 없을 가능성이 큽니다. Ask는 Bid와 함께 이미 변경되었으며 앞으로 어떻게 될지 알 수 없습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 선형적으로 변화하며 서로 의존합니다.)) 입찰가가 올라가면 요청이 올라갈 것입니다 (그러나 반드시 그럴 필요는 없습니다) . 요청이 내려가면 입찰가가 낮아질 것입니다 (그러나 반드시 그럴 필요는 없습니다) . 안 그래? 아니면 다른 의견이 있습니까? 이것은 더 이상 어떤 종류의 예측에 대한 질문에 적용되지 않습니다. 이것은 이미 이론을 시작하고 있으며 여기에서 많은 사람들이 고군분투하고 있습니다. PapaYozh 2021.05.14 09:51 #72 denis.eremin : 왜 A sk와 Bid를 부르나요? x축이 시간이고 y축이 각 거래일의 평균 가격이라고 가정해 보겠습니다. 예측 - 상승 추세. 그리고 어디로 갈까요? 그리고 여기? denis.eremin 2021.05.14 09:51 #73 PapaYozh : 그리고 어디로 갈까요? 그리고 여기? 선형 회귀 를 사용하는 경우 추세는 아래입니다. [삭제] 2021.05.14 09:51 #74 Roman : 올렉, 설득력 있는 요청이 있습니다. 물리학은 이 주제에서 다루지 않습니다. 당신은 전혀 이해하지 못했습니다 어쩌면 언젠가 이해가 당신에게 올 것입니다 ... 아니면 아마도 결코 오지 않을 것입니다 PapaYozh 2021.05.14 09:57 #75 denis.eremin : 선형 회귀 를 사용하는 경우 추세는 아래입니다. 각각 첫 번째와 두 번째 사진에 이어집니다. Roman 2021.05.14 09:57 #76 Олег avtomat : 당신은 전혀 이해하지 못했습니다 어쩌면 언젠가 이해가 당신에게 올 것입니다 ... 아니면 아마도 결코 오지 않을 것입니다 나는 당신이 말하고 싶은 모든 것을 이해했습니다. 스레드 제목을 읽으십시오. 비선형 과정을 설명할 수 있지만 주제 제목에 물리학이 없습니다. 다른 과학도 제로 매트 기대로 이것을 할 수 있으므로 그림을 이해하는 문제가 아닙니다. 그리고 당신이 쓰는 주제에 대한 이해의 문제. denis.eremin 2021.05.14 09:58 #77 PapaYozh : 두 번째 사진에 대해 각각 첫 번째에 이어집니다. 음, 즉, 다음을 이해합니다. 1. 예측은 확률적 특성입니다. 2. 선형 회귀가 유일한 시계열 예측 방법은 아닙니다. 3. 가격 계열은 고정되지 않은 프로세스입니다. 잘하셨어요! PapaYozh 2021.05.14 10:06 #78 denis.eremin : 음, 즉, 다음을 이해합니다. 나는 당신의 예측이 0.5의 확률, 즉 없음을 이해하기를 바랍니다. denis.eremin 2021.05.14 10:08 #79 PapaYozh : 나는 당신의 예측이 0.5의 확률, 즉 없음을 이해하기를 바랍니다. 이 스레드에서 무엇을하고 있습니까? 글쎄, 당신은 당신이 무슨 말을 하는지도 모릅니다. PapaYozh 2021.05.14 10:17 #80 denis.eremin : 이 스레드에서 무엇을하고 있습니까? 글쎄, 당신은 당신이 무슨 말을 하는지도 모릅니다. 나는 당신처럼 똑똑한 사람들을 읽었습니다. 123456789101112131415...38 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
문제가 무엇인지 알겠지만, 제가 실수로 Ask 및 Bid에 대한 예를 제공한 것은 아닙니다.
입찰가가 변경되면 질문은 어떻게 됩니까? 때문에 예측할 수 없을 가능성이 큽니다. Ask는 Bid와 함께 이미 변경되었으며 앞으로 어떻게 될지 알 수 없습니다.
그러나 그럼에도 불구하고 선형적으로 변화하며 서로 의존합니다.))
입찰가가 올라가면 요청이 올라갈 것입니다 (그러나 반드시 그럴 필요는 없습니다) .
요청이 내려가면 입찰가가 낮아질 것입니다 (그러나 반드시 그럴 필요는 없습니다) .
안 그래? 아니면 다른 의견이 있습니까?
이것은 더 이상 어떤 종류의 예측에 대한 질문에 적용되지 않습니다. 이것은 이미 이론을 시작하고 있으며 여기에서 많은 사람들이 고군분투하고 있습니다.
왜 A sk와 Bid를 부르나요? x축이 시간이고 y축이 각 거래일의 평균 가격이라고 가정해 보겠습니다. 예측 - 상승 추세.
그리고 어디로 갈까요?
그리고 여기?
그리고 어디로 갈까요?
그리고 여기?
선형 회귀 를 사용하는 경우 추세는 아래입니다.
올렉, 설득력 있는 요청이 있습니다.
물리학은 이 주제에서 다루지 않습니다.
당신은 전혀 이해하지 못했습니다
어쩌면 언젠가 이해가 당신에게 올 것입니다 ... 아니면 아마도 결코 오지 않을 것입니다
선형 회귀 를 사용하는 경우 추세는 아래입니다.
각각 첫 번째와 두 번째 사진에 이어집니다.
당신은 전혀 이해하지 못했습니다
어쩌면 언젠가 이해가 당신에게 올 것입니다 ... 아니면 아마도 결코 오지 않을 것입니다
나는 당신이 말하고 싶은 모든 것을 이해했습니다.
스레드 제목을 읽으십시오. 비선형 과정을 설명할 수 있지만 주제 제목에 물리학이 없습니다.
다른 과학도 제로 매트 기대로 이것을 할 수 있으므로 그림을 이해하는 문제가 아닙니다.
그리고 당신이 쓰는 주제에 대한 이해의 문제.
두 번째 사진에 대해 각각 첫 번째에 이어집니다.
음, 즉, 다음을 이해합니다.
1. 예측은 확률적 특성입니다.
2. 선형 회귀가 유일한 시계열 예측 방법은 아닙니다.
3. 가격 계열은 고정되지 않은 프로세스입니다.
잘하셨어요!
음, 즉, 다음을 이해합니다.
나는 당신의 예측이 0.5의 확률, 즉 없음을 이해하기를 바랍니다.
나는 당신의 예측이 0.5의 확률, 즉 없음을 이해하기를 바랍니다.
이 스레드에서 무엇을하고 있습니까?
글쎄, 당신은 당신이 무슨 말을 하는지도 모릅니다.
이 스레드에서 무엇을하고 있습니까?
글쎄, 당신은 당신이 무슨 말을 하는지도 모릅니다.
나는 당신처럼 똑똑한 사람들을 읽었습니다.