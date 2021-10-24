Matstat 계량 경제학 마탄 - 페이지 8

PapaYozh :

문제가 무엇인지 알겠지만, 제가 실수로 Ask 및 Bid에 대한 예를 제공한 것은 아닙니다.

입찰가가 변경되면 질문은 어떻게 됩니까? 때문에 예측할 수 없을 가능성이 큽니다. Ask는 Bid와 함께 이미 변경되었으며 앞으로 어떻게 될지 알 수 없습니다.

그러나 그럼에도 불구하고 선형적으로 변화하며 서로 의존합니다.))
입찰가가 올라가면 요청이 올라갈 것입니다 (그러나 반드시 그럴 필요는 없습니다) .
요청이 내려가면 입찰가가 낮아질 것입니다 (그러나 반드시 그럴 필요는 없습니다) .
안 그래? 아니면 다른 의견이 있습니까?
denis.eremin :

왜 A sk와 Bid를 부르나요? x축이 시간이고 y축이 각 거래일의 평균 가격이라고 가정해 보겠습니다. 예측 - 상승 추세.


하나

그리고 어디로 갈까요?


2

그리고 여기?

 
PapaYozh :


그리고 어디로 갈까요?


그리고 여기?

선형 회귀 를 사용하는 경우 추세는 아래입니다.

Roman :

올렉, 설득력 있는 요청이 있습니다.
물리학은 이 주제에서 다루지 않습니다.

당신은 전혀 이해하지 못했습니다

어쩌면 언젠가 이해가 당신에게 올 것입니다 ... 아니면 아마도 결코 오지 않을 것입니다

 
denis.eremin :

선형 회귀 를 사용하는 경우 추세는 아래입니다.


하나


2

각각 첫 번째와 두 번째 사진에 이어집니다.

 
Олег avtomat :

당신은 전혀 이해하지 못했습니다

어쩌면 언젠가 이해가 당신에게 올 것입니다 ... 아니면 아마도 결코 오지 않을 것입니다

나는 당신이 말하고 싶은 모든 것을 이해했습니다.
스레드 제목을 읽으십시오. 비선형 과정을 설명할 수 있지만 주제 제목에 물리학이 없습니다.
다른 과학도 제로 매트 기대로 이것을 할 수 있으므로 그림을 이해하는 문제가 아닙니다.
그리고 당신이 쓰는 주제에 대한 이해의 문제.

 
PapaYozh :



두 번째 사진에 대해 각각 첫 번째에 이어집니다.

음, 즉, 다음을 이해합니다.

1. 예측은 확률적 특성입니다.

2. 선형 회귀가 유일한 시계열 예측 방법은 아닙니다.

3. 가격 계열은 고정되지 않은 프로세스입니다.

잘하셨어요!

 
denis.eremin :

음, 즉, 다음을 이해합니다.


나는 당신의 예측이 0.5의 확률, 즉 없음을 이해하기를 바랍니다.

 
PapaYozh :

나는 당신의 예측이 0.5의 확률, 즉 없음을 이해하기를 바랍니다.

이 스레드에서 무엇을하고 있습니까?

글쎄, 당신은 당신이 무슨 말을 하는지도 모릅니다.

 
denis.eremin :

이 스레드에서 무엇을하고 있습니까?

글쎄, 당신은 당신이 무슨 말을 하는지도 모릅니다.

나는 당신처럼 똑똑한 사람들을 읽었습니다.

