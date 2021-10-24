Matstat 계량 경제학 마탄 - 페이지 3 12345678910...38 새 코멘트 Roman 2021.05.09 02:55 #21 Vladimir : 그건 그렇고, https://www.mql5.com/ru/forum/368720/page2#comment_22207994 에서 제공한 것과 유사한 사진을 보는 것은 흥미로울 것입니다. 코스가 거의 갑자기 바뀌는 특별한 경우. 기본적으로 당신이 기대하는 것. 하지만 지금은 적어도 무엇이 무엇인지 이해합니다. Roman 2021.05.12 23:29 #22 Aleksey Nikolayev : Alexey, 그런 질문이 생겼습니다. 계량 경제학 공식에 들어갔고 많은 공식에 백색 잡음이라는 변수가 있습니다. 정의에 따르면 백색 잡음은 일정한 분산이 있는 정규성을 갖는 이상적인 특성을 가지고 있습니다. 물론 이러한 백색 잡음은 현실에서 발생하기 어렵습니다. 여기에서 질문은 다음과 같습니다. 실제로 화이트 노이즈로 사용되는 것은 무엇입니까? 이 백색 잡음은 어떻게든 입력 데이터에 관련되어야 합니까? 예를 들어, 잔차를 잡음으로 취하면 정규성과 분산의 조건이 위반됩니다. 아니면 단순히 무작위로 생성될 수 있는 특정 특성을 가진 외부 잡음이어야 합니까? 아니면 렘넌트에서 화이트 노이즈의 특성을 얻기 위한 포인트인가요? 즉, 정규성이 있고 분산이 일정하며 자기 상관 이 없습니다. Dmitry Fedoseev 2021.05.13 05:30 #23 정규성과 분산은 어떻습니까? 백색 잡음은 Dirac 자기 상관 델타 함수가 특징입니다. zaumi보다 쉬워 졌습니까? 농담입니다... 사실이지만(Dirac의 델타 함수에 대해). 균일하게 분포된 난수 생성기 - 그게 당신을 위한 백색 잡음 - 그게 전부입니다. 범위 - 원하는 대로 다음을 수행하십시오. A* 2.0 * (Math Rand () /32767 - 0.5 ). 일반적으로 Google이 있으며 그 도움으로 많은 흥미로운 것을 찾을 수 있습니다. https://ru.wikipedia.org/wiki/White_noise 시장 패턴 복잡한 차익거래 비정상 그래프를 만드는 것은 Roman 2021.05.13 06:12 #24 Dmitry Fedoseev : 정규성과 분산은 어떻습니까? 백색 잡음은 Dirac 자기 상관 델타 함수가 특징입니다. zaumi보다 쉬워 졌습니까? 농담입니다... 사실이지만(Dirac의 델타 함수에 대해). 균일하게 분포된 난수 생성기 - 그게 당신을 위한 백색 잡음 - 그게 전부입니다. 범위 - 원하는 대로 다음을 수행하십시오. A* 2.0 * (Math Rand () /32767 - 0.5 ). 일반적으로 Google이 있으며 그 도움으로 많은 흥미로운 것을 찾을 수 있습니다. https://ru.wikipedia.org/wiki/White_noise 설득력이 없습니다. 이에 대한 다른 정보가 있습니다. 시리즈 w t 의 요소가 0과 같은 평균(평균)과 σ 2 와 같은 분산(변동)을 갖는 독립적으로 동일하게 분포된(iid) 값인 경우, 자기상관 Co r ( w i , w j ) ≠ 0 , ∀ i ≠ j 가 없으면 wt 계열 은 백색 잡음 입니다. 제 생각에 제너레이터는 테스트 모델링, 말하자면 검증에 필요합니다. 실제로 발전기를 사용해서는 안됩니다. 균등분포(iid) 라는 표현을 제가 잘못 이해한 것은 아닐까요? 정규 분포 를 따른다는 뜻이 아닙니까? 허스트 지수 Price VR에서 고정 VR 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, denis.eremin 2021.05.13 06:54 #25 Roman : 설득력이 없습니다. 이에 대한 다른 정보가 있습니다. 시리즈 w t 의 요소가 0과 같은 평균(평균)과 σ 2 와 같은 분산(변동)을 갖는 독립적으로 동일하게 분포된(iid) 값인 경우, 자기상관 Co r ( w i , w j ) ≠ 0 , ∀ i ≠ j 가 없으면 wt 계열 은 백색 잡음 입니다. 제 생각에 제너레이터는 테스트 모델링, 말하자면 검증에 필요합니다. 실제로 발전기를 사용해서는 안됩니다. 균등분포(iid) 라는 표현을 제가 잘못 이해한 것은 아닐까요? 정규 분포 를 따른다는 뜻이 아닙니까? 백색 잡음 - 일정한 MO, 일정한 분산 및 제로 자기공분산 함수(관측값은 서로 상관되지 않음). 약한 고정 과정. 관측값에 정규 분포가 있는 경우 프로세스는 엄격하게 정상적이게 되고 자기 상관 계수도 정규 분포를 갖게 됩니다. Roman 2021.05.13 07:05 #26 denis.eremin : 백색 잡음 - 일정한 MO, 일정한 분산 및 제로 자기공분산 함수(관측값은 서로 상관되지 않음). 약한 고정 과정. 관측값에 정규 분포가 있는 경우 프로세스는 엄격하게 정상적이게 되고 자기 상관 계수도 정규 분포를 갖게 됩니다. 투표. 고맙습니다. 약한 고정 과정. 엄격하게 정지된 프로세스. 차이가 있습니다. 관측값에 정규 분포가 있는지 여부에 따라 다릅니다. 하지만 질문은 조금 달랐다. 실제로 소음으로 사용되는 것은 무엇입니까? 나머지? denis.eremin 2021.05.13 07:16 #27 Roman : 투표. 고맙습니다. 약한 고정 과정. 엄격하게 정지된 프로세스. 차이가 있습니다. 관측값에 정규 분포가 있는지 여부에 따라 다릅니다. 하지만 질문은 조금 달랐다. 실제로 소음으로 사용되는 것은 무엇입니까? 나머지? 질문이 잘 이해되지 않습니다. 왜 백색 잡음을 사용합니까? 이러한 시리즈가 필요한 경우 Excel 또는 다른 프로그램에서 SB 시리즈를 생성하고 첫 번째 차이점을 취할 수 있습니다. 이것은 백색 잡음입니다. 대략적인 추정치가 적합한 경우 - 가격 계열의 첫 번째 차이도 준 백색 잡음입니다. Dmitry Fedoseev 2021.05.13 07:16 #28 백색 잡음의 기대값은 얼마입니까? 범위의 모든 값에 대해 일정하고 동일합니다. 물론 공식에 따라 계산하면 0이됩니다. 여기에서 논쟁 할 수 없으며 수학은 침묵의 과학입니다. 응답으로 맹세하지 않습니다. 백색 잡음은 고정되어 있습니다. 그 정체에 대해 이야기하는 것은 다소 어리석은 일이지만 그것이 모든 것을 말해주는 백색 소음입니다. "같은"이라는 단어는 "정상"보다 " 제복 "의 의미에 가깝습니다. 일반적으로 어떻게 하나의 요소가 어떻게 분산될 수 있습니까? 터무니없는 정의입니다. 또는 요소는 무엇입니까? 행 조각? 조각(요소) 대화에 대해 일반적으로 어떤 두려움이 있습니까? Dmitry Fedoseev 2021.05.13 07:19 #29 denis.eremin : 질문이 잘 이해되지 않습니다. 왜 백색 잡음을 사용합니까? 이러한 시리즈가 필요한 경우 Excel 또는 다른 프로그램에서 SB 시리즈를 생성하고 첫 번째 차이점을 취할 수 있습니다. 이것은 백색 잡음입니다. 대략적인 추정치가 적합한 경우 - 가격 계열의 첫 번째 차이도 준 백색 잡음입니다. 수식에 백색 잡음 형태의 구성 요소가 있으므로 구별해야합니다 ... 유용한 신호가 이미 표시되는 경우에도)) denis.eremin 2021.05.13 07:22 #30 모든 숫자 시리즈는 결정적, 무작위 및 확률의 세 가지 유형으로 나뉩니다. orVer는 임의의 시리즈를 처리합니다. 작업은 임의의 시리즈를 결정론적 및 확률적 구성요소로 분해하는 것입니다. 대략적으로 말하면, 모델 + 백색 잡음. 12345678910...38 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그건 그렇고, https://www.mql5.com/ru/forum/368720/page2#comment_22207994 에서 제공한 것과 유사한 사진을 보는 것은 흥미로울 것입니다.
코스가 거의 갑자기 바뀌는 특별한 경우.
기본적으로 당신이 기대하는 것.
하지만 지금은 적어도 무엇이 무엇인지 이해합니다.
Alexey, 그런 질문이 생겼습니다.
계량 경제학 공식에 들어갔고 많은 공식에 백색 잡음이라는 변수가 있습니다.
정의에 따르면 백색 잡음은 일정한 분산이 있는 정규성을 갖는 이상적인 특성을 가지고 있습니다.
물론 이러한 백색 잡음은 현실에서 발생하기 어렵습니다. 여기에서 질문은 다음과 같습니다.
실제로 화이트 노이즈로 사용되는 것은 무엇입니까?
이 백색 잡음은 어떻게든 입력 데이터에 관련되어야 합니까? 예를 들어, 잔차를 잡음으로 취하면 정규성과 분산의 조건이 위반됩니다.
아니면 단순히 무작위로 생성될 수 있는 특정 특성을 가진 외부 잡음이어야 합니까?
아니면 렘넌트에서 화이트 노이즈의 특성을 얻기 위한 포인트인가요? 즉, 정규성이 있고 분산이 일정하며 자기 상관 이 없습니다.
정규성과 분산은 어떻습니까? 백색 잡음은 Dirac 자기 상관 델타 함수가 특징입니다. zaumi보다 쉬워 졌습니까? 농담입니다... 사실이지만(Dirac의 델타 함수에 대해).
균일하게 분포된 난수 생성기 - 그게 당신을 위한 백색 잡음 - 그게 전부입니다. 범위 - 원하는 대로 다음을 수행하십시오. A* 2.0 * (Math Rand () /32767 - 0.5 ).
일반적으로 Google이 있으며 그 도움으로 많은 흥미로운 것을 찾을 수 있습니다. https://ru.wikipedia.org/wiki/White_noise
정규성과 분산은 어떻습니까? 백색 잡음은 Dirac 자기 상관 델타 함수가 특징입니다. zaumi보다 쉬워 졌습니까?
농담입니다... 사실이지만(Dirac의 델타 함수에 대해).
균일하게 분포된 난수 생성기 - 그게 당신을 위한 백색 잡음 - 그게 전부입니다. 범위 - 원하는 대로 다음을 수행하십시오. A* 2.0 * (Math Rand () /32767 - 0.5 ).
일반적으로 Google이 있으며 그 도움으로 많은 흥미로운 것을 찾을 수 있습니다. https://ru.wikipedia.org/wiki/White_noise
설득력이 없습니다.
이에 대한 다른 정보가 있습니다.
시리즈 w t 의 요소가 0과 같은 평균(평균)과 σ 2 와 같은 분산(변동)을 갖는 독립적으로 동일하게 분포된(iid) 값인 경우,
자기상관 Co r ( w i , w j ) ≠ 0 , ∀ i ≠ j 가 없으면 wt 계열 은 백색 잡음 입니다.
제 생각에 제너레이터는 테스트 모델링, 말하자면 검증에 필요합니다.균등분포(iid) 라는 표현을 제가 잘못 이해한 것은 아닐까요?
실제로 발전기를 사용해서는 안됩니다.
정규 분포 를 따른다는 뜻이 아닙니까?
설득력이 없습니다.
이에 대한 다른 정보가 있습니다.
시리즈 w t 의 요소가 0과 같은 평균(평균)과 σ 2 와 같은 분산(변동)을 갖는 독립적으로 동일하게 분포된(iid) 값인 경우,
자기상관 Co r ( w i , w j ) ≠ 0 , ∀ i ≠ j 가 없으면 wt 계열 은 백색 잡음 입니다.
제 생각에 제너레이터는 테스트 모델링, 말하자면 검증에 필요합니다.균등분포(iid) 라는 표현을 제가 잘못 이해한 것은 아닐까요?
실제로 발전기를 사용해서는 안됩니다.
정규 분포 를 따른다는 뜻이 아닙니까?
백색 잡음 - 일정한 MO, 일정한 분산 및 제로 자기공분산 함수(관측값은 서로 상관되지 않음). 약한 고정 과정.
관측값에 정규 분포가 있는 경우 프로세스는 엄격하게 정상적이게 되고 자기 상관 계수도 정규 분포를 갖게 됩니다.
백색 잡음 - 일정한 MO, 일정한 분산 및 제로 자기공분산 함수(관측값은 서로 상관되지 않음). 약한 고정 과정.
관측값에 정규 분포가 있는 경우 프로세스는 엄격하게 정상적이게 되고 자기 상관 계수도 정규 분포를 갖게 됩니다.
투표. 고맙습니다.
약한 고정 과정.
엄격하게 정지된 프로세스.
차이가 있습니다. 관측값에 정규 분포가 있는지 여부에 따라 다릅니다.
하지만 질문은 조금 달랐다.
실제로 소음으로 사용되는 것은 무엇입니까? 나머지?
투표. 고맙습니다.
약한 고정 과정.
엄격하게 정지된 프로세스.
차이가 있습니다. 관측값에 정규 분포가 있는지 여부에 따라 다릅니다.
하지만 질문은 조금 달랐다.
실제로 소음으로 사용되는 것은 무엇입니까? 나머지?
질문이 잘 이해되지 않습니다. 왜 백색 잡음을 사용합니까?
이러한 시리즈가 필요한 경우 Excel 또는 다른 프로그램에서 SB 시리즈를 생성하고 첫 번째 차이점을 취할 수 있습니다. 이것은 백색 잡음입니다.
대략적인 추정치가 적합한 경우 - 가격 계열의 첫 번째 차이도 준 백색 잡음입니다.
백색 잡음의 기대값은 얼마입니까? 범위의 모든 값에 대해 일정하고 동일합니다. 물론 공식에 따라 계산하면 0이됩니다. 여기에서 논쟁 할 수 없으며 수학은 침묵의 과학입니다. 응답으로 맹세하지 않습니다.
백색 잡음은 고정되어 있습니다. 그 정체에 대해 이야기하는 것은 다소 어리석은 일이지만 그것이 모든 것을 말해주는 백색 소음입니다.
"같은"이라는 단어는 "정상"보다 " 제복 "의 의미에 가깝습니다. 일반적으로 어떻게 하나의 요소가 어떻게 분산될 수 있습니까? 터무니없는 정의입니다. 또는 요소는 무엇입니까? 행 조각? 조각(요소) 대화에 대해 일반적으로 어떤 두려움이 있습니까?
질문이 잘 이해되지 않습니다. 왜 백색 잡음을 사용합니까?
이러한 시리즈가 필요한 경우 Excel 또는 다른 프로그램에서 SB 시리즈를 생성하고 첫 번째 차이점을 취할 수 있습니다. 이것은 백색 잡음입니다.
대략적인 추정치가 적합한 경우 - 가격 계열의 첫 번째 차이도 준 백색 잡음입니다.
수식에 백색 잡음 형태의 구성 요소가 있으므로 구별해야합니다 ... 유용한 신호가 이미 표시되는 경우에도))
모든 숫자 시리즈는 결정적, 무작위 및 확률의 세 가지 유형으로 나뉩니다.
orVer는 임의의 시리즈를 처리합니다. 작업은 임의의 시리즈를 결정론적 및 확률적 구성요소로 분해하는 것입니다. 대략적으로 말하면, 모델 + 백색 잡음.