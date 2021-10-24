Matstat 계량 경제학 마탄 - 페이지 5 123456789101112...38 새 코멘트 pribludilsa 2021.05.13 10:59 #41 denis.eremin : ))) 그리고 랜덤 프로세스에 결정적 요소가 없다면 어떻게 예측합니까? 그럼에도 불구하고 예측되는 비결정적 급수의 예를 들어 주십시오. 네. denis.eremin 2021.05.13 11:03 #42 pribludilsa : 네. 네, 여기 몇 분이나 계십니까.... pribludilsa 2021.05.13 11:04 #43 denis.eremin : 네, 여기 몇 분이나 계십니까.... 네가 무슨 말을 하려는지 알 겠어. 나는 단지 예를 원했다. 글쎄, Forex에서 거래에 적합한 패턴을 강조하는 것으로 나타났습니까? denis.eremin 2021.05.13 11:05 #44 pribludilsa : 네가 무슨 말을 하려는지 알 겠어. 나는 단지 예를 원했다. 글쎄, Forex에서 거래에 적합한 패턴을 강조하는 것으로 나타났습니까? 틀림없이 Aleksey Nikolayev 2021.05.13 11:29 #45 secret : 최대우도의 원리를 이해하기 어렵다) 도와주실 수 있나요? I'll try) 확률을 표본 분포의 밀도라고 한다는 사실부터 시작하겠습니다. 이것은 샘플과 매개변수의 기능입니다. 우리는 실험에서 얻은 샘플의 값을 대체하고 그 후에 매개 변수의 함수가됩니다. 우리는 이 함수가 최대에 도달하는 매개변수의 값을 찾고 이 값을 매개변수의 원하는 값(값 추정치)으로 선언합니다. 이것이 가능하다는 수학적 증거가 있지만, 아마도 복잡하고 나는 그것을 공부하려고 시도조차하지 않았습니다) 일반적으로 모든 것이 간단하지만 샘플이 무엇인지 이해해야 합니다. 한 단어는 두 가지 다른 개념에 사용됩니다. 또한 표본의 분포 밀도가 무엇인지, 표본이 동일하게 분포된 독립적인 양의 벡터인 경우에는 어떤지 알아야 합니다. Aleksey Nikolayev 2021.05.13 11:43 #46 나는 이론이 "무작위"의 개념을 연구하지 않는다는 점에 주목하고 싶습니다) "확률"의 개념이 있으며 "임의"라는 단어는 단순히 "무작위 사건", "무작위 변수" 및 곧. 이 주제에 대한 수학적 농담도 있어서 무작위 변수에는 무작위가 없습니다.) "확률적"이라는 단어는 때때로 "확률적"이라는 단어를 대체하고 때로는 "임의"라는 단어를 대체합니다. "확률성"은 종종 매우 복잡한 방식으로 배열된 결정론을 의미하는 "혼돈"의 개념과 대조적으로 사용됩니다. [삭제] 2021.05.13 11:51 #47 . . Zaslavsky GM, Sagdeev R.Z. 비선형 물리학 소개: 진자에서 난기류와 혼돈까지. Заславский Г.М., Сагдеев Р.З. Введение в нелинейную физику: от маятника до турбулентности и хаоса www.studmed.ru Даётся представление о характерных нелинейных процессах современной классической физики для частиц и полей. Приведены многочисленные примеры. Рассматриваемые явления естественным образом включают как регулярные процессы, так и динамический хаос и турбулентность. Чтение книги не требует от читателя специальной подготовки. Для студентов старших курсов и научных работников, интересующихся методами приложениями современного нелинейного анализа. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); spiderman8811 2021.05.13 12:02 #48 denis.eremin : ))) 그리고 랜덤 프로세스에 결정적 요소가 없다면 어떻게 예측합니까? 그럼에도 불구하고 예측되는 비결정적 급수의 예를 들어 주십시오. 왜 예측합니까? 모든 차트가 대상입니다. 눈을 훈련하여 배우는 것이 중요합니다. 나머지는 경험입니다. 이에 대한 차트와 지표가 있습니다. 유일한 질문은 적용입니다. ixel에 대한 동일한 랜덤은 매우 좋은 것입니다. [삭제] 2021.05.13 12:04 #49 확률적 계층의 역학 http://www.mi-ras.ru/media/445_doc.pdf [삭제] 2021.05.13 16:37 #50 . 123456789101112...38 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
네가 무슨 말을 하려는지 알 겠어. 나는 단지 예를 원했다. 글쎄, Forex에서 거래에 적합한 패턴을 강조하는 것으로 나타났습니까?
최대우도의 원리를 이해하기 어렵다) 도와주실 수 있나요?
I'll try) 확률을 표본 분포의 밀도라고 한다는 사실부터 시작하겠습니다. 이것은 샘플과 매개변수의 기능입니다. 우리는 실험에서 얻은 샘플의 값을 대체하고 그 후에 매개 변수의 함수가됩니다. 우리는 이 함수가 최대에 도달하는 매개변수의 값을 찾고 이 값을 매개변수의 원하는 값(값 추정치)으로 선언합니다. 이것이 가능하다는 수학적 증거가 있지만, 아마도 복잡하고 나는 그것을 공부하려고 시도조차하지 않았습니다)
일반적으로 모든 것이 간단하지만 샘플이 무엇인지 이해해야 합니다. 한 단어는 두 가지 다른 개념에 사용됩니다. 또한 표본의 분포 밀도가 무엇인지, 표본이 동일하게 분포된 독립적인 양의 벡터인 경우에는 어떤지 알아야 합니다.
나는 이론이 "무작위"의 개념을 연구하지 않는다는 점에 주목하고 싶습니다) "확률"의 개념이 있으며 "임의"라는 단어는 단순히 "무작위 사건", "무작위 변수" 및 곧. 이 주제에 대한 수학적 농담도 있어서 무작위 변수에는 무작위가 없습니다.)
"확률적"이라는 단어는 때때로 "확률적"이라는 단어를 대체하고 때로는 "임의"라는 단어를 대체합니다. "확률성"은 종종 매우 복잡한 방식으로 배열된 결정론을 의미하는 "혼돈"의 개념과 대조적으로 사용됩니다.
Zaslavsky GM, Sagdeev R.Z. 비선형 물리학 소개: 진자에서 난기류와 혼돈까지.
))) 그리고 랜덤 프로세스에 결정적 요소가 없다면 어떻게 예측합니까?
그럼에도 불구하고 예측되는 비결정적 급수의 예를 들어 주십시오.
확률적 계층의 역학
http://www.mi-ras.ru/media/445_doc.pdf
