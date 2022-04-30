MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 9

새 코멘트
 
Igor Makanu :

예, 물론 모든 것이 기존 컴파일러와 같습니다. 중단점, 변수 값 보기, 이름/연산자/함수 자동 대체 ..

PyCharm은 확실히 최고지만 4G로 내 노트북에서 RAM을 사용할 수는 없습니다. 노트북에 SSD가 있지만 8GB의 PC에서는 문제 없이 작동합니다.

나는 오래 전에 4개를 샀고 지금은 8GB의 RAM을 가지고 있습니다.

 
Vladimir Karputov :

나는 오래 전에 4개를 샀고 지금은 8GB의 RAM을 가지고 있습니다.

나는 나쁜 경험을했습니다-나는 같은 바를 그대로 샀습니다-일대일처럼 보였고 citylink의 사양에 따르면 모든 것이 잘 맞는 것처럼 보였습니다. 심지어 제조업체도 같았지만 어떤 이유로 설치 후 하나의 모듈 작동됨 - 2개의 슬롯이 사용 중인 경우 작동하지 않음

낮은 수준의 메모리 테스트 후 BIOS가 차단되었습니다. "랩톱에서 BIOS를 재설정하는 방법"이라는 주제에 대해 2일 밤 잠 못 이루는 인터넷 검색 결과, 랩톱과 전화를 수리하는 친구에게 전화를 걸었습니다. 그것 - 모든 것이 작동하지만 메모리를 상점에 다시 넘겼습니다. 더 이상 실험을 만들고 싶지 않습니다. 랩톱에 대한 작업이 많지 않습니다.

추신: 예전 노트북에 이미 Ebey에서 메모리를 써놨는데 정보 찾는데 애로사항이 많았는데 처음으로 짐작은 했지만 DDR3 같은 새 노트북에서는 문제가 거의 없는듯... 그러나 처음에는 작동하지 않았습니다(((

 
Igor Makanu :

"노트북에서 BIOS를 재설정하는 방법"이라는 주제에 대해 Google에서 2일 동안 잠 못 이루는 밤을 보낸 결과....

대부분의 제조업체에서 이것은 다음을 통해 수행됩니다. 랩톱에서 배터리를 제거하고 시작 버튼을 10-15초 동안 누릅니다.
극단적인 경우 바이오스용 배터리도 분리해야 합니다.
극단적으로 이것은 특정 핀을 납땜하는 것이지만 아마도 그렇게까지 갈 필요는 없을 것입니다....

 
Sergey Dzyublik :

대부분의 제조업체에서 이것은 다음을 통해 수행됩니다. 랩톱에서 배터리를 제거하고 시작 버튼을 10-15초 동안 누릅니다.
극단적인 경우 바이오스용 배터리도 분리해야 합니다.

접착 테이프 아래의 WiFi 보드 아래에서 BIOS 재설정을 위한 접점을 찾아서 치료했습니다. 아아, 항상 모든 일이 그렇게 일어나는 것은 아닙니다

추신: 예, BIOS는 이제 "교활"해졌으며 일부 설정은 UEFI에 있으며 많은 랩톱에는 이제 랩톱 OS를 시작하여 시스템을 복원하거나 Linux와 유사한 OS를 시작하는 추가 버튼이 있습니다. 하드 드라이브

 
통계에 중점을 둔 Python 프로그램 작성 에 대해 이와 같은 내용을 읽으려면? 글쎄, 가능한 한 시계열의 주제에 가깝습니까?
 
Vladimir Karputov :
통계에 중점을 둔 Python 프로그램 작성 에 대해 이와 같은 내용을 읽으려면? 글쎄, 가능한 한 시계열의 주제에 가깝습니까?

Python Pandas에 대한 강좌 또는 기사 시리즈의 방향을 살펴보십시오.

 
Vladimir Karputov :
통계에 중점을 둔 Python 프로그램 작성 에 대해 이와 같은 내용을 읽으려면? 글쎄, 가능한 한 시계열의 주제에 가깝습니까?

numpy, scipy, scikit-learn 등 패키지의 기능을 살펴보는 것만으로도 충분합니다.

 
fxsaber :
파이썬에는 기성품 테스터가 있어야 할 것 같습니다. 몇 줄에 MT5의 역사를 운전하고 시도하는 것이 남아 있습니다.

풍부하게 있습니다. 예를 들어 www.backtrader.com

누군가가 동일한 역사와 전략에 대해 MT-테스터와 Python 테스터를 비교하면 결과가 적어도 대략적으로 비슷하거나 비슷하지 않은 것이 흥미로울 것입니다 ...


[삭제]  
Vladimir Karputov :
통계에 중점을 둔 Python 프로그램 작성 에 대해 이와 같은 내용을 읽으려면? 글쎄, 가능한 한 시계열의 주제에 가깝습니까?

https://tomaugspurger.github.io/modern-7-timeseries.html

Modern Pandas (Part 7): Timeseries
  • Tom Augspurger
  • tomaugspurger.github.io
Posts and writings by Tom Augspurger
 

신호 파싱 예제.

https://github.com/majidifard/MQL5SignalScraper

majidifard/MQL5SignalScraper
majidifard/MQL5SignalScraper
  • majidifard
  • github.com
This project will scrap some information from signal providers in MQL5.com 1 --> Frist you need to find a page in https://www.mql5.com/en/signals then click it and go to the page to see the details Then look at the url and you will see something like this : In the link above the id is 500005. 3...
12345678910111213141516...88
새 코멘트