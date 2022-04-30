MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 9 12345678910111213141516...88 새 코멘트 Vladimir Karputov 2019.04.01 15:16 #81 Igor Makanu : 예, 물론 모든 것이 기존 컴파일러와 같습니다. 중단점, 변수 값 보기, 이름/연산자/함수 자동 대체 .. PyCharm은 확실히 최고지만 4G로 내 노트북에서 RAM을 사용할 수는 없습니다. 노트북에 SSD가 있지만 8GB의 PC에서는 문제 없이 작동합니다. 나는 오래 전에 4개를 샀고 지금은 8GB의 RAM을 가지고 있습니다. Igor Makanu 2019.04.01 15:24 #82 Vladimir Karputov : 나는 오래 전에 4개를 샀고 지금은 8GB의 RAM을 가지고 있습니다. 나는 나쁜 경험을했습니다-나는 같은 바를 그대로 샀습니다-일대일처럼 보였고 citylink의 사양에 따르면 모든 것이 잘 맞는 것처럼 보였습니다. 심지어 제조업체도 같았지만 어떤 이유로 설치 후 하나의 모듈 작동됨 - 2개의 슬롯이 사용 중인 경우 작동하지 않음 낮은 수준의 메모리 테스트 후 BIOS가 차단되었습니다. "랩톱에서 BIOS를 재설정하는 방법"이라는 주제에 대해 2일 밤 잠 못 이루는 인터넷 검색 결과, 랩톱과 전화를 수리하는 친구에게 전화를 걸었습니다. 그것 - 모든 것이 작동하지만 메모리를 상점에 다시 넘겼습니다. 더 이상 실험을 만들고 싶지 않습니다. 랩톱에 대한 작업이 많지 않습니다. 추신: 예전 노트북에 이미 Ebey에서 메모리를 써놨는데 정보 찾는데 애로사항이 많았는데 처음으로 짐작은 했지만 DDR3 같은 새 노트북에서는 문제가 거의 없는듯... 그러나 처음에는 작동하지 않았습니다((( 많은 사람들에게 흥미로운 주제: 신호 지표 기반 거래 ASCTrend 시스템 Sergey Dzyublik 2019.04.02 16:53 #83 Igor Makanu : "노트북에서 BIOS를 재설정하는 방법"이라는 주제에 대해 Google에서 2일 동안 잠 못 이루는 밤을 보낸 결과.... 대부분의 제조업체에서 이것은 다음을 통해 수행됩니다. 랩톱에서 배터리를 제거하고 시작 버튼을 10-15초 동안 누릅니다. 극단적인 경우 바이오스용 배터리도 분리해야 합니다. 극단적으로 이것은 특정 핀을 납땜하는 것이지만 아마도 그렇게까지 갈 필요는 없을 것입니다.... Igor Makanu 2019.04.02 17:09 #84 Sergey Dzyublik : 대부분의 제조업체에서 이것은 다음을 통해 수행됩니다. 랩톱에서 배터리를 제거하고 시작 버튼을 10-15초 동안 누릅니다. 극단적인 경우 바이오스용 배터리도 분리해야 합니다. 접착 테이프 아래의 WiFi 보드 아래에서 BIOS 재설정을 위한 접점을 찾아서 치료했습니다. 아아, 항상 모든 일이 그렇게 일어나는 것은 아닙니다 추신: 예, BIOS는 이제 "교활"해졌으며 일부 설정은 UEFI에 있으며 많은 랩톱에는 이제 랩톱 OS를 시작하여 시스템을 복원하거나 Linux와 유사한 OS를 시작하는 추가 버튼이 있습니다. 하드 드라이브 Vladimir Karputov 2019.04.06 14:30 #85 통계에 중점을 둔 Python 프로그램 작성 에 대해 이와 같은 내용을 읽으려면? 글쎄, 가능한 한 시계열의 주제에 가깝습니까? Sergey Dzyublik 2019.04.06 16:36 #86 Vladimir Karputov : 통계에 중점을 둔 Python 프로그램 작성 에 대해 이와 같은 내용을 읽으려면? 글쎄, 가능한 한 시계열의 주제에 가깝습니까? Python Pandas에 대한 강좌 또는 기사 시리즈의 방향을 살펴보십시오. Yuriy Asaulenko 2019.04.06 17:54 #87 Vladimir Karputov : 통계에 중점을 둔 Python 프로그램 작성 에 대해 이와 같은 내용을 읽으려면? 글쎄, 가능한 한 시계열의 주제에 가깝습니까? numpy, scipy, scikit-learn 등 패키지의 기능을 살펴보는 것만으로도 충분합니다. Грааль 2019.04.06 18:25 #88 fxsaber : 파이썬에는 기성품 테스터가 있어야 할 것 같습니다. 몇 줄에 MT5의 역사를 운전하고 시도하는 것이 남아 있습니다. 풍부하게 있습니다. 예를 들어 www.backtrader.com 누군가가 동일한 역사와 전략에 대해 MT-테스터와 Python 테스터를 비교하면 결과가 적어도 대략적으로 비슷하거나 비슷하지 않은 것이 흥미로울 것입니다 ... [삭제] 2019.04.07 09:00 #89 Vladimir Karputov : 통계에 중점을 둔 Python 프로그램 작성 에 대해 이와 같은 내용을 읽으려면? 글쎄, 가능한 한 시계열의 주제에 가깝습니까? https://tomaugspurger.github.io/modern-7-timeseries.html Modern Pandas (Part 7): Timeseries Tom Augspurgertomaugspurger.github.io Posts and writings by Tom Augspurger fxsaber 2019.04.10 16:47 #90 신호 파싱 예제. https://github.com/majidifard/MQL5SignalScraper majidifard/MQL5SignalScraper majidifardgithub.com This project will scrap some information from signal providers in MQL5.com 1 --> Frist you need to find a page in https://www.mql5.com/en/signals then click it and go to the page to see the details Then look at the url and you will see something like this : In the link above the id is 500005. 3... 12345678910111213141516...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
예, 물론 모든 것이 기존 컴파일러와 같습니다. 중단점, 변수 값 보기, 이름/연산자/함수 자동 대체 ..
PyCharm은 확실히 최고지만 4G로 내 노트북에서 RAM을 사용할 수는 없습니다. 노트북에 SSD가 있지만 8GB의 PC에서는 문제 없이 작동합니다.
나는 오래 전에 4개를 샀고 지금은 8GB의 RAM을 가지고 있습니다.
나는 나쁜 경험을했습니다-나는 같은 바를 그대로 샀습니다-일대일처럼 보였고 citylink의 사양에 따르면 모든 것이 잘 맞는 것처럼 보였습니다. 심지어 제조업체도 같았지만 어떤 이유로 설치 후 하나의 모듈 작동됨 - 2개의 슬롯이 사용 중인 경우 작동하지 않음
낮은 수준의 메모리 테스트 후 BIOS가 차단되었습니다. "랩톱에서 BIOS를 재설정하는 방법"이라는 주제에 대해 2일 밤 잠 못 이루는 인터넷 검색 결과, 랩톱과 전화를 수리하는 친구에게 전화를 걸었습니다. 그것 - 모든 것이 작동하지만 메모리를 상점에 다시 넘겼습니다. 더 이상 실험을 만들고 싶지 않습니다. 랩톱에 대한 작업이 많지 않습니다.
추신: 예전 노트북에 이미 Ebey에서 메모리를 써놨는데 정보 찾는데 애로사항이 많았는데 처음으로 짐작은 했지만 DDR3 같은 새 노트북에서는 문제가 거의 없는듯... 그러나 처음에는 작동하지 않았습니다(((
대부분의 제조업체에서 이것은 다음을 통해 수행됩니다. 랩톱에서 배터리를 제거하고 시작 버튼을 10-15초 동안 누릅니다.
극단적인 경우 바이오스용 배터리도 분리해야 합니다.
극단적으로 이것은 특정 핀을 납땜하는 것이지만 아마도 그렇게까지 갈 필요는 없을 것입니다....
접착 테이프 아래의 WiFi 보드 아래에서 BIOS 재설정을 위한 접점을 찾아서 치료했습니다. 아아, 항상 모든 일이 그렇게 일어나는 것은 아닙니다
추신: 예, BIOS는 이제 "교활"해졌으며 일부 설정은 UEFI에 있으며 많은 랩톱에는 이제 랩톱 OS를 시작하여 시스템을 복원하거나 Linux와 유사한 OS를 시작하는 추가 버튼이 있습니다. 하드 드라이브
통계에 중점을 둔 Python 프로그램 작성 에 대해 이와 같은 내용을 읽으려면? 글쎄, 가능한 한 시계열의 주제에 가깝습니까?
Python Pandas에 대한 강좌 또는 기사 시리즈의 방향을 살펴보십시오.
numpy, scipy, scikit-learn 등 패키지의 기능을 살펴보는 것만으로도 충분합니다.
파이썬에는 기성품 테스터가 있어야 할 것 같습니다. 몇 줄에 MT5의 역사를 운전하고 시도하는 것이 남아 있습니다.
풍부하게 있습니다. 예를 들어 www.backtrader.com
누군가가 동일한 역사와 전략에 대해 MT-테스터와 Python 테스터를 비교하면 결과가 적어도 대략적으로 비슷하거나 비슷하지 않은 것이 흥미로울 것입니다 ...
https://tomaugspurger.github.io/modern-7-timeseries.html
신호 파싱 예제.
https://github.com/majidifard/MQL5SignalScraper