MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법

fxsaber :

불행히도 소스 코드가 없으면 이 기능은 나에게 그저 단어로 남습니다. 많이 알지는 못하지만 독학의 시작은 아마도 즉시 비틀 수 있는 실용적인 것부터 시작해야 할 것입니다.

초보자라면 언어 자체의 특성을 이해하는 것이 좋으며 C ++와 매우 다릅니다.

나머지는 패키지입니다 .. Google 검색된 모든 경우에 대한 패키지/모듈 무리

 
Maxim Dmitrievsky :

나는 "이것이 왜 나에게 유용할 수 있는가?"라는 질문에 최소한 원시적으로 대답하려고 노력하고 있습니다. "자기 계발을 위해"라는 대답은 오랫동안 받아 들여지지 않았습니다.

따라서 이 스레드에서 다양한 영역의 다양한 멋진 예를 보고 싶습니다. 가장 도발적인 것은 누구나 시도할 수 있는 시각화입니다.


불행히도 눈에 띄지 않는 그래픽 표현으로 상관 행렬을 계산하십시오.

fxsaber :

우리는 아름다움에 대해 다른 생각을 가지고있을 것입니다. 시각화가 전혀 필요하지 않으며 감정을 유발하지 않습니다.

 
Maxim Dmitrievsky :

나는 이 스레드에서 아름다움에 대한 아이디어와 시각화의 필요성에 대해 언급한 적이 없습니다. 그것은 완전히 다른 것에 관한 것이었습니다.

fxsaber :

이러한 차트에 업로드된 틱(100만)은 html로 저장할 수 있습니다. 

# -*- coding: utf- 8 -*-
"""
Created on Thu Mar 14 16 : 13 : 03 2019

@author: dmitrievsky
"""
from MetaTrader5 import *
from datetime import datetime
import pandas as pd 

# Initializing MT5 connection 
MT5Initialize()
MT5WaitForTerminal()

print(MT5TerminalInfo())
print(MT5Version())

# Copying data to list
rates = MT5CopyTicksFrom("EURUSD", datetime ( 2019 , 1 , 28 , 13 ), 1000000 , MT5_COPY_TICKS_ALL)
bid = [y.bid for y in rates]
ask = [y.ask for y in rates]
time = [x.time for x in rates]

# Deinitializing MT5 connection
MT5Shutdown()

import numpy as np 
import plotly.graph_objs as go
from plotly.offline import download_plotlyjs, init_notebook_mode, plot, iplot
data = [go.Scatter(x=time, y=bid), go.Scatter(x=time, y=ask)]

plot(data)

웹 페이지를 첨부하면 자연스럽게 70MB 이상입니다. 놀라움이나 다른 무언가가 필요했습니다. 스케일링, 그게 전부입니다.

파일:
bidask.zip  7923 kb
 
Maxim Dmitrievsky :

음, 여기에 틱 기록이 MT5보다 Python에서 시각화하는 것이 훨씬 쉽고 편리하다는 것을 보여주는 간단한 예가 있습니다. 고맙습니다.

 
간단한 구조의 배열을 양방향으로 전달하는 방법에 대한 코드가 있습니까?
fxsaber :
바이트 형식의 소켓을 통해서만 있습니다. 나는 흔적에 mb를 통한 교환에 대한 작은 기사를 썼습니다. 일주일이 될 것입니다

 
Maxim Dmitrievsky :

바이트 배열을 구조 배열로(또는 그 반대로) 캐스팅하는 것이 Python에 있습니까?

fxsaber :

아니요, 일반 배열로 .. 파이썬에서 구조의 배열이 무엇인지 생각해야 합니다. 그것은 이기종 데이터가 있는 데이터 프레임 객체일 뿐입니다.

간단히 말해서 작업을 구체적으로 살펴봐야 합니다.

나중에 기사 빨아도 되겠지, 나 스스로 처음 해
