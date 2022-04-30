MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 2 123456789...88 새 코멘트 [삭제] 2019.03.14 07:46 #11 fxsaber : 불행히도 소스 코드가 없으면 이 기능은 나에게 그저 단어로 남습니다. 많이 알지는 못하지만 독학의 시작은 아마도 즉시 비틀 수 있는 실용적인 것부터 시작해야 할 것입니다. 초보자라면 언어 자체의 특성을 이해하는 것이 좋으며 C ++와 매우 다릅니다. 나머지는 패키지입니다 .. Google 검색된 모든 경우에 대한 패키지/모듈 무리 fxsaber 2019.03.14 07:53 #12 Maxim Dmitrievsky : 초보자라면 언어 자체의 특성을 이해하는 것이 좋으며 C ++와 매우 다릅니다. 나머지는 패키지입니다 .. Google 검색된 모든 경우에 대한 패키지/모듈 무리 나는 "이것이 왜 나에게 유용할 수 있는가?"라는 질문에 최소한 원시적으로 대답하려고 노력하고 있습니다. "자기 계발을 위해"라는 대답은 오랫동안 받아 들여지지 않았습니다. 따라서 이 스레드에서 다양한 영역의 다양한 멋진 예를 보고 싶습니다. 가장 도발적인 것은 누구나 시도할 수 있는 시각화입니다. 불행히도 눈에 띄지 않는 그래픽 표현으로 상관 행렬을 계산하십시오. [삭제] 2019.03.14 08:43 #13 fxsaber : 나는 "이것이 왜 나에게 유용할 수 있는가?"라는 질문에 최소한 원시적으로 대답하려고 노력하고 있습니다. "자기 계발을 위해"라는 대답은 오랫동안 받아 들여지지 않았습니다. 따라서 이 스레드에서 다양한 영역의 다양한 멋진 예를 보고 싶습니다. 가장 도발적인 것은 누구나 시도할 수 있는 시각화입니다. 불행히도 눈에 띄지 않는 그래픽 표현으로 상관 행렬을 계산하십시오. 우리는 아름다움에 대해 다른 생각을 가지고있을 것입니다. 시각화가 전혀 필요하지 않으며 감정을 유발하지 않습니다. fxsaber 2019.03.14 08:59 #14 Maxim Dmitrievsky : 우리는 아름다움에 대해 다른 생각을 가지고있을 것입니다. 시각화가 전혀 필요하지 않으며 감정을 유발하지 않습니다. 나는 이 스레드에서 아름다움에 대한 아이디어와 시각화의 필요성에 대해 언급한 적이 없습니다. 그것은 완전히 다른 것에 관한 것이었습니다. [삭제] 2019.03.14 11:27 #15 fxsaber : 나는 이 스레드에서 아름다움에 대한 아이디어와 시각화의 필요성에 대해 언급한 적이 없습니다. 그것은 완전히 다른 것에 관한 것이었습니다. 이러한 차트에 업로드된 틱(100만)은 html로 저장할 수 있습니다. # -*- coding: utf- 8 -*- """ Created on Thu Mar 14 16 : 13 : 03 2019 @author: dmitrievsky """ from MetaTrader5 import * from datetime import datetime import pandas as pd # Initializing MT5 connection MT5Initialize() MT5WaitForTerminal() print(MT5TerminalInfo()) print(MT5Version()) # Copying data to list rates = MT5CopyTicksFrom("EURUSD", datetime ( 2019 , 1 , 28 , 13 ), 1000000 , MT5_COPY_TICKS_ALL) bid = [y.bid for y in rates] ask = [y.ask for y in rates] time = [x.time for x in rates] # Deinitializing MT5 connection MT5Shutdown() import numpy as np import plotly.graph_objs as go from plotly.offline import download_plotlyjs, init_notebook_mode, plot, iplot data = [go.Scatter(x=time, y=bid), go.Scatter(x=time, y=ask)] plot(data) 웹 페이지를 첨부하면 자연스럽게 70MB 이상입니다. 놀라움이나 다른 무언가가 필요했습니다. 스케일링, 그게 전부입니다. 파일: bidask.zip 7923 kb fxsaber 2019.03.14 11:36 #16 Maxim Dmitrievsky : 이러한 차트에 업로드된 틱(100만)은 html로 저장할 수 있습니다. 웹 페이지를 첨부하면 자연스럽게 70MB 이상입니다. 놀람이나 다른 무언가가 필요했습니다. 스케일링, 그게 전부입니다. 음, 여기에 틱 기록이 MT5보다 Python에서 시각화하는 것이 훨씬 쉽고 편리하다는 것을 보여주는 간단한 예가 있습니다. 고맙습니다. fxsaber 2019.03.14 11:38 #17 간단한 구조의 배열을 양방향으로 전달하는 방법에 대한 코드가 있습니까? [삭제] 2019.03.14 11:40 #18 fxsaber : 간단한 구조의 배열을 양방향으로 전달하는 방법에 대한 코드가 있습니까? 바이트 형식의 소켓을 통해서만 있습니다. 나는 흔적에 mb를 통한 교환에 대한 작은 기사를 썼습니다. 일주일이 될 것입니다 fxsaber 2019.03.14 11:52 #19 Maxim Dmitrievsky : 바이트 형식의 소켓을 통해서만 있습니다. 나는 흔적에 mb를 통한 교환에 대한 작은 기사를 썼습니다. 일주일이 될 것입니다 바이트 배열을 구조 배열로(또는 그 반대로) 캐스팅하는 것이 Python에 있습니까? [삭제] 2019.03.14 11:55 #20 fxsaber : Python에서 바이트 배열을 구조 배열로 캐스팅할 수 있습니까? 아니요, 일반 배열로 .. 파이썬에서 구조의 배열이 무엇인지 생각해야 합니다. 그것은 이기종 데이터가 있는 데이터 프레임 객체일 뿐입니다. 간단히 말해서 작업을 구체적으로 살펴봐야 합니다. 나중에 기사 빨아도 되겠지, 나 스스로 처음 해 123456789...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
불행히도 소스 코드가 없으면 이 기능은 나에게 그저 단어로 남습니다. 많이 알지는 못하지만 독학의 시작은 아마도 즉시 비틀 수 있는 실용적인 것부터 시작해야 할 것입니다.
나머지는 패키지입니다 .. Google 검색된 모든 경우에 대한 패키지/모듈 무리
나는 "이것이 왜 나에게 유용할 수 있는가?"라는 질문에 최소한 원시적으로 대답하려고 노력하고 있습니다. "자기 계발을 위해"라는 대답은 오랫동안 받아 들여지지 않았습니다.
따라서 이 스레드에서 다양한 영역의 다양한 멋진 예를 보고 싶습니다. 가장 도발적인 것은 누구나 시도할 수 있는 시각화입니다.
불행히도 눈에 띄지 않는 그래픽 표현으로 상관 행렬을 계산하십시오.
우리는 아름다움에 대해 다른 생각을 가지고있을 것입니다. 시각화가 전혀 필요하지 않으며 감정을 유발하지 않습니다.
나는 이 스레드에서 아름다움에 대한 아이디어와 시각화의 필요성에 대해 언급한 적이 없습니다. 그것은 완전히 다른 것에 관한 것이었습니다.
이러한 차트에 업로드된 틱(100만)은 html로 저장할 수 있습니다.
웹 페이지를 첨부하면 자연스럽게 70MB 이상입니다. 놀라움이나 다른 무언가가 필요했습니다. 스케일링, 그게 전부입니다.
음, 여기에 틱 기록이 MT5보다 Python에서 시각화하는 것이 훨씬 쉽고 편리하다는 것을 보여주는 간단한 예가 있습니다. 고맙습니다.
간단한 구조의 배열을 양방향으로 전달하는 방법에 대한 코드가 있습니까?
바이트 형식의 소켓을 통해서만 있습니다. 나는 흔적에 mb를 통한 교환에 대한 작은 기사를 썼습니다. 일주일이 될 것입니다
바이트 배열을 구조 배열로(또는 그 반대로) 캐스팅하는 것이 Python에 있습니까?
아니요, 일반 배열로 .. 파이썬에서 구조의 배열이 무엇인지 생각해야 합니다. 그것은 이기종 데이터가 있는 데이터 프레임 객체일 뿐입니다.
간단히 말해서 작업을 구체적으로 살펴봐야 합니다.나중에 기사 빨아도 되겠지, 나 스스로 처음 해