Maxim Dmitrievsky :

저것들. 소켓으로 전송하기 위해 구조 배열을 바이트 배열로 변환할 수 있습니까? 그렇다면 표준 structToChar가 그렇게 하지 않는 이유가 이상합니다.

소켓의 경우 uchar[], 리소스의 경우 uint[], 전역 변수 및 프레임의 경우 double[] 등이 있습니다.

 

MetaTrader5 패키지는 Python 3.7용 32/64 라이브러리에서 이미 사용할 수 있으며 한 줄에 설치됩니다. 

pip install MetaTrader5
fxsaber :

소켓의 경우 uchar[], 리소스의 경우 uint[], 전역 변수 및 프레임의 경우 double[] 등이 있습니다.

글쎄, 내가 전송할 수 있는 것에 대한 예를 생각해내기 전까지는 분명하다. mqlrates는

Renat Fatkhullin :

MetaTrader5 패키지는 Python 3.7용 32/64 라이브러리에서 이미 사용할 수 있으며 한 줄에 설치됩니다.

그리고 인증서는 f-th 인수에 따라 보충됩니까? 그리고 때때로 당신은 무엇을 어디에서 잊어


 
Maxim Dmitrievsky :

그리고 인증서는 f-th 인수에 따라 보충됩니까? 그리고 때때로 당신은 무엇을 어디에서 잊어


예, 이것은 첫 번째 빠른 릴리스입니다.

R/Python에서 MetaTrader 5로 작업하는 방법에 대한 설명은 MQL5 문서 에 포함될 것입니다.

 

내가 이해하는 한 첫 번째 페이지에서 Python용 테스트 스크립트를 확인했습니다. 터미널이 /portable 키로 시작되면 아무 것도 작동하지 않고 오류가 발생합니다.

Traceback (most recent call last):

<module>의 파일 "D:/py/mt5.py", 5행

MT5터미널 대기()

런타임 오류: IPC 연결 없음

/portable 키 없이 MT5를 시작하면 테스트 스크립트가 문제 없이 작동합니다.

랩톱에서 / 휴대용 없이 MT5를 실행하는 것은 그다지 편리하지 않습니다. SSD는 첫 번째 디스크이며 다소 겸손한 80GB이며 두 번째 디스크에 모든 것을 설치합니다.

모든 것이 /portable 키로 작동하고 싶습니다.

 

저는 이전에 Python으로 작업한 적이 없습니다.

따라서 다운로드 페이지 https://www.python.org/downloads/windows/ 에서 Windows x86-64 실행 가능한 설치 프로그램 다운로드를 선택했습니다.

Python Windows x86-64 실행 가능한 설치 프로그램 다운로드


다운받은 파일을 클릭...

설정파이썬 실행



설치 창에서 PATH 확인란과 실제 설치를 확인하는 것을 잊지 마십시오 - 지금 설치

PATH에 Python 3.7 추가



플로팅 지원을 위한 matplotlib 패키지 제공 

pip install matplotlib

이 명령은 Windows 명령 창에서 작성해야 합니다(시작 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭).

핍 설치 matplotlib


마찬가지로 수행된다.

MetaTrader5 패키지 설치 실행 

pip install MetaTrader5


이제 "metatrader5-test.py" 파일을 생성해야 합니다.

창 시작


및 메뉴 파일 -> 새 파일


가장 흥미로운

테스트 스크립트 실행 

python metatrader5-test.py

이 명령의 위치와 등록 방법을 이해하지 못했습니다. 해결 방법을 만들었습니다. 열린 파일 "metatrader5-test.py" 메뉴에서 실행 -> 모듈 실행 및 테스트 스크립트가 성공적으로 작동했습니다.

어디에도 등록할 필요가 없습니다. 파일을 클릭하면 스크립트가 시작됩니다.
 
Vladimir Karputov :

이 명령이 어디에 있고 어떻게 등록하는지 이해하지 못했습니다. 해결 방법을 만들었습니다. 열린 파일 "metatrader5-test.py" 메뉴에서 실행 -> 모듈 실행 및 테스트 스크립트가 성공적으로 작동했습니다.

Windows 명령줄에서 Python 스크립트를 실행하면 Python 인터프리터가 호출되어 스크립트를 실행합니다.

IDLE 셸에서 시작했지만 Python 자체에는 컴파일러가 없습니다. 메모장에서 스크립트를 작성할 수 있지만 .py 확장자로 저장할 수 있습니다.

또는 python용 IDE를 설치하면 Spyder가 먼저 설치되어 더 깊이 파고든 다음 PyCharm 또는 랩톱에 Wing IDE를 설치합니다. PC 리소스를 요구하지 않습니다.

 
Igor Makanu :

Windows 명령줄에서 Python 스크립트를 실행하면 Python 인터프리터가 호출되어 스크립트를 실행합니다.

IDLE 셸에서 시작했지만 Python 자체에는 컴파일러가 없습니다. 메모장에서 스크립트를 작성할 수 있지만 .py 확장자로 저장할 수 있습니다.

또는 python용 IDE를 설치하면 Spyder가 먼저 설치되어 더 깊이 파고든 다음 PyCharm 또는 랩톱에 Wing IDE를 설치합니다. PC 리소스를 요구하지 않습니다.

명령줄을 통해 python metatrader5 -test.py가 작동하지 않습니다. 그러나 명령줄을 통해 pip install MetaTrader5가 작동했습니다.

(파일 자체는 기본적으로 C:\Users\barab\AppData\Local\Programs\Python\Python37\ )
