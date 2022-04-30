MetaTrader 5 Python 사용자 그룹 - Metatrader에서 Python을 사용하는 방법 - 페이지 6 12345678910111213...88 새 코멘트 fxsaber 2019.03.15 08:58 #51 Maxim Dmitrievsky : 저것들. 소켓으로 전송하기 위해 구조 배열을 바이트 배열로 변환할 수 있습니까? 그렇다면 표준 structToChar가 그렇게 하지 않는 이유가 이상합니다. 소켓의 경우 uchar[], 리소스의 경우 uint[], 전역 변수 및 프레임의 경우 double[] 등이 있습니다. Renat Fatkhullin 2019.03.15 23:09 #52 MetaTrader5 패키지는 Python 3.7용 32/64 라이브러리에서 이미 사용할 수 있으며 한 줄에 설치됩니다. pip install MetaTrader5 [삭제] 2019.03.16 00:07 #53 fxsaber : 소켓의 경우 uchar[], 리소스의 경우 uint[], 전역 변수 및 프레임의 경우 double[] 등이 있습니다. 글쎄, 내가 전송할 수 있는 것에 대한 예를 생각해내기 전까지는 분명하다. mqlrates는 [삭제] 2019.03.16 00:09 #54 Renat Fatkhullin : MetaTrader5 패키지는 Python 3.7용 32/64 라이브러리에서 이미 사용할 수 있으며 한 줄에 설치됩니다. 그리고 인증서는 f-th 인수에 따라 보충됩니까? 그리고 때때로 당신은 무엇을 어디에서 잊어 Renat Fatkhullin 2019.03.16 01:27 #55 Maxim Dmitrievsky : 그리고 인증서는 f-th 인수에 따라 보충됩니까? 그리고 때때로 당신은 무엇을 어디에서 잊어 예, 이것은 첫 번째 빠른 릴리스입니다. R/Python에서 MetaTrader 5로 작업하는 방법에 대한 설명은 MQL5 문서 에 포함될 것입니다. Igor Makanu 2019.03.20 18:07 #56 내가 이해하는 한 첫 번째 페이지에서 Python용 테스트 스크립트를 확인했습니다. 터미널이 /portable 키로 시작되면 아무 것도 작동하지 않고 오류가 발생합니다. Traceback (most recent call last): <module>의 파일 "D:/py/mt5.py", 5행 MT5터미널 대기() 런타임 오류: IPC 연결 없음 /portable 키 없이 MT5를 시작하면 테스트 스크립트가 문제 없이 작동합니다. 랩톱에서 / 휴대용 없이 MT5를 실행하는 것은 그다지 편리하지 않습니다. SSD는 첫 번째 디스크이며 다소 겸손한 80GB이며 두 번째 디스크에 모든 것을 설치합니다. 모든 것이 /portable 키로 작동하고 싶습니다. Vladimir Karputov 2019.03.31 16:38 #57 저는 이전에 Python으로 작업한 적이 없습니다. 따라서 다운로드 페이지 https://www.python.org/downloads/windows/ 에서 Windows x86-64 실행 가능한 설치 프로그램 다운로드를 선택했습니다. 다운받은 파일을 클릭... 설치 창에서 PATH 확인란과 실제 설치를 확인하는 것을 잊지 마십시오 - 지금 설치 플로팅 지원을 위한 matplotlib 패키지 제공 pip install matplotlib 이 명령은 Windows 명령 창에서 작성해야 합니다(시작 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭). 마찬가지로 수행된다. MetaTrader5 패키지 설치 실행 pip install MetaTrader5 이제 "metatrader5-test.py" 파일을 생성해야 합니다. 창 시작 및 메뉴 파일 -> 새 파일 가장 흥미로운 테스트 스크립트 실행 python metatrader5-test.py 이 명령의 위치와 등록 방법을 이해하지 못했습니다. 해결 방법을 만들었습니다. 열린 파일 "metatrader5-test.py" 메뉴에서 실행 -> 모듈 실행 및 테스트 스크립트가 성공적으로 작동했습니다. Python Releases for Windows www.python.org The official home of the Python Programming Language [삭제] 2019.03.31 16:44 #58 어디에도 등록할 필요가 없습니다. 파일을 클릭하면 스크립트가 시작됩니다. Igor Makanu 2019.03.31 16:45 #59 Vladimir Karputov : 이 명령이 어디에 있고 어떻게 등록하는지 이해하지 못했습니다. 해결 방법을 만들었습니다. 열린 파일 "metatrader5-test.py" 메뉴에서 실행 -> 모듈 실행 및 테스트 스크립트가 성공적으로 작동했습니다. Windows 명령줄에서 Python 스크립트를 실행하면 Python 인터프리터가 호출되어 스크립트를 실행합니다. IDLE 셸에서 시작했지만 Python 자체에는 컴파일러가 없습니다. 메모장에서 스크립트를 작성할 수 있지만 .py 확장자로 저장할 수 있습니다. 또는 python용 IDE를 설치하면 Spyder가 먼저 설치되어 더 깊이 파고든 다음 PyCharm 또는 랩톱에 Wing IDE를 설치합니다. PC 리소스를 요구하지 않습니다. Vladimir Karputov 2019.03.31 16:47 #60 Igor Makanu : Windows 명령줄에서 Python 스크립트를 실행하면 Python 인터프리터가 호출되어 스크립트를 실행합니다. IDLE 셸에서 시작했지만 Python 자체에는 컴파일러가 없습니다. 메모장에서 스크립트를 작성할 수 있지만 .py 확장자로 저장할 수 있습니다. 또는 python용 IDE를 설치하면 Spyder가 먼저 설치되어 더 깊이 파고든 다음 PyCharm 또는 랩톱에 Wing IDE를 설치합니다. PC 리소스를 요구하지 않습니다. 명령줄을 통해 python metatrader5 -test.py가 작동하지 않습니다. 그러나 명령줄을 통해 pip install MetaTrader5가 작동했습니다. (파일 자체는 기본적으로 C:\Users\barab\AppData\Local\Programs\Python\Python37\ ) 12345678910111213...88 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
저것들. 소켓으로 전송하기 위해 구조 배열을 바이트 배열로 변환할 수 있습니까? 그렇다면 표준 structToChar가 그렇게 하지 않는 이유가 이상합니다.
소켓의 경우 uchar[], 리소스의 경우 uint[], 전역 변수 및 프레임의 경우 double[] 등이 있습니다.
MetaTrader5 패키지는 Python 3.7용 32/64 라이브러리에서 이미 사용할 수 있으며 한 줄에 설치됩니다.
글쎄, 내가 전송할 수 있는 것에 대한 예를 생각해내기 전까지는 분명하다. mqlrates는
예, 이것은 첫 번째 빠른 릴리스입니다.
R/Python에서 MetaTrader 5로 작업하는 방법에 대한 설명은 MQL5 문서 에 포함될 것입니다.
내가 이해하는 한 첫 번째 페이지에서 Python용 테스트 스크립트를 확인했습니다. 터미널이 /portable 키로 시작되면 아무 것도 작동하지 않고 오류가 발생합니다.
Traceback (most recent call last):
<module>의 파일 "D:/py/mt5.py", 5행
MT5터미널 대기()
런타임 오류: IPC 연결 없음
/portable 키 없이 MT5를 시작하면 테스트 스크립트가 문제 없이 작동합니다.
랩톱에서 / 휴대용 없이 MT5를 실행하는 것은 그다지 편리하지 않습니다. SSD는 첫 번째 디스크이며 다소 겸손한 80GB이며 두 번째 디스크에 모든 것을 설치합니다.
모든 것이 /portable 키로 작동하고 싶습니다.
저는 이전에 Python으로 작업한 적이 없습니다.
따라서 다운로드 페이지 https://www.python.org/downloads/windows/ 에서 Windows x86-64 실행 가능한 설치 프로그램 다운로드를 선택했습니다.
다운받은 파일을 클릭...
설치 창에서 PATH 확인란과 실제 설치를 확인하는 것을 잊지 마십시오 - 지금 설치
플로팅 지원을 위한 matplotlib 패키지 제공
이 명령은 Windows 명령 창에서 작성해야 합니다(시작 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭).
마찬가지로 수행된다.
MetaTrader5 패키지 설치 실행
이제 "metatrader5-test.py" 파일을 생성해야 합니다.
창 시작
및 메뉴 파일 -> 새 파일
가장 흥미로운
테스트 스크립트 실행
이 명령의 위치와 등록 방법을 이해하지 못했습니다. 해결 방법을 만들었습니다. 열린 파일 "metatrader5-test.py" 메뉴에서 실행 -> 모듈 실행 및 테스트 스크립트가 성공적으로 작동했습니다.
Windows 명령줄에서 Python 스크립트를 실행하면 Python 인터프리터가 호출되어 스크립트를 실행합니다.
IDLE 셸에서 시작했지만 Python 자체에는 컴파일러가 없습니다. 메모장에서 스크립트를 작성할 수 있지만 .py 확장자로 저장할 수 있습니다.
또는 python용 IDE를 설치하면 Spyder가 먼저 설치되어 더 깊이 파고든 다음 PyCharm 또는 랩톱에 Wing IDE를 설치합니다. PC 리소스를 요구하지 않습니다.
명령줄을 통해 python metatrader5 -test.py가 작동하지 않습니다. 그러나 명령줄을 통해 pip install MetaTrader5가 작동했습니다.(파일 자체는 기본적으로 C:\Users\barab\AppData\Local\Programs\Python\Python37\ )