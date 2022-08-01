무역 시스템 리그. 우리는 계속 일합니다. - 페이지 61 1...545556575859606162636465666768...360 새 코멘트 Serqey Nikitin 2018.12.30 13:54 #601 Georgiy Merts : 당신은 결정합니다 - 당신은 보고서를받을 필요가 있습니까? 당신은 내 말을 듣지 않습니다 ... 나 (및 다른 거래자)는 미친 손의 개입없이 TS의 올바른 작동에 대한 확인이 필요합니다 ... vladzeit 2018.12.30 14:03 #602 Georgiy Merts : 어서 "당신". 동료가 "당신"에 대해 의사 소통하는 것은 어리석은 일입니다. 데모 테스트 정보. 모든 차량은 언제든지 작동을 멈출 수 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 실제 거래를 위해서는 히스토리에 최적화되어 있을 뿐만 아니라 한동안 데모 계정에서 수익을 낸 시스템을 선호합니다. 사실, 저는 이미 두 번 이상 말했습니다. TS 리그의 임무는 "TS 풀"을 만드는 것입니다. 여기에서 항상 그러한 시스템을 사용할 수 있습니다. 이미 최적화되어 있고 데모에서 좋은 거래를 보여줍니다. "적합의 분산"에 대해. 나는 그것이 무엇에 관한 것인지 잘 이해하지 못했습니다. 3가지 유형의 입력, 2가지 방향, 4가지 반주가 있습니다. 총 24가지 차량 옵션. 이러한 각 옵션은 옵티마이저를 통해 실행되며 최상의 매개변수 세트는 데모 계정에 배치되는 Expert Advisor로 "해머링"됩니다. 이 집합이 "통계 아티팩트"인 경우 - TS는 좋은 결과를 표시하지 않습니다. 그러나 이 세트가 시장의 특정 특성을 실제로 사용한다면 아마도 시스템은 더 오랜 시간 동안 이전과 동일한 동작을 계속 보여줄 것입니다. 작업은 그러한 작업의 가능성이 가장 큰 시스템을 선택하는 것입니다. "온-오프"에 대해. 괜찮은. 나는 두 번 이상 글을 썼으며 모든 차량에는 수입 기간과 손실 기간이 있으며 손실 기간이 수입 기간보다 길다고 확신합니다. 그리고 항상 이익을 유지하는 유일한 방법은 일련의 시스템을 지속적으로 전환하는 것입니다. 그리고 세트 자체는 가능한 한 많은 시장 행동의 변형을 다루어야 합니다. Uh-hu, 어서 너에게) 분산에 대해... 내 말은, 조정 수, 순열 수의 결과로 가능한 모든 결과입니다. 그들의 철저한 검색은 가능한 모든 결과의 분산을 제공합니다. 표본의 결과 집합이 양수이면(적어도 스프레드를 포함함) 알고리즘 방법은 조건부로 유용합니다. 그 반대. 때때로 다시 최적화해야 하는 경우 10,000년 후에 데모 테스트에서 모든 항목을 하나로 분류할 것입니다. 반면 역사는 많은 시간을 절약할 수 있습니다))) 옵티마이저는 이를 잘 수행합니다. --- 일부 알고리즘에 따라 유용한 조언자를 켜고 유해한 조언자를 끌 수있는 방법을 고려하면 그러면 단일 알고리즘의 유용성(위에서 정의한 대로)은 전혀 중요하지 않습니다. 그러나 당신의 방법 자체는 논리적으로 이해하기 어렵습니다 ... 증명하거나 반증하지 않습니다 ... 적어도 질문에 답하고 싶은 욕구는 있지만 그러한 알고리즘이 자연에 존재합니까? 그리고 거기에 있습니까 그것의 존재에 대한 논리적 전제 조건? 분명히 답보다 질문이 더 많습니다. --- 또 다른 것은 결과의 분산에서 각각 개별적으로 긍정적인 결과를 제공하는 유용한 알고리즘이 있는 경우 그러나 일부 속성의 경우: 감소, 변동의 주기성, 개별적으로 재생할 수 없습니다. 그런 다음 결과를 평균화하기 위해 번들로 묶는 것이 유용할 것입니다. 이것이 최종 긍정적인 결과를 줄이더라도. 처음에는 이 평균화 방법을 정확히 적용하려고 한다고 생각했습니다. --- 다음은 조건부 긍정 알고리즘의 예(명확성을 위해)입니다. 알고리즘 일부 논리적 패턴에 따라 순서를 지정합니다. 조정은 4개뿐입니다. 하나의 상수 - 주문 삭제 단계. 그리고 어떻게든 결과에 영향을 미칠 세 가지 변수. SL, TP, 주문 배치 단계, 상식과 확률 영역을 이해하는 방법에 따라 조정 범위를 제한합니다. SL 및 TP는 40에서 70으로 설정되며 40 미만의 값은 스프레드에 크게 의존한다는 사실에 따라 70보다 큰 값은 샘플의 결과 수를 줄이고 충분한 품질의 샘플을 포함하지 않을 뿐만 아니라 SL 및 TP 실행의 정확도는 크게 다를 수 있습니다. 주문하는 단계는 58에서 70까지입니다. 동일한 기준으로 실행의 정확도가 낮을 수 있습니다. 총 12,494개의 가능한 결과를 얻습니다. 10년 후에 EURUSD에서 실행해 보겠습니다. 계산해보자: 모든 거래의 총 이익: 26,441,561. 총 거래/결과 수: 24,192,214. 이러한 조건부로 유용한 알고리즘의 문제는 낮은 재생 가능성입니다. 그는 10년 중 1년 안에 전체 수익성의 80%를 얻을 수 있고, 나머지 시간에는 시간을 50% 50, 또는 심지어는 버는 것보다 더 처지는 경우가 있습니다. 다들 이런게 있을거 같은데.. 이제 모든 사람이 하나의 독특한 것을 칩핑하면 덧셈, 평균화, 드로우다운 흡수 등의 원리에 따라 연결을 시도할 수 있습니다. 확인하고... 화성에 생명체가 있습니까?) 또한 Georgy는 이미 고문 클라우드를 하나의 번들로 연결하는 방법을 만들고 테스트했으며 작동합니다) 내리는 것을 추천합니다) 피트 챔피언십 참가자를 위한 유용한 눈사태 Georgiy Merts 2018.12.30 14:42 #603 Serqey Nikitin : 당신은 내 말을 듣지 않습니다 ... 나 (및 다른 거래자)는 미친 손의 개입없이 TS의 올바른 작동에 대한 확인이 필요합니다 ... 당신은 내 말을 듣지 않습니다 - 나는 "당신"이라고 말합니다 ... 확인이 필요하십니까? 공유 프로젝트에 연결하고 모듈을 직접 컴파일하고 테스터에서 실행하고 테스터 확인을 받으세요. 신호에 따라 실행하고 신호 확인을 받으십시오. Georgiy Merts 2018.12.30 14:47 #604

vladzeit : Uh-hu, 어서 너에게) 분산에 대해... 내 말은, 조정 수, 순열 수의 결과로 가능한 모든 결과입니다. 그들의 철저한 검색은 가능한 모든 결과의 분산을 제공합니다. 표본의 결과 집합이 양수이면(적어도 스프레드를 포함함) 알고리즘 방법은 조건부로 유용합니다. 그 반대. 때때로 다시 최적화해야 하는 경우 10,000년 후에 데모 테스트에서 모든 항목을 하나로 분류할 것입니다. 반면 역사는 많은 시간을 절약할 수 있습니다))) 옵티마이저는 이를 잘 수행합니다.

가능한 모든 결과를 정리하는 것은 너무 어려울 것 같습니다. TS에는 최소 4개의 매개변수가 있습니다. 여기에서 제정신의 시간에 그것들을 분류할 수 있습니다. 그리고 8개의 매개변수가 있을 때? 그래서 나는 모든 옵션을 선택하지 않고 유전자 백앤포워드 테스트에서 얻은 옵션만 선택합니다. 나는 그것들을 모두 수집하고 최고의 매개 변수 집합은 전체 거래 결과가 검은 색이라는 사실에도 불구하고 앞뒤 기간의 거래 품질이 가능한 한 근접한 매개 변수라고 생각합니다. 사실 이것은 안정적인 조합을 찾기 위한 옵션 중 하나입니다. 지금까지 나는 그것이 작동하는지 여부를 확고하게 말할 수 있는 충분한 통계가 없습니다. 계속 보고 있습니다. Serqey Nikitin 2018.12.30 17:49 #606

Boris Gulikov : 글쎄, 이것은 일종의 바보입니다. ))) 유치원. 도대체 조지에게 왜 필요한가?

입증 된 절차가있는 경우 - 2 년 동안의 테스트 ... 그리고 질문과 말도 안되는 ... Andrey Khatimlianskii 2018.12.30 20:27 #607

Georgiy Merts : 음 ... 아니. 글쎄, 봐. 옵티마이저를 실행합니다. 매개변수 세트를 찾았습니다. 그 후 - 나는 이 세트를 데모에 넣고 그것이 어떻게 거래되는지 봅니다. 당신은 제안합니다 - 그냥 주기적으로 누적된 기록에 실행? 이것은 시스템이 하나만 있고 한 달에 한 번 조정해야 할 때 편리합니다. 그리고 여러 시스템이 있고 매일 여러 시스템(때로는 최대 12개)에서 재최적화가 필요한 경우 이미 스트레스를 받게 됩니다.

이것이 바로 "시스템의 순환"이 끊임없이 일어나는 TS 리그의 아이디어를 생각해 낸 이유입니다. 단순한 것과 같은 속도로 작동을 멈춘 매우 복잡한 Expert Advisor 이후, 저는 "간단한 시스템을 잔뜩 만들기"로 결정했습니다. 나는 그것을했고 당신이 제안한 것처럼 그들을 선택하기 시작했습니다. 나는 centovik에 여러 시스템을 넣었습니다. 여기, 시스템이 작동을 멈췄습니다. 교체해야합니다 ... 나머지 중 최고로 보이는 시스템을 가져 와서 구성하고 나면 시작합니다 ... oops ...하지만 그렇지 않은 것으로 나타났습니다. 전혀 최고입니다 ... 나는 다음을 시작합니다 - 더 이상 최고가 아니라는 것이 밝혀졌습니다 ... 여러 시스템을 거친 후에야 마침내 여전히 결과를 보여주는 것처럼 보이는 시스템을 찾았습니다 ... 시작합니다 그것 ... 일주일 후, 센티펠러에 있는 시스템의 다른 시스템이 수용할 수 없는 결과를 보여 교체해야 합니다... 남아 있는 시스템을 열고 이제 오랫동안 작동하는 시스템을 찾고 있었습니다... 동시에 , 나는 생각한대로 잘 작동하지만 실제로는 재 최적화가 필요한 많은 시스템을 축적합니다. 그때 나는 "차량 풀"이 있어야 한다고 결정했습니다. 나는 리그의 아이디어를 생각해 냈습니다. 포럼 사용자와 공유됩니다. 그들로부터 "fu, nichrome 당신은 작동하지 않을 것입니다." 글쎄, 그는 스스로 리그를 구축하기 시작했습니다. 이제 나는 "내가 하나를 취하는 것 - 작동하지 않는 것, 다른 것이 작동하지 않는 것, 세 번째가 작동하지 않는 것"이 발생하지 않는 상황을 이미 보고 있습니다. 항상 실행 중인 시스템 목록이 있습니다. 즉, 이 작업이 완료됩니다. 다음 작업은 가장 잘 작동하는 것, 가장 안정적인 것을 선택하는 것인데, 제가 작업 중입니다.

듣지 못하거나 듣고 싶지 않습니까? 모든 작업은 자동으로 해결되어야 합니다. 최적화도 다시 합니다. 사람의 개입 없이 스스로 모든 작업을 수행할 수 있는 조언자가 필요합니다. 그런 다음 테스터에서 실행하고 무언가가 나올지 여부에 대한 답변을 얻을 수 있습니다. 이제는 진실을 직시하지 않으려는 완고한 의지처럼 보입니다. 개발자이자 과학자 역할을 하고 싶은 욕망. 최대한 오래.. "중위님, 아이들을 사랑하시나요? 아이들이 아니라 과정 그 자체!" Georgiy Merts 2018.12.31 06:57 #608

Andrey Khatimlianskii : 듣지 못하거나 듣고 싶지 않습니까? 모든 작업은 자동으로 해결되어야 합니다. 최적화도 다시 합니다. 사람의 개입 없이 스스로 모든 작업을 수행할 수 있는 조언자가 필요합니다. 그런 다음 테스터에서 실행하고 무언가가 나올지 여부에 대한 답변을 얻을 수 있습니다. 이제는 진실을 직시하지 않으려는 완고한 의지처럼 보입니다. 개발자이자 과학자 역할을 하고 싶은 욕망. 최대한 오래.. "중위님, 아이들을 사랑하시나요? 아이들이 아니라 과정 그 자체!"

이제 이 작업을 제외하고는 거의 모든 것이 자동으로 수행됩니다. 바로 최고 선택입니다! 선택하지 않고 모든 것이 이미 자동화되어 있으므로 시스템을 다시 최적화하는 과정을 관찰하고 그 중 최고에 대한 보고서를 게시합니다. 그리고 선택이 없으면 모든 시스템이 원칙적으로 함께 이익을 낼 수 없다는 것이 분명합니다. 동일한 기호에 강력하고 평평한 시스템을 배치하면 단순히 스프레드가 존재한다는 점에서 전혀 수익성이 없을 수 있습니다. 그리고 악기가 "이것도 저것도 아닌 것"이라면 두 시스템 모두 심각한 마이너스에 빠질 것이 분명할 때! Georgiy Merts 2018.12.31 06:59 #609

Serqey Nikitin : 검증된 절차가 있고 2년 Georgiy Merts 2018.12.31 07:16 #610 현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다). 밸런스 기준 상위 20대 차량: 잔액별 상위 5개 차트: 거래 품질 상위 20위: 거래 품질별 상위 5개 차트: 요약해보자. 즐겨찾기에는 "신생 기업"이 없으며 대부분의 시스템은 등급에 오래된 참가자이며 그들 사이에 심각한 투쟁이 있습니다. 우선 TS 642952 - AUDCAD의 지그재그 피크에서 제한 지연으로 입력할 때 후행 TP입니다. 이 시스템은 이미 3주 동안 순위에 있었고 지난 2주 동안은 1위를 유지했습니다. 지난 주에 - 거래 2건을 성사시켜 거래의 질을 약간 떨어뜨렸습니다. 2위 - TC 442122 - EURJPY의 고정 TP-SL(및 손익분기점)을 사용하여 지그재그 피크에서 예금 항목을 제한합니다. 시스템은 순위에서 6주째에 접어들고 있으며 1위는 아니지만 종종 5위 안에 들어갑니다. 지난 주에 5번의 거래를 하여 거래의 질을 약간 향상시켰습니다. 3위는 TS 740142가 차지했습니다. 지그재그 피크에서 정지 지연으로 진입하고 EURUSD에 TP가 뒤따릅니다. 이 시스템은 오랫동안 등급을 유지해 왔으며 때로는 1위를 차지하기도 했으며 지난 주에 3번의 거래를 하여 거래의 질을 크게 향상시켰습니다. 4 위 - TS 543350 - EMA와 CADCHF 가격의 교차로 표시되는 추세에 대한 "임펄스"바의 반전. 이 시스템은 지난주 단 한 건의 거래도 하지 않아 거래 질이 다소 떨어졌지만 4위를 유지했다. 데모 테스트 정보. 모든 차량은 언제든지 작동을 멈출 수 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 실제 거래를 위해서는 히스토리에 최적화되어 있을 뿐만 아니라 한동안 데모 계정에서 수익을 낸 시스템을 선호합니다. 사실, 저는 이미 두 번 이상 말했습니다. TS 리그의 임무는 "TS 풀"을 만드는 것입니다. 여기에서 항상 그러한 시스템을 사용할 수 있습니다. 이미 최적화되어 있고 데모에서 좋은 거래를 보여줍니다.
"적합의 분산"에 대해. 나는 그것이 무엇에 관한 것인지 잘 이해하지 못했습니다. 3가지 유형의 입력, 2가지 방향, 4가지 반주가 있습니다. 총 24가지 차량 옵션. 이러한 각 옵션은 옵티마이저를 통해 실행되며 최상의 매개변수 세트는 데모 계정에 배치되는 Expert Advisor로 "해머링"됩니다. 이 집합이 "통계 아티팩트"인 경우 - TS는 좋은 결과를 표시하지 않습니다. 그러나 이 세트가 시장의 특정 특성을 실제로 사용한다면 아마도 시스템은 더 오랜 시간 동안 이전과 동일한 동작을 계속 보여줄 것입니다. 작업은 그러한 작업의 가능성이 가장 큰 시스템을 선택하는 것입니다.
"온-오프"에 대해. 괜찮은. 나는 두 번 이상 글을 썼으며 모든 차량에는 수입 기간과 손실 기간이 있으며 손실 기간이 수입 기간보다 길다고 확신합니다. 그리고 항상 이익을 유지하는 유일한 방법은 일련의 시스템을 지속적으로 전환하는 것입니다. 그리고 세트 자체는 가능한 한 많은 시장 행동의 변형을 다루어야 합니다.
분산에 대해... 내 말은, 조정 수, 순열 수의 결과로 가능한 모든 결과입니다.
그들의 철저한 검색은 가능한 모든 결과의 분산을 제공합니다.
표본의 결과 집합이 양수이면(적어도 스프레드를 포함함) 알고리즘 방법은 조건부로 유용합니다. 그 반대.
때때로 다시 최적화해야 하는 경우 10,000년 후에 데모 테스트에서 모든 항목을 하나로 분류할 것입니다.
반면 역사는 많은 시간을 절약할 수 있습니다)))
옵티마이저는 이를 잘 수행합니다.
일부 알고리즘에 따라 유용한 조언자를 켜고 유해한 조언자를 끌 수있는 방법을 고려하면
그러면 단일 알고리즘의 유용성(위에서 정의한 대로)은 전혀 중요하지 않습니다.
그러나 당신의 방법 자체는 논리적으로 이해하기 어렵습니다 ... 증명하거나 반증하지 않습니다 ...
적어도 질문에 답하고 싶은 욕구는 있지만 그러한 알고리즘이 자연에 존재합니까? 그리고 거기에 있습니까
그것의 존재에 대한 논리적 전제 조건?
분명히 답보다 질문이 더 많습니다.
또 다른 것은 결과의 분산에서 각각 개별적으로 긍정적인 결과를 제공하는 유용한 알고리즘이 있는 경우
그러나 일부 속성의 경우: 감소, 변동의 주기성, 개별적으로 재생할 수 없습니다.
그런 다음 결과를 평균화하기 위해 번들로 묶는 것이 유용할 것입니다. 이것이 최종 긍정적인 결과를 줄이더라도.
처음에는 이 평균화 방법을 정확히 적용하려고 한다고 생각했습니다.
다음은 조건부 긍정 알고리즘의 예(명확성을 위해)입니다.
알고리즘 일부 논리적 패턴에 따라 순서를 지정합니다.
조정은 4개뿐입니다. 하나의 상수 - 주문 삭제 단계.
그리고 어떻게든 결과에 영향을 미칠 세 가지 변수.
SL, TP, 주문 배치 단계,
상식과 확률 영역을 이해하는 방법에 따라 조정 범위를 제한합니다.
SL 및 TP는 40에서 70으로 설정되며 40 미만의 값은 스프레드에 크게 의존한다는 사실에 따라
70보다 큰 값은 샘플의 결과 수를 줄이고 충분한 품질의 샘플을 포함하지 않을 뿐만 아니라
SL 및 TP 실행의 정확도는 크게 다를 수 있습니다.
주문하는 단계는 58에서 70까지입니다. 동일한 기준으로 실행의 정확도가 낮을 수 있습니다.
총 12,494개의 가능한 결과를 얻습니다.
10년 후에 EURUSD에서 실행해 보겠습니다.
계산해보자:
모든 거래의 총 이익: 26,441,561.
총 거래/결과 수: 24,192,214.
이러한 조건부로 유용한 알고리즘의 문제는 낮은 재생 가능성입니다. 그는 10년 중 1년 안에 전체 수익성의 80%를 얻을 수 있고,
나머지 시간에는 시간을 50% 50, 또는 심지어는 버는 것보다 더 처지는 경우가 있습니다.
다들 이런게 있을거 같은데..
이제 모든 사람이 하나의 독특한 것을 칩핑하면 덧셈, 평균화, 드로우다운 흡수 등의 원리에 따라 연결을 시도할 수 있습니다.
확인하고... 화성에 생명체가 있습니까?)
또한 Georgy는 이미 고문 클라우드를 하나의 번들로 연결하는 방법을 만들고 테스트했으며 작동합니다)
내리는 것을 추천합니다)
확인이 필요하십니까? 공유 프로젝트에 연결하고 모듈을 직접 컴파일하고 테스터에서 실행하고 테스터 확인을 받으세요. 신호에 따라 실행하고 신호 확인을 받으십시오.
가능한 모든 결과를 정리하는 것은 너무 어려울 것 같습니다. TS에는 최소 4개의 매개변수가 있습니다. 여기에서 제정신의 시간에 그것들을 분류할 수 있습니다. 그리고 8개의 매개변수가 있을 때?
그래서 나는 모든 옵션을 선택하지 않고 유전자 백앤포워드 테스트에서 얻은 옵션만 선택합니다. 나는 그것들을 모두 수집하고 최고의 매개 변수 집합은 전체 거래 결과가 검은 색이라는 사실에도 불구하고 앞뒤 기간의 거래 품질이 가능한 한 근접한 매개 변수라고 생각합니다.
사실 이것은 안정적인 조합을 찾기 위한 옵션 중 하나입니다. 지금까지 나는 그것이 작동하는지 여부를 확고하게 말할 수 있는 충분한 통계가 없습니다. 계속 보고 있습니다.
옵티마이저를 실행합니다. 매개변수 세트를 찾았습니다. 그 후 - 나는 이 세트를 데모에 넣고 그것이 어떻게 거래되는지 봅니다. 당신은 제안합니다 - 그냥 주기적으로 누적된 기록에 실행? 이것은 시스템이 하나만 있고 한 달에 한 번 조정해야 할 때 편리합니다. 그리고 여러 시스템이 있고 매일 여러 시스템(때로는 최대 12개)에서 재최적화가 필요한 경우 이미 스트레스를 받게 됩니다.
이것이 바로 "시스템의 순환"이 끊임없이 일어나는 TS 리그의 아이디어를 생각해 낸 이유입니다. 단순한 것과 같은 속도로 작동을 멈춘 매우 복잡한 Expert Advisor 이후, 저는 "간단한 시스템을 잔뜩 만들기"로 결정했습니다. 나는 그것을했고 당신이 제안한 것처럼 그들을 선택하기 시작했습니다. 나는 centovik에 여러 시스템을 넣었습니다. 여기, 시스템이 작동을 멈췄습니다. 교체해야합니다 ... 나머지 중 최고로 보이는 시스템을 가져 와서 구성하고 나면 시작합니다 ... oops ...하지만 그렇지 않은 것으로 나타났습니다. 전혀 최고입니다 ... 나는 다음을 시작합니다 - 더 이상 최고가 아니라는 것이 밝혀졌습니다 ... 여러 시스템을 거친 후에야 마침내 여전히 결과를 보여주는 것처럼 보이는 시스템을 찾았습니다 ... 시작합니다 그것 ...
일주일 후, 센티펠러에 있는 시스템의 다른 시스템이 수용할 수 없는 결과를 보여 교체해야 합니다... 남아 있는 시스템을 열고 이제 오랫동안 작동하는 시스템을 찾고 있었습니다... 동시에 , 나는 생각한대로 잘 작동하지만 실제로는 재 최적화가 필요한 많은 시스템을 축적합니다.
그때 나는 "차량 풀"이 있어야 한다고 결정했습니다. 나는 리그의 아이디어를 생각해 냈습니다. 포럼 사용자와 공유됩니다. 그들로부터 "fu, nichrome 당신은 작동하지 않을 것입니다." 글쎄, 그는 스스로 리그를 구축하기 시작했습니다. 이제 나는 "내가 하나를 취하는 것 - 작동하지 않는 것, 다른 것이 작동하지 않는 것, 세 번째가 작동하지 않는 것"이 발생하지 않는 상황을 이미 보고 있습니다. 항상 실행 중인 시스템 목록이 있습니다. 즉, 이 작업이 완료됩니다.
다음 작업은 가장 잘 작동하는 것, 가장 안정적인 것을 선택하는 것인데, 제가 작업 중입니다.
모든 작업은 자동으로 해결되어야 합니다. 최적화도 다시 합니다. 사람의 개입 없이 스스로 모든 작업을 수행할 수 있는 조언자가 필요합니다. 그런 다음 테스터에서 실행하고 무언가가 나올지 여부에 대한 답변을 얻을 수 있습니다.
이제는 진실을 직시하지 않으려는 완고한 의지처럼 보입니다. 개발자이자 과학자 역할을 하고 싶은 욕망. 최대한 오래.. "중위님, 아이들을 사랑하시나요? 아이들이 아니라 과정 그 자체!"
모든 작업은 자동으로 해결되어야 합니다. 최적화도 다시 합니다. 사람의 개입 없이 스스로 모든 작업을 수행할 수 있는 조언자가 필요합니다. 그런 다음 테스터에서 실행하고 무언가가 나올지 여부에 대한 답변을 얻을 수 있습니다.
이제는 진실을 직시하지 않으려는 완고한 의지처럼 보입니다. 개발자이자 과학자 역할을 하고 싶은 욕망. 최대한 오래.. "중위님, 아이들을 사랑하시나요? 아이들이 아니라 과정 그 자체!"
이제 이 작업을 제외하고는 거의 모든 것이 자동으로 수행됩니다. 바로 최고 선택입니다!
선택하지 않고 모든 것이 이미 자동화되어 있으므로 시스템을 다시 최적화하는 과정을 관찰하고 그 중 최고에 대한 보고서를 게시합니다.
그리고 선택이 없으면 모든 시스템이 원칙적으로 함께 이익을 낼 수 없다는 것이 분명합니다. 동일한 기호에 강력하고 평평한 시스템을 배치하면 단순히 스프레드가 존재한다는 점에서 전혀 수익성이 없을 수 있습니다. 그리고 악기가 "이것도 저것도 아닌 것"이라면 두 시스템 모두 심각한 마이너스에 빠질 것이 분명할 때!
'진실 마주하기 꺼려'는 어디에… 우리가 말하는 '진실'은? 모든 시스템이 함께 이익을 줄 수는 없습니까? 나는 이것을 미리 알고 있었고, CU 리그를 만드는 목적은 전혀 여기에 있지 않습니다. 목표는 "시스템을 벌기 위해 무엇을 생각해낼 것인가"라는 질문에서 "이미 벌고 있는 사람들 중에서 가장 안정적인 것을 선택하는 방법"이라는 질문으로 옮기는 것이었습니다. 잘 해결된 것 같아요. 다음 줄은 이 가장 중요하고 마지막 질문입니다.
검증된 절차가 있고 2년 간의 테스트가 있고 질문이나 넌센스 가 없는데 왜 빠는 척해야 하나요(누군가의 말을 받아들여야 함)...
왜 "빠는 척해야"합니까?
당신의 손에 있는 모든 카드를 드립니다!
그들의 보고서 - "내 말을 받아들이는" 사람들을 위한 것입니다.
공유 프로젝트에 대한 암호와 연결을 투자하십시오(연휴 후) - 믿지 않는 사람들을 위해.
당신이 나를 믿지 않는다면 - 연결하고, 컴파일하고, 확인하십시오 - 당신 자신을 믿습니까?
현재 상황(모든 TS는 일정한 최소 로트가 있는 데모 계정에서 작동합니다).
밸런스 기준 상위 20대 차량:
잔액별 상위 5개 차트:
거래 품질 상위 20위:
거래 품질별 상위 5개 차트:
요약해보자. 즐겨찾기에는 "신생 기업"이 없으며 대부분의 시스템은 등급에 오래된 참가자이며 그들 사이에 심각한 투쟁이 있습니다.
우선 TS 642952 - AUDCAD의 지그재그 피크에서 제한 지연으로 입력할 때 후행 TP입니다. 이 시스템은 이미 3주 동안 순위에 있었고 지난 2주 동안은 1위를 유지했습니다. 지난 주에 - 거래 2건을 성사시켜 거래의 질을 약간 떨어뜨렸습니다.
2위 - TC 442122 - EURJPY의 고정 TP-SL(및 손익분기점)을 사용하여 지그재그 피크에서 예금 항목을 제한합니다. 시스템은 순위에서 6주째에 접어들고 있으며 1위는 아니지만 종종 5위 안에 들어갑니다. 지난 주에 5번의 거래를 하여 거래의 질을 약간 향상시켰습니다.
3위는 TS 740142가 차지했습니다. 지그재그 피크에서 정지 지연으로 진입하고 EURUSD에 TP가 뒤따릅니다. 이 시스템은 오랫동안 등급을 유지해 왔으며 때로는 1위를 차지하기도 했으며 지난 주에 3번의 거래를 하여 거래의 질을 크게 향상시켰습니다.
4 위 - TS 543350 - EMA와 CADCHF 가격의 교차로 표시되는 추세에 대한 "임펄스"바의 반전. 이 시스템은 지난주 단 한 건의 거래도 하지 않아 거래 질이 다소 떨어졌지만 4위를 유지했다.
TS 640150은 EMA와 EURUSD에 대한 후행 TP가 있는 가격의 교차로 표시되는 추세에 대한 "임펄스" 막대의 상위 5개 항목을 닫습니다. 지난 주에 시스템은 3건의 거래를 수행했으며 약간 개선되었습니다. 거래의 질, 7위에서 5위로 상승