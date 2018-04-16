기계 학습에서 파이썬이 왜 그렇게 유행하는가? - 페이지 3 123456789 새 코멘트 СанСаныч Фоменко 2018.04.12 14:06 #21 알렉세이 볼찬스키 : 어, 가자. MS는 최근 딥 러닝 툴킷을 무료로 출시했습니다. 어떤 이유로 그는 플러스쪽에 있습니다.)) 글을 쓸 때 작업은 음성 및 이미지 인식의 최대 속도를 보장하는 것이 었습니다. https://github.com/Microsoft/CNTK 따라서 R도 플러스 측면에 있습니다. 모든 계산 집약적인 코드는 외부 라이브러리를 사용합니다. 예를 들어, 행렬 연산은 인텔 라이브러리입니다. 나는 이 모든 것에 다르게 접근한다. 가장 중요한 것은 주류에 진입하는 것입니다. 선택을 시작하면 선택의 단계에 갇히게 됩니다. 그리고 당신이 주류에 앉아 있다면, 당신은 아마도 왜 무언가가 잘못되었는지 이해하지 못할 것입니다. Microsoft에 R이 포함된 후 R은 사용은 고사하고 평가조차 할 수 없는 수많은 기능을 갖게 되었습니다. 따라서 거래하는 경우 R. 특히 고급 R + Python의 경우. 이 팁 중 몇 가지를 보았습니다. R을 사용하면 한 사람의 신체적 능력을 훨씬 능가하는 광범위한 도구가 만들어집니다. 또한 다양한 수준의 잘 체계화된 문헌이다. 각 R 함수에는 반드시 알고리즘 작성자에 대한 링크가 있어야 합니다. 이 모든 것은 Google 없이도 교과서로 사용할 수 있습니다. Vasiliy Sokolov 2018.04.12 14:25 #23 파이썬은 다음과 같습니다. 작고 간단한 인터프리터 다양한 기계, OS 및 런타임 환경(Java 또는 Net과 같은)에 대한 많은 구현 "마법"이 없는 단순하고 일관된 구문. 강력한 타이핑 문학 미사 Microsoft 및 Google과 같은 거대 기업의 지원 Python을 알면 데이터 작업, 웹 사이트 구성, Net 또는 Java 개발, 스크립트 작성 및 OS 관리를 할 수 있습니다. 다른 어떤 언어도 그렇게 넓은 범위를 가지고 있지 않습니다. R과 달리 Java 및 Net과 같은 환경에 대한 Python의 통합은 실제입니다. 예를 들어, Python에서 직접 어셈블리를 코딩하는 동시에 CLR 리소스에 액세스할 수 있는 IronPython for Net이 있습니다. MT5는 트레이더가 아닌 프로그래머를 T.A가 필요한가요? MQL5에 대한 소원 Vasiliy Sokolov 2018.04.12 14:34 #24 산산이치 포멘코 : 당신은 R을 모르고 있을 뿐입니다. 그것은 포럼으로 가득 차 있고 잘 관리되어 있습니다. 그것은 책과 기사의 형태로 우리에게 유용한 거대한 문헌을 가지고 있습니다 .... 많은 문서 등에 대해 아름다운 노래를 부를 필요는 없습니다. R에 대한 책은 거의 없습니다. Robert Kobakov가 이 분야에서 언급한 것입니다. 그리고 다른 두 작가. 책 자체는 매우 구체적이며 R이 무엇인지 이해하기가 매우 어렵습니다. 산산이치 포멘코 : 나는 파이썬에서 비슷한 것을 모른다. 깨우다. Yandex의 첫 번째 링크: https://tproger.ru/books/free-python-books/ 많은 문헌(게다가 기본적이고 고품질)이 있습니다. 같은 Mark Lutz "Learning Python" 을 예로 들어 보겠습니다. 산산이치 포멘코 : Google에주의해야 할 사항. 마이크로소프트를 보자. 오늘날 R은 Microsoft 소프트웨어의 일부입니다. 아, 그래요. 이 부분은 어디에 묻혀 있습니까? 그래서 nuget IronPython에서 VS를 열고 5분 안에 Net에서 코딩할 수 있습니다. Studio용 R은 어디에서 다운로드할 수 있습니까? Подборка книг о языке Python для программистов любого уровня 2017.03.15tproger.ru В этой подборке мы собрали самые полезные книги о языке программирования Python, которые помогут в изучении как начинающим, так и опытным программистам. Здесь вы найдете... ASCTrend 시스템 봉투 2.11 연습, 반성, 토론을 통한 СанСаныч Фоменко 2018.04.12 16:19 #25 바실리 소콜로프 : 많은 문서 등에 대해 아름다운 노래를 부를 필요는 없습니다. R에 대한 책은 거의 없습니다. 내 컴퓨터에는 R에 대한 교과서부터 R로 구현된 다양한 통계 섹션에 이르기까지 수백 권의 책이 있습니다. R은 거대한 통계 라이브러리이며 R 패키지의 모든 기능에는 알고리즘에 대한 참조가 포함되어 있습니다. 거의 항상 열린 문학입니다. 나는 링크를 여러 번 주었다. 매우 제한된 돈으로 R과 관련된 수백 권의 책 이 있다. 오늘날 R은 특히 통계 및 기계 학습을 위한 알고리즘 표준입니다. R www.twirpx.com Библиотека. Компьютерная литература. R [삭제] 2018.04.12 16:22 #26 좋아, 이제 오랜만이야 Konstantin 2018.04.12 16:24 #27 알렉세이 볼찬스키 : 멋진 기계인 https://habrahabr.ru/post/350042/ 기사를 읽었고 다시 Google은 Python으로 전체 API 및 개발 도구를 제공합니다. 그러나 느린 이유는 무엇입니까? 느린 언어가 사용되는 경우 멋진 하드웨어가 무슨 의미가 있습니까? 예, 알고 있습니다. 거기에 있는 라이브러리는 전문가용으로 작성되었으며 빠릅니다. 그러나 사용자 코드는 여전히 파이썬에 있습니다. 저는 오랫동안 파이썬을 사용해 왔습니다. 아마도 몇 년 동안 특별한 일이 생겨서 파이썬이 인기를 끌게 된 것일까요? 누가 무엇을 아는지, plz를 쓰십시오. 왜냐하면 파이썬에서^ 1. 이에 맞춰진 라이브러리 모음 2. 시각화를 위한 정보의 빠른 레이아웃 3. 언어는 OS에 종속되지 않습니다. 그러나 오리 타이핑의 단점도 있습니다. C ++에서와 같이 미리 유형을 선언하고 나중에 Python에서와 같이 목발을 삽입하지 않는 것이 여전히 편리한 것 같습니다 (복잡한 프로젝트 우려) СанСаныч Фоменко 2018.04.12 16:32 #28 알렉세이 볼찬스키 : 나는 한때 R을 배우려고 시도했고 디지털 필터 와 웨이블릿의 구현을 찾으려고 노력했습니다. 검색하는 방법을 모를 수도 있지만 R 저장소는 일종의 정리되지 않은 엉망, 코드의 엉망입니다. 구역으로 나누는 것이 없고 어리석게도 이름을 찾는 것입니다. 요컨대 인터넷 쓰레기 덤프와 마찬가지로 모든 것이 힙에 쌓여 있습니다. 어딘가에 저자는 라이브러리가하는 일을 자세하게 쓸 것입니다. 그때의 인상입니다. 이것은 약 1 년 전입니다. 다음은 R에 대한 루브리케이터 입니다. 다음은 시계열 별 선택입니다. 다음은 기계 학습에 대한 링크 입니다. Microsoft의 R은 다음과 같습니다 . 다음 은 러시아어로 된 선택입니다. 여기에서 질문하세요 웨이블릿과 같은 여러 웨이블릿 패키지가 있습니다. 그것을 열면 링크가 있습니다. 일반적으로 거래에서 웨이블릿을 사용하는 방법을 알려주는 책을 찾을 수 있습니다. 나는 전체를 선택했고, 나는 그것을 바로 찾을 수 없다, 나는 걸려 넘어지고, 나는 그것을 버릴 것이다. R은 주류이며, 무언가를 찾지 못하면 어떻게 R에 대한 나의 지식이 매우 제한적인지 알 수 없지만 분명히 당신보다 더 많이 도와드리겠습니다. Roffild 2018.04.12 21:26 #29 분산 기계 학습(Spark, MXNet, Hadoop)을 위한 Java(Scala) 표준입니다. R 및 Python에는 이러한 시스템을 사용하기 위한 플러그인만 있으며 전체 지원은 아닙니다. Alexey Volchanskiy 2018.04.12 21:32 #30 바실리 소콜로프 : 깨우다. Yandex의 첫 번째 링크: https://tproger.ru/books/free-python-books/ 많은 문헌(게다가 기본적이고 고품질)이 있습니다. 같은 Mark Lutz "Learning Python" 을 예로 들어 보겠습니다. 아, 그래요. 이 부분은 어디에 묻혀 있습니까? 그래서 nuget IronPython에서 VS를 열고 5분 안에 Net에서 코딩할 수 있습니다 . Studio용 R은 어디에서 다운로드할 수 있습니까? IronPython을 설치했는데 nuget을 통해 설치되지 않고 설치 프로그램에서 설치되었을 뿐입니다. 메뉴-도구-도구 및 구성 요소 가져오기 및 설치 프로그램이 별도로 실행됩니다. 그러나 이것은 사소한 일입니다. 파이썬을 기억하려고..
R과 달리 Java 및 Net과 같은 환경에 대한 Python의 통합은 실제입니다. 예를 들어, Python에서 직접 어셈블리를 코딩하는 동시에 CLR 리소스에 액세스할 수 있는 IronPython for Net이 있습니다.
당신은 R을 모르고 있을 뿐입니다. 그것은 포럼으로 가득 차 있고 잘 관리되어 있습니다. 그것은 책과 기사의 형태로 우리에게 유용한 거대한 문헌을 가지고 있습니다 ....
많은 문서 등에 대해 아름다운 노래를 부를 필요는 없습니다. R에 대한 책은 거의 없습니다. Robert Kobakov가 이 분야에서 언급한 것입니다. 그리고 다른 두 작가. 책 자체는 매우 구체적이며 R이 무엇인지 이해하기가 매우 어렵습니다.
Google에주의해야 할 사항. 마이크로소프트를 보자. 오늘날 R은 Microsoft 소프트웨어의 일부입니다.
아, 그래요. 이 부분은 어디에 묻혀 있습니까? 그래서 nuget IronPython에서 VS를 열고 5분 안에 Net에서 코딩할 수 있습니다. Studio용 R은 어디에서 다운로드할 수 있습니까?
내 컴퓨터에는 R에 대한 교과서부터 R로 구현된 다양한 통계 섹션에 이르기까지 수백 권의 책이 있습니다.
R은 거대한 통계 라이브러리이며 R 패키지의 모든 기능에는 알고리즘에 대한 참조가 포함되어 있습니다. 거의 항상 열린 문학입니다.
나는 링크를 여러 번 주었다. 매우 제한된 돈으로 R과 관련된 수백 권의 책 이 있다.
오늘날 R은 특히 통계 및 기계 학습을 위한 알고리즘 표준입니다.
멋진 기계인 https://habrahabr.ru/post/350042/ 기사를 읽었고 다시 Google은 Python으로 전체 API 및 개발 도구를 제공합니다. 그러나 느린 이유는 무엇입니까? 느린 언어가 사용되는 경우 멋진 하드웨어가 무슨 의미가 있습니까?
예, 알고 있습니다. 거기에 있는 라이브러리는 전문가용으로 작성되었으며 빠릅니다. 그러나 사용자 코드는 여전히 파이썬에 있습니다. 저는 오랫동안 파이썬을 사용해 왔습니다. 아마도 몇 년 동안 특별한 일이 생겨서 파이썬이 인기를 끌게 된 것일까요?
1. 이에 맞춰진 라이브러리 모음
2. 시각화를 위한 정보의 빠른 레이아웃
3. 언어는 OS에 종속되지 않습니다.
그러나 오리 타이핑의 단점도 있습니다. C ++에서와 같이 미리 유형을 선언하고 나중에 Python에서와 같이 목발을 삽입하지 않는 것이 여전히 편리한 것 같습니다 (복잡한 프로젝트 우려)
분산 기계 학습(Spark, MXNet, Hadoop)을 위한 Java(Scala) 표준입니다.
R 및 Python에는 이러한 시스템을 사용하기 위한 플러그인만 있으며 전체 지원은 아닙니다.
