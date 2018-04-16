기계 학습에서 파이썬이 왜 그렇게 유행하는가? - 페이지 6 123456789 새 코멘트 TheXpert 2018.04.13 23:32 #51 알렉세이 볼찬스키 : 어떤 버전을 추천하시나요? 물론 세 번째. 그런 다음 몇 가지 특별한 요구 사항이 있는 경우에만 선택하는 것이 좋습니다. 최신 릴리스는 현재 3.6.5입니다. Alexey Volchanskiy 2018.04.13 23:34 #52 결합기 : 물론 세 번째. 3.6.5 - 2018년 3월 28일부터 최신 ? [삭제] 2018.04.14 00:17 #53 알렉세이 볼찬스키 : https://www.python.org/downloads/ 어떤 버전을 권장합니까? 버전 번호가 릴리스 날짜와 관련이 없는 경우가 많습니다. 언어의 다른 분야? VS post python에 추가되었습니다. 3.6 버전이 있습니다. 여전히 아나콘다를 같은 위치에 둘 수 있습니다(VS에서 필요한 이유를 잘 이해하지 못했습니다). https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio Установка поддержки Python 2018.02.15kraigbdocs.microsoft.com Подробные инструкции по установке средств Python для Visual Studio (PTVS) в Visual Studio 2017, 2015, 2013, 2012 и 2010, включая параметры и расположения установки. Alexey Volchanskiy 2018.04.14 01:07 #54 막심 드미트리예프스키 : VS post python에 추가되었습니다. 3.6 버전이 있습니다. 여전히 아나콘다를 같은 위치에 둘 수 있습니다(VS에서 필요한 이유를 잘 이해하지 못했습니다). https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio VS에서는 링크에 쓴 것처럼 설치 프로그램에서 Pyton 패키지를 설치했는데 Pyton 및 Iron Pyton 패키지가 있지만 Combinator에서 꾸짖습니다. 공식에서 3.6.5를 다운로드했습니다. 사이트와 Anaconda도 기억하고 있습니다. 저도 넣어보겠습니다. 내가 알기로는 Anaconda에는 다양한 패키지가 있습니다. 일반적으로 내가 마지막으로 파이썬으로 작업한 것은 약 10년 전이었고 그 이후로 모든 것이 변경되었습니다))), 천천히 배울 것입니다. 스튜디오에서는 이렇게 모든 걸 내려놓았어 [삭제] 2018.04.14 01:34 #55 알렉세이 볼찬스키 : VS에서는 링크에 쓴 것처럼 설치 프로그램에서 Pyton 패키지를 설치했는데 Pyton 및 Iron Pyton 패키지가 있지만 Combinator에서 꾸짖습니다. 공식에서 3.6.5를 다운로드했습니다. 사이트와 Anaconda도 기억하고 있습니다. 저도 넣어보겠습니다. 내가 알기로는 Anaconda에는 다양한 패키지가 있습니다. 일반적으로 내가 마지막으로 파이썬으로 작업한 것은 약 10년 전이었고 그 이후로 모든 것이 변경되었습니다))), 천천히 배울 것입니다. 스튜디오에서는 이렇게 모든 걸 내려놓았어 그런데 필터는 SciPy에 있습니다. 나는 그들 중 아무 것도 이해하지 못합니다 :) 기사를 가져 가자 :)) http://scipy-cookbook.readthedocs.io/items/FIRFilter.html FIR filter — SciPy Cookbook documentation scipy-cookbook.readthedocs.io The final plots shows the original signal (thin blue line), the filtered signal (shifted by the appropriate phase delay to align with the original signal; thin red line), and the "good" part of the filtered signal (heavy green line). The "good part" is the part of the signal that is not affected by the initial conditions. [삭제] 2018.04.14 01:37 #56 다음은 다른 목록입니다. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html Signal processing (scipy.signal) — SciPy v1.0.0 Reference Guide docs.scipy.org Filtering¶ Filter design¶ Lower-level filter design functions: Matlab-style IIR filter design¶ Continuous-Time Linear Systems¶ Discrete-Time Linear Systems¶ LTI Representations¶ Waveforms¶ Window functions¶ Konstantin 2018.04.14 05:35 #57 알렉세이 볼찬스키 : https://www.python.org/downloads/ 어떤 버전을 권장합니까? 버전 번호가 릴리스 날짜와 관련이 없는 경우가 많습니다. 언어의 다른 분야? 세 번째를 사용 Konstantin 2018.04.14 05:38 #58 알렉세이 볼찬스키 : VS에서는 링크에 쓴 것처럼 설치 프로그램에서 Pyton 패키지를 설치했는데 Pyton 및 Iron Pyton 패키지가 있지만 Combinator에서 꾸짖습니다. 공식에서 3.6.5를 다운로드했습니다. 사이트와 Anaconda도 기억하고 있습니다. 저도 넣어보겠습니다. 내가 알기로는 Anaconda에는 다양한 패키지가 있습니다. 일반적으로 내가 마지막으로 파이썬으로 작업한 것은 약 10년 전이었고 그 이후로 모든 것이 변경되었습니다))), 천천히 배울 것입니다. 스튜디오에서는 이렇게 모든 걸 내려놓았어 Python의 경우 플러그인과 함께 메모장 스레드를 사용하는 것이 좋습니다. Notepad++와 같은 Windows에서는 나쁘지 않습니다. 또는 PyCharm을 넣으면 선명해지고 VS가 더 쉬워집니다. Linux에서 gedit를 사용 하고 프로젝트 가 복잡한 경우에만 PyCharm을 사용합니다. Grigoriy Chaunin 2018.04.14 07:02 #59 3.6 Grigoriy Chaunin 2018.04.14 07:04 #60 알렉세이 볼찬스키 : VS에서는 링크에 쓴 것처럼 설치 프로그램에서 Pyton 패키지를 설치했는데 Pyton 및 Iron Pyton 패키지가 있지만 Combinator에서 꾸짖습니다. 공식에서 3.6.5를 다운로드했습니다. 사이트와 Anaconda도 기억하고 있습니다. 저도 넣어보겠습니다. 내가 알기로는 Anaconda에는 다양한 패키지가 있습니다. 일반적으로 내가 마지막으로 파이썬으로 작업한 것은 약 10년 전이었고 그 이후로 모든 것이 변경되었습니다))), 천천히 배울 것입니다. 스튜디오에서는 이렇게 모든 걸 내려놓았어 아노콘다는 좋은 물건입니다. 많은 사전 설치된 패키지. 일부 패키지를 설치할 때 Windows가 탬버린과 함께 춤추는 것을 방지합니다. VS와 함께 사용할 수 있습니다. 123456789 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
어떤 버전을 추천하시나요?
물론 세 번째. 그런 다음 몇 가지 특별한 요구 사항이 있는 경우에만 선택하는 것이 좋습니다. 최신 릴리스는 현재 3.6.5입니다.
물론 세 번째.
3.6.5 - 2018년 3월 28일부터 최신 ?
https://www.python.org/downloads/ 어떤 버전을 권장합니까? 버전 번호가 릴리스 날짜와 관련이 없는 경우가 많습니다. 언어의 다른 분야?
VS post python에 추가되었습니다. 3.6 버전이 있습니다. 여전히 아나콘다를 같은 위치에 둘 수 있습니다(VS에서 필요한 이유를 잘 이해하지 못했습니다).
https://docs.microsoft.com/en-us/visualstudio/python/installing-python-support-in-visual-studio
VS에서는 링크에 쓴 것처럼 설치 프로그램에서 Pyton 패키지를 설치했는데 Pyton 및 Iron Pyton 패키지가 있지만 Combinator에서 꾸짖습니다. 공식에서 3.6.5를 다운로드했습니다. 사이트와 Anaconda도 기억하고 있습니다. 저도 넣어보겠습니다. 내가 알기로는 Anaconda에는 다양한 패키지가 있습니다.
일반적으로 내가 마지막으로 파이썬으로 작업한 것은 약 10년 전이었고 그 이후로 모든 것이 변경되었습니다))), 천천히 배울 것입니다.
스튜디오에서는 이렇게 모든 걸 내려놓았어
그런데 필터는 SciPy에 있습니다.
나는 그들 중 아무 것도 이해하지 못합니다 :) 기사를 가져 가자 :))
http://scipy-cookbook.readthedocs.io/items/FIRFilter.html
다음은 다른 목록입니다.
https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/signal.html
세 번째를 사용
Python의 경우 플러그인과 함께 메모장 스레드를 사용하는 것이 좋습니다. Notepad++와 같은 Windows에서는 나쁘지 않습니다. 또는 PyCharm을 넣으면 선명해지고 VS가 더 쉬워집니다. Linux에서 gedit를 사용 하고 프로젝트 가 복잡한 경우에만 PyCharm을 사용합니다.
