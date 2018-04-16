기계 학습에서 파이썬이 왜 그렇게 유행하는가? - 페이지 7 123456789 새 코멘트 Grigoriy Chaunin 2018.04.14 07:14 #61 콘스탄틴 : Python의 경우 플러그인과 함께 메모장 스레드를 사용하는 것이 좋습니다. Notepad++와 같은 Windows에서는 나쁘지 않습니다. 또는 PyCharm을 넣으면 선명해지고 VS가 더 쉬워집니다. Linux에서 gedit를 사용하고 프로젝트가 복잡한 경우에만 PyCharm을 사용합니다. 비주얼 스튜디오 코드. 코드 힌트 및 디버깅 기능이 있는 경량 편집기. Python 플러그인을 설치해야 합니다. Alexey Volchanskiy 2018.04.14 08:33 #62 그리고리 쇼닌 : 콘스탄틴 : Python의 경우 플러그인과 함께 메모장 스레드를 사용하는 것이 좋습니다. Notepad++와 같은 Windows에서는 나쁘지 않습니다. 또는 PyCharm을 넣으면 선명해지고 VS가 더 쉬워집니다. Linux에서 gedit를 사용하고 프로젝트가 복잡한 경우에만 PyCharm을 사용합니다. 비주얼 스튜디오 코드. 코드 힌트 및 디버깅 기능이 있는 경량 편집기. Python 플러그인을 설치해야 합니다. 이미 Studio 2017이 있습니다. Code도 설치했지만 어떻게든 작동 도구가 되지는 않았습니다. 그리고 스튜디오의 무거움은 그렇습니다. 10년 전 C#으로 몇 초 만에 컴파일되고 C++로 몇 분 만에 컴파일된 다소 큰 MT4 로봇 프로젝트 가 있었던 때가 기억납니다. 그리고는 점점 느려졌습니다. 이제 Sharp에 대한 컴파일도 유치하게 느려지지 않고 플러스가 훨씬 느립니다. 최적화? HZ. 결국, MT5는 이제 오랫동안 시작되고 컴파일됩니다. 요컨대, 오늘날의 진보의 일반적인 경향은 억제입니다)) MT4에서 MT5로 전환하는 것이 위대하고 끔찍한 MT4 영원히 마틴게일 전략에 대해 어떻게 Alexey Volchanskiy 2018.04.14 08:41 #63 그건 그렇고, 나는 python.org에서 Python 3.6.5를 설치하기로 결정했습니다. MS가 자체 버전을 가지고 있다는 의심이 있었습니다. 그러나 아니요, 그림을 보십시오. Alexey Volchanskiy 2018.04.14 09:09 #64 알렉세이 볼찬스키 : 이미 Studio 2017이 있습니다. Code도 설치했지만 어떻게든 작동 도구가 되지는 않았습니다. 그리고 스튜디오의 무거움은 그렇습니다. 10년 전 C#으로 몇 초 만에 컴파일되고 C++로 몇 분 만에 컴파일된 다소 큰 MT4 로봇 프로젝트가 있었던 때가 기억납니다. 그리고는 점점 느려졌습니다. 이제 Sharp에 대한 컴파일도 유치하게 느려지지 않고 플러스가 훨씬 느립니다. 최적화? HZ. 결국, MT5는 이제 오랫동안 시작되고 컴파일됩니다. 요컨대, 오늘날의 진보의 일반적인 경향은 억제입니다)) 공식에서 Anaconda를 설치하기 시작했습니다. 사이트에서 설치 후 VS Code 설치를 제안합니다. 공식적으로 권장되는 사항입니다. TheXpert 2018.04.14 10:33 #65 알렉세이 볼찬스키 : 그러나 조합자는 그를 꾸짖었다. 나는 아무것도 꾸짖지 않았다. 누군가와 혼동? python 개발 환경에 대해 pycharm은 스튜디오보다 나쁘지 않습니다. Konstantin 2018.04.14 11:25 #66 그리고리 쇼닌 : 비주얼 스튜디오 코드. 코드 힌트 및 디버깅 기능이 있는 경량 편집기. Python 플러그인을 설치해야 합니다. 할 수 있지만 작은 프로젝트 에는 메모장을 사용하는 것이 더 쉽습니다. Konstantin 2018.04.14 11:26 #67 결합기 : 나는 아무것도 꾸짖지 않았다. 누군가와 혼동? python 개발 환경에 대해 pycharm은 스튜디오보다 나쁘지 않습니다. 그리고 여러 면에서 훨씬 더 나은 Alexey Volchanskiy 2018.04.14 11:33 #68 결합기 : 나는 아무것도 꾸짖지 않았다. 누군가와 혼동? python 개발 환경에 대해 pycharm은 스튜디오보다 나쁘지 않습니다. 정말 미안해요 정말 혼란스러워서 저 사람이 썼어요 Grigoriy Chaunin 2018.04.13 21:41 #49 KR Python이 무엇인지는 공식 사이트에서 설치하여 확인해야 합니다. 아이언 파이썬은 그렇지 않습니다. 이것은 Microsoft 해킹입니다. 아무도 원하지 않습니다. 내가 아는 한 Python 패키지와 호환되지 않습니다. Alexey Volchanskiy 2018.04.14 11:45 #69 콘스탄틴 : 그리고 여러 면에서 훨씬 더 나은 스파이더는 어떻습니까? 편집기 + 콘솔을 보았습니다. Grigoriy Chaunin 2018.04.14 12:10 #70 이것이 내가 꾸짖은 것입니다. ) 123456789 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Python의 경우 플러그인과 함께 메모장 스레드를 사용하는 것이 좋습니다. Notepad++와 같은 Windows에서는 나쁘지 않습니다. 또는 PyCharm을 넣으면 선명해지고 VS가 더 쉬워집니다. Linux에서 gedit를 사용하고 프로젝트가 복잡한 경우에만 PyCharm을 사용합니다.
이미 Studio 2017이 있습니다. Code도 설치했지만 어떻게든 작동 도구가 되지는 않았습니다.
그리고 스튜디오의 무거움은 그렇습니다. 10년 전 C#으로 몇 초 만에 컴파일되고 C++로 몇 분 만에 컴파일된 다소 큰 MT4 로봇 프로젝트 가 있었던 때가 기억납니다. 그리고는 점점 느려졌습니다. 이제 Sharp에 대한 컴파일도 유치하게 느려지지 않고 플러스가 훨씬 느립니다. 최적화? HZ. 결국, MT5는 이제 오랫동안 시작되고 컴파일됩니다. 요컨대, 오늘날의 진보의 일반적인 경향은 억제입니다))
그건 그렇고, 나는 python.org에서 Python 3.6.5를 설치하기로 결정했습니다. MS가 자체 버전을 가지고 있다는 의심이 있었습니다. 그러나 아니요, 그림을 보십시오.
공식에서 Anaconda를 설치하기 시작했습니다. 사이트에서 설치 후 VS Code 설치를 제안합니다. 공식적으로 권장되는 사항입니다.
그러나 조합자는 그를 꾸짖었다.
python 개발 환경에 대해 pycharm은 스튜디오보다 나쁘지 않습니다.
비주얼 스튜디오 코드. 코드 힌트 및 디버깅 기능이 있는 경량 편집기. Python 플러그인을 설치해야 합니다.
할 수 있지만 작은 프로젝트 에는 메모장을 사용하는 것이 더 쉽습니다.
그리고 여러 면에서 훨씬 더 나은
정말 미안해요 정말 혼란스러워서 저 사람이 썼어요
Grigoriy Chaunin 2018.04.13 21:41 #49 KR
Python이 무엇인지는 공식 사이트에서 설치하여 확인해야 합니다. 아이언 파이썬은 그렇지 않습니다. 이것은 Microsoft 해킹입니다. 아무도 원하지 않습니다. 내가 아는 한 Python 패키지와 호환되지 않습니다.
스파이더는 어떻습니까? 편집기 + 콘솔을 보았습니다.