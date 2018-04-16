기계 학습에서 파이썬이 왜 그렇게 유행하는가? - 페이지 4 123456789 새 코멘트 Alexey Volchanskiy 2018.04.12 21:54 #31 산산이치 포멘코 : 다음은 R에 대한 루브리케이터 입니다. 다음은 시계열 별 선택입니다. 다음은 기계 학습에 대한 링크 입니다. Microsoft의 R은 다음과 같습니다 . 다음 은 러시아어로 된 선택입니다. 여기에서 질문하세요 웨이블릿과 같은 여러 웨이블릿 패키지가 있습니다. 그것을 열면 링크가 있습니다. 일반적으로 거래에서 웨이블릿을 사용하는 방법을 알려주는 책을 찾을 수 있습니다. 나는 전체를 선택했고, 나는 그것을 바로 찾을 수 없다, 나는 걸려 넘어지고, 나는 그것을 버릴 것이다. R은 주류이며, 무언가를 찾지 못하면 어떻게 R에 대한 지식이 매우 제한적인지 알 수 없습니다. 내 지식은 0에 가깝습니다)) 좋습니다. 필터의 FIR 계수를 계산하기 위한 패키지를 찾아야 합니다. 그리고 창 방법(긴 필터를 얻음)이 아니라 Equiripple을 사용합니다. Matlab에서는 그런 유틸리티를 사용합니다. 간단하고 편리합니다. 이것이 R에 있는지 의심 스럽습니다. 그러나 여전히 기사에서 언급 할 것입니다. 그리고 파일에 작성된 계수로 모든 필터를 계산하는 코드를 작성할 수 있습니다. 바로 이 유틸리티가 생성합니다. 계수를 쓰는 부분만 추가하면 됩니다. 그것은 오랫동안 이루어졌습니다. 핵심이 아니기 때문에 여기에 가져 오지 않겠습니다. function Hd = getFilter %GETFILTER Returns a discrete-time filter object. % MATLAB Code % Generated by MATLAB(R) 9.3 and DSP System Toolbox 9.5. % Generated on: 12-Apr-2018 22:48:35 Fpass = 0.2; % Passband Frequency Fstop = 0.3; % Stopband Frequency Apass = 0.01; % Passband Ripple (dB) Astop = 60; % Stopband Attenuation (dB) h = fdesign.lowpass('fp,fst,ap,ast', Fpass, Fstop, Apass, Astop); Hd = design(h, 'equiripple', ... 'MinOrder', 'any', ... 'StopbandShape', 'flat'); % а из объекта Hd уже можно вытащить коэффициенты и много чего еще *** Alexey Volchanskiy 2018.04.12 21:57 #32 로프필드 : 분산 기계 학습(Spark, MXNet, Hadoop)을 위한 Java(Scala) 표준입니다. P 및 Python에는 이러한 시스템을 사용하기 위한 플러그인만 있으며 전체 지원은 아닙니다. 그래서 구글이 안드로이드 프로젝트의 일부로 많이 개발된 자바가 아닌 파이썬을 철의 한 부분으로 선택한 이유가 흥미로워졌습니다. 2개 이상의 IDE를 가져오십시오. 그 중 하나는 완전히 처음부터 Android Studio입니다. forexman77 2018.04.12 23:55 #33 그건 그렇고, 방금 stackoffflow에 가서 질문했습니다. 한 시간이 걸렸고 메시지를 보낼 수 없었고 단락이 없었고 다른 것이있었습니다. 엄청나게 어리석은 자원, 고의로 나는 그것을 좋아하지 않았습니다. Roffild 2018.04.13 00:24 #34 C++의 TensorFlow 및 Python 전용 API. Spark는 Python 코드도 실행할 수 있습니다. Grigoriy Chaunin 2018.04.13 03:38 #35 당신은 얼굴이 파랗게 질릴 때까지 논쟁할 수 있습니다. Python은 과학 커뮤니티에서 매우 일반적이며 과학적 계산에 사용됩니다. 그것은 실제로 그들에게 표준입니다. MO의 기준입니다. Microsoft는 주로 Python용으로 NS 라이브러리를 개선했습니다. 이것은 사실입니다. 왜 이런 일이 발생합니까? Python은 라이브러리가 많이 있는 간단하면서도 강력한 언어입니다. 이것이 과학적 계산에서 인기를 얻은 이유입니다. Rashid Umarov 2018.04.13 04:29 #36 나는 분기에 질문을 한 적이 없지만 나에게 그것에 대한 대답 은 과학자 / Habrahabr의 눈을 통해 Habré - Python, Delphi 및 C ++ 에 대한 기사에 완전히 공개되어 있습니다. 기사에 달린 댓글도 흥미롭게 읽었습니다. Python, Delphi и C++ глазами учёного 2021.02.18habrahabr.ru Статья про использование Python в научных вычислениях подтолкнула меня написать эту статью. Это история, случившаяся со мной и с коллегами 6 лет назад. На тот момент я уже достаточно подразобрался с Delphi и Python, но только теперь я ощущаю что достаточно поработал с C/C++, чтобы здраво оценить время на «ремонт» сломанного кода и вообще —... Alexey Volchanskiy 2018.04.13 07:08 #37 라시드 우마로프 : 나는 분기에 질문을 한 적이 없지만 나에게 그것에 대한 대답 은 과학자 / Habrahabr의 눈을 통해 Habré - Python, Delphi 및 C ++ 에 대한 기사에 완전히 공개되어 있습니다. 기사에 달린 댓글도 흥미롭게 읽었습니다. 읽어보니 그런 말도 안되는 글이 Habré에 실렸다는게 이상하네요. 내가 이해하는 한 친애하는 Rashid는 농담을하기로 결정했습니다)) 일반적으로 OOP의 위험에 대해이 포럼에서 똑같이 어리석은 논쟁을 어떻게 든 생각 나게했습니다)) 소위의 몇 가지 어리석은 진술. "과학자": OS의 추락으로 인해 로그가 저장된다는 보장이 없습니다. (나에게서 - 이것은 그의 프로그램이 어떻게 든 OS를 충돌시킵니다 !!!) ---------- 인터프리터의 마법은 훌륭한 파이썬이 내 숫자에 필요한 메모리 양을 확인하고 그에게 충분할 만큼 정확하게 할당하는 데 도움이 됩니다. ----------- 적어도 Windows의 코드는 OS 코드와 함께 메모리 영역에 들어가서 충돌할 수 있습니다. ---------- 그러나 직관적인 "순진한" Python 코드는 거의 항상 예상대로 작동합니다. 유사한 파스칼 코드가 항상 올바르게 작동하는 것은 아닙니다. 글쎄, C의 순진한 코드는 거의 100% 특별한 지식 없이는 컴파일되지 않을 것입니다. ----------- 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 여러분, 변호사들에게 밥을 먹여주시겠습니까? BLODIUM 전략 - 캔들워크! [삭제] 2018.04.13 07:23 #38 여기에서 그들은 기사를 썼다는 슬픔을 마셨습니다. :) Alexey Volchanskiy 2018.04.13 07:28 #39 막심 드미트리예프스키 : 여기에서 그들은 기사를 썼다는 슬픔을 마셨습니다. :) fulle, martyrs of science)) 그들은 잘못된 언어를 그들에게 밀어 넣습니다. Rashid Umarov 2018.04.13 07:37 #40 알렉세이 볼찬스키 : 읽어보니 그런 말도 안되는 글이 Habré에 실렸다는 게 이상하다. 내가 이해하는 한 친애하는 Rashid는 농담을하기로 결정했습니다)) 일반적으로 OOP의 위험에 대해이 포럼에서 똑같이 어리석은 논쟁을 어떻게 든 생각 나게했습니다)) 농담이 아니었어요. 과학자의 "비평가"처럼 이해하지 못했을 뿐입니다. 123456789 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
다음은 R에 대한 루브리케이터 입니다.
다음은 시계열 별 선택입니다.
다음은 기계 학습에 대한 링크 입니다.
Microsoft의 R은 다음과 같습니다 .
다음 은 러시아어로 된 선택입니다.
여기에서 질문하세요
웨이블릿과 같은 여러 웨이블릿 패키지가 있습니다. 그것을 열면 링크가 있습니다. 일반적으로 거래에서 웨이블릿을 사용하는 방법을 알려주는 책을 찾을 수 있습니다.
나는 전체를 선택했고, 나는 그것을 바로 찾을 수 없다, 나는 걸려 넘어지고, 나는 그것을 버릴 것이다.
R은 주류이며, 무언가를 찾지 못하면 어떻게 R에 대한 지식이 매우 제한적인지 알 수 없습니다.
내 지식은 0에 가깝습니다)) 좋습니다. 필터의 FIR 계수를 계산하기 위한 패키지를 찾아야 합니다. 그리고 창 방법(긴 필터를 얻음)이 아니라 Equiripple을 사용합니다.
Matlab에서는 그런 유틸리티를 사용합니다. 간단하고 편리합니다. 이것이 R에 있는지 의심 스럽습니다. 그러나 여전히 기사에서 언급 할 것입니다.
그리고 파일에 작성된 계수로 모든 필터를 계산하는 코드를 작성할 수 있습니다. 바로 이 유틸리티가 생성합니다. 계수를 쓰는 부분만 추가하면 됩니다. 그것은 오랫동안 이루어졌습니다. 핵심이 아니기 때문에 여기에 가져 오지 않겠습니다.
***
분산 기계 학습(Spark, MXNet, Hadoop)을 위한 Java(Scala) 표준입니다.
P 및 Python에는 이러한 시스템을 사용하기 위한 플러그인만 있으며 전체 지원은 아닙니다.
그래서 구글이 안드로이드 프로젝트의 일부로 많이 개발된 자바가 아닌 파이썬을 철의 한 부분으로 선택한 이유가 흥미로워졌습니다. 2개 이상의 IDE를 가져오십시오. 그 중 하나는 완전히 처음부터 Android Studio입니다.
그건 그렇고, 방금 stackoffflow에 가서 질문했습니다. 한 시간이 걸렸고 메시지를 보낼 수 없었고 단락이 없었고 다른 것이있었습니다.
엄청나게 어리석은 자원, 고의로 나는 그것을 좋아하지 않았습니다.
C++의 TensorFlow 및 Python 전용 API.
Spark는 Python 코드도 실행할 수 있습니다.
나는 분기에 질문을 한 적이 없지만 나에게 그것에 대한 대답 은 과학자 / Habrahabr의 눈을 통해 Habré - Python, Delphi 및 C ++ 에 대한 기사에 완전히 공개되어 있습니다.
기사에 달린 댓글도 흥미롭게 읽었습니다.
읽어보니 그런 말도 안되는 글이 Habré에 실렸다는게 이상하네요. 내가 이해하는 한 친애하는 Rashid는 농담을하기로 결정했습니다)) 일반적으로 OOP의 위험에 대해이 포럼에서 똑같이 어리석은 논쟁을 어떻게 든 생각 나게했습니다))
소위의 몇 가지 어리석은 진술. "과학자":
OS의 추락으로 인해 로그가 저장된다는 보장이 없습니다. (나에게서 - 이것은 그의 프로그램이 어떻게 든 OS를 충돌시킵니다 !!!)
----------
인터프리터의 마법은 훌륭한 파이썬이 내 숫자에 필요한 메모리 양을 확인하고 그에게 충분할 만큼 정확하게 할당하는 데 도움이 됩니다.
-----------
적어도 Windows의 코드는 OS 코드와 함께 메모리 영역에 들어가서 충돌할 수 있습니다.
----------
그러나 직관적인 "순진한" Python 코드는 거의 항상 예상대로 작동합니다. 유사한 파스칼 코드가 항상 올바르게 작동하는 것은 아닙니다. 글쎄, C의 순진한 코드는 거의 100% 특별한 지식 없이는 컴파일되지 않을 것입니다.
-----------
여기에서 그들은 기사를 썼다는 슬픔을 마셨습니다. :)
fulle, martyrs of science)) 그들은 잘못된 언어를 그들에게 밀어 넣습니다.
읽어보니 그런 말도 안되는 글이 Habré에 실렸다는 게 이상하다. 내가 이해하는 한 친애하는 Rashid는 농담을하기로 결정했습니다)) 일반적으로 OOP의 위험에 대해이 포럼에서 똑같이 어리석은 논쟁을 어떻게 든 생각 나게했습니다))
농담이 아니었어요. 과학자의 "비평가"처럼 이해하지 못했을 뿐입니다.