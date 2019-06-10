"New Neural"은 MetaTrader 5 플랫폼용 신경망 엔진의 오픈 소스 프로젝트입니다. - 페이지 72 1...656667686970717273747576777879...100 새 코멘트 yu-sha 2011.11.29 16:54 #711 우크라이나 : 그리고 가장 중요한 것은 이 아키텍처가 어떻게 만들어졌는지에 대한 소스 코드입니다. 두 입력은 일부 지표의 값입니까 아니면 외부의 누군가가 데이터를 제공합니까? Mykola Demko 2011.11.29 16:56 #712 유샤 : 두 입력은 일부 지표의 값입니까 아니면 외부의 누군가가 데이터를 제공합니까? 원하는 경우 출력과 같은 외부 데이터를 표시하고 제외할 수 있습니다. 추신: 이것은 XOR 작업, 클래식 MLP의 사진입니다. Andrey Dik 2011.11.29 17:14 #713 우크라이나 : 바로 지금, 미친 아이디어 샷: 어쩌면 MQ에게 물어봐 클러스터 작업 API ??? 테스터를 우회하는 작업을 MQL5에서 직접 배포합니다. 작업은 확실히 어렵습니다. 많은 검사를 설치해야 하지만 해결할 수 있습니다. 위협, 형제들, 그리 높이 휘두르지 않을 것 같습니까? 클러스터는 물론 신성한 암소이지만 쟁기질해야 합니다. 그것은 매우 멋질 것입니다! 그러나 여기서 아마도 질문이 있을 것입니다. 이 경우 대리인은 어떻게 지불합니까? yu-sha 2011.11.29 17:17 #714 어쩌면 그렇게? 그렇지 않으면 뉴런 1, 2 및 8의 의미가 명확하지 않습니다. Mykola Demko 2011.11.29 17:18 #715 유샤 : 어쩌면 그렇게? 그렇지 않으면 뉴런 1과 2의 의미가 명확하지 않습니다. 글쎄, 당신은 할 수 있습니다, 그것은 중요하지 않습니다. yu-sha 2011.11.29 18:32 #716 첫 번째 xml 파일: 전처리 전 네트워크 - UrainTaskPre.xml 동일한 유형의 뉴런이 많으면 실수하기 쉽습니다. 여기에서 템플릿을 설정하고 전처리기가 이를 기성 네트워크 파일로 확장해야 합니다. < ROOT > < NET > < LAYER CLASS= "EXTERN" NAME= "INPUT" > < NEURON NAME= "NEURON:%ID%.INPUT" VALUE= "0.0" > < REPEAT FOR= "%ID%" FROM= "1" TO= "2" /> </ NEURON > </ LAYER > < LAYER CLASS= "TANH" NAME= "HID:0" > < NEURON NAME= "NEURON:%ID%.HID:0" BIAS= "0.0" > < REPEAT FOR= "%ID%" FROM= "1" TO= "2" /> < LINK TO= "expr:.+\.INPUT$" WEIGHT= "0.0" /> </ NEURON > </ LAYER > < LAYER CLASS= "TANH" NAME= "OUT" > < NEURON NAME= "OUT" BIAS="0.0" > < LINK TO= "expr:.+\.HID:0$" WEIGHT= "0.0" /> </ NEURON > </ LAYER > </ NET > </ ROOT > 다음으로 전처리기는 대체 <REPEAT .../>, <INCLUDE .../>, "expr:..." 을 처리하고 네트워크 UrainTaskPost.xml < ROOT > < NET > < LAYER CLASS= "EXTERN" NAME= "INPUT" > < NEURON NAME= "NEURON:1.INPUT" VALUE= "0.0" /> < NEURON NAME= "NEURON:2.INPUT" VALUE= "0.0" /> </ LAYER > < LAYER CLASS= "TANH" NAME= "HID:0" > < NEURON NAME= "NEURON:1.HID:0" BIAS= "0.0" > < LINK TO= "NEURON:1.INPUT" WEIGHT= "0.0" /> < LINK TO= "NEURON:2.INPUT" WEIGHT= "0.0" /> </ NEURON > < NEURON NAME= "NEURON:2.HID:0" BIAS= "0.0" > < LINK TO= "NEURON:1.INPUT" WEIGHT= "0.0" /> < LINK TO= "NEURON:2.INPUT" WEIGHT= "0.0" /> </ NEURON > </ LAYER > < LAYER CLASS= "TANH" NAME= "OUT" > < NEURON NAME= "OUT" BIAS="0.0" > < LINK TO= "NEURON:1.HID:0" WEIGHT= "0.0" /> < LINK TO= "NEURON:2.HID:0" WEIGHT= "0.0" /> </ NEURON > </ LAYER > </ NET > </ ROOT > 다음은 XML 파일을 열고 XML 트리로 구문 분석하고 이 파일에서 신경망을 만들고 입력을 초기화하는 스크립트입니다. 여기에서 Run()입니다. //+------------------------------------------------------------------+ //| UrainScript.mq5 | //| Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2011, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Cuda\Base.mqh> CXmlDocument xmlDoc; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { string err; // Создаем дерево XML if (xmlDoc.CreateFromFile( "UrainTaskPost.xml" ,err)) { Print ( "Root:" ,xmlDoc.FDocumentElement.GetName()); CXmlElement * xmlNet = xmlDoc.FDocumentElement.GetChild( 0 ); // Печатаем вложенные уровни for ( int j= 0 ; j<xmlNet.GetChildCount(); j++) { CXmlElement * xmlLayer = xmlNet.GetChild(j); Print ( "Element #" ,j, ", CLASS=" ,xmlLayer.GetAttributeValue( "CLASS" ), ", NAME=" ,xmlLayer.GetAttributeValue( "NAME" )); } // Строим нейросеть из дерева XML CNet net; if (net.LoadFrom(xmlNet)) { ((CNeuronService*)(net.GetNeuron( "NEURON:1.INPUT" ))).SetValue( 0.1234 f); ((CNeuronService*)(net.GetNeuron( "NEURON:2.INPUT" ))).SetValue( 0.1234 f); net.Run(); Print ( "OUT=" ,net.GetNeuron( "OUT" ).GetValue()); } } } //+------------------------------------------------------------------+ 메모: CNeuronService 클래스는 "EXTERN" 유형의 뉴런을 처리합니다. 고대부터 약간의 불일치가 있었습니다. 고치는 것보다 익숙해지는 것이 더 쉽습니다. 스크립트 결과: UrainTaskPost.xml은 터미널의 공통 폴더에 있어야 합니다(예: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files). 아카이브의 파일 - MQL5\Include 파일: MQL5_Include.zip 22 kb "New Neural" is an write files in a Big changes for MT4, Mykola Demko 2011.11.29 18:55 #717 유샤 : 첫 번째 xml 파일: 전처리 전 네트워크 - UrainTaskPre.xml 동일한 유형의 뉴런이 많으면 실수하기 쉽습니다. 여기에서 템플릿을 설정하고 전처리기가 이를 기성 네트워크 파일로 확장해야 합니다. 다음으로 전처리기는 대체 <REPEAT .../>를 처리하고 네트워크 UrainTaskPost.xml 다음은 XML 파일을 열고 XML 트리로 구문 분석하고 이 파일에서 신경망을 만들고 입력을 초기화하는 스크립트입니다. 여기에서 Run()입니다. 이미 따뜻해지면 이제 파일을 해석하는 방법을 설명합니다. 링크를 생성하기 위해 무언가를 작성하거나 링크가 설정되었다고 표시된 곳을 클릭하십시오. yu-sha 2011.11.29 19:03 #718 우크라이나 : 이미 따뜻해지면 이제 파일을 해석하는 방법을 설명합니다. 링크를 생성하기 위해 무언가를 작성하거나 링크가 설정되었다고 표시된 곳을 클릭하십시오. 1) 각 뉴런에는 고유한 이름이 있어야 합니다(예 : NEURON:1.HID:0). 이름에서 알 수 있듯이 HID: 0 레이어의 첫 번째 뉴런입니다. 2) 링크(연결)는 주소 지정을 위해 뉴런 이름 + 가중치를 사용합니다. 3) 각 뉴런 클래스는 가상 bool Init(CXmlElement *aXmlElement, CNet *aNet) 를 재정의하고 고유한 매개변수 요구 사항에 따라 XML 요소에서 로드할 수 있습니다. 추신 XML 파일은 Excel이 아닌 메모장으로 편집해야 합니다. "New Neural" is an MetaTrader 5 전략 테스터 포럼을 어지럽히 지 않도록 Mykola Demko 2011.11.29 19:59 #719 유샤 : 1) 각 뉴런에는 고유한 이름이 있어야 합니다(예 : NEURON:1.HID:0). 이름에서 알 수 있듯이 HID: 0 레이어의 첫 번째 뉴런입니다. 2) 링크(연결)는 주소 지정을 위해 뉴런 이름 + 가중치를 사용합니다. 3) 각 뉴런 클래스는 가상 bool Init(CXmlElement *aXmlElement, CNet *aNet) 를 재정의하고 고유한 매개변수 요구 사항에 따라 XML 요소에서 로드할 수 있습니다. 추신 XML 파일은 Excel이 아닌 메모장으로 편집할 수 있습니다. 예, 저는 그의 연인과 Excel, Word 및 메모장이 있습니다. 글쎄요, 확실하지 않습니다. 증기가 있을 것입니다. 여전히 2개의 뉴런이고 200-2000개와 각각 100-200개의 연결이 있을 것입니다. 그것들이 이미 실처럼 만들어졌다면, 그래픽적으로 편리하거나 표시되며, 그래픽적으로 더 잘 편집될 수 있습니다. 이보다 더 편리하게 만들기 위해 이미 무언가를 하고 있다면: 우리가 얻는 열, 우리가 배포하는 행 [количество слоёв] 3 [тип 0 слоя] input [количество нейронов 0 слой] 2 [тип 1 слоя]mlp [количество нейронов 1 слой] 2 [тип 2 слоя]mlp [количество нейронов 2 слой] 1 0 1 2 3 4 ----------- 0| 0 0 1 1 0 1| 0 0 1 1 0 2| 0 0 0 0 1 3| 0 0 0 0 1 4| 0 0 0 0 0 yu-sha 2011.11.29 20:02 #720 우크라이나 : 예, 저는 그의 연인과 Excel, Word 및 메모장이 있습니다. 글쎄요, 확실하지 않습니다. 증기가 있을 것입니다. 여전히 2개의 뉴런이고 200-2000개와 각각 100-200개의 연결이 있을 것입니다. 그것들이 이미 실처럼 만들어졌다면, 그래픽적으로 편리하거나 표시되며, 그래픽적으로 더 잘 편집될 수 있습니다. 전처리기는 이를 위한 것입니다. 2개 이상의 뉴런, 100개 이상, 파일 크기는 동일 글쎄, 그리고 누구에게 그래픽으로, 그래서 아무도 방해하지 않습니다 - 우리는 GUI를 작성하고 사용합니다 1...656667686970717273747576777879...100 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 가장 중요한 것은 이 아키텍처가 어떻게 만들어졌는지에 대한 소스 코드입니다.
두 입력은 일부 지표의 값입니까 아니면 외부의 누군가가 데이터를 제공합니까?
두 입력은 일부 지표의 값입니까 아니면 외부의 누군가가 데이터를 제공합니까?
원하는 경우 출력과 같은 외부 데이터를 표시하고 제외할 수 있습니다.
추신: 이것은 XOR 작업, 클래식 MLP의 사진입니다.
바로 지금, 미친 아이디어 샷:
어쩌면 MQ에게 물어봐 클러스터 작업 API ???
테스터를 우회하는 작업을 MQL5에서 직접 배포합니다. 작업은 확실히 어렵습니다. 많은 검사를 설치해야 하지만 해결할 수 있습니다.
위협, 형제들, 그리 높이 휘두르지 않을 것 같습니까? 클러스터는 물론 신성한 암소이지만 쟁기질해야 합니다.
그것은 매우 멋질 것입니다! 그러나 여기서 아마도 질문이 있을 것입니다. 이 경우 대리인은 어떻게 지불합니까?
어쩌면 그렇게?
그렇지 않으면 뉴런 1, 2 및 8의 의미가 명확하지 않습니다.
어쩌면 그렇게?
그렇지 않으면 뉴런 1과 2의 의미가 명확하지 않습니다.
첫 번째 xml 파일: 전처리 전 네트워크 - UrainTaskPre.xml
동일한 유형의 뉴런이 많으면 실수하기 쉽습니다. 여기에서 템플릿을 설정하고 전처리기가 이를 기성 네트워크 파일로 확장해야 합니다.
다음으로 전처리기는 대체 <REPEAT .../>, <INCLUDE .../>, "expr:..." 을 처리하고 네트워크
UrainTaskPost.xml
다음은 XML 파일을 열고 XML 트리로 구문 분석하고 이 파일에서 신경망을 만들고 입력을 초기화하는 스크립트입니다. 여기에서 Run()입니다.
메모:
CNeuronService 클래스는 "EXTERN" 유형의 뉴런을 처리합니다. 고대부터 약간의 불일치가 있었습니다.
고치는 것보다 익숙해지는 것이 더 쉽습니다.
스크립트 결과:
UrainTaskPost.xml은 터미널의 공통 폴더에 있어야 합니다(예: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\Terminal\Common\Files).
아카이브의 파일 - MQL5\Include
첫 번째 xml 파일: 전처리 전 네트워크 - UrainTaskPre.xml
동일한 유형의 뉴런이 많으면 실수하기 쉽습니다. 여기에서 템플릿을 설정하고 전처리기가 이를 기성 네트워크 파일로 확장해야 합니다.
다음으로 전처리기는 대체 <REPEAT .../>를 처리하고 네트워크
UrainTaskPost.xml
다음은 XML 파일을 열고 XML 트리로 구문 분석하고 이 파일에서 신경망을 만들고 입력을 초기화하는 스크립트입니다. 여기에서 Run()입니다.
이미 따뜻해지면 이제 파일을 해석하는 방법을 설명합니다.
링크를 생성하기 위해 무언가를 작성하거나 링크가 설정되었다고 표시된 곳을 클릭하십시오.
이미 따뜻해지면 이제 파일을 해석하는 방법을 설명합니다.
링크를 생성하기 위해 무언가를 작성하거나 링크가 설정되었다고 표시된 곳을 클릭하십시오.
1) 각 뉴런에는 고유한 이름이 있어야 합니다(예 : NEURON:1.HID:0).
이름에서 알 수 있듯이 HID: 0 레이어의 첫 번째 뉴런입니다.
2) 링크(연결)는 주소 지정을 위해 뉴런 이름 + 가중치를 사용합니다.
3) 각 뉴런 클래스는 가상 bool Init(CXmlElement *aXmlElement, CNet *aNet) 를 재정의하고 고유한 매개변수 요구 사항에 따라 XML 요소에서 로드할 수 있습니다.
추신
XML 파일은 Excel이 아닌 메모장으로 편집해야 합니다.
1) 각 뉴런에는 고유한 이름이 있어야 합니다(예 : NEURON:1.HID:0).
이름에서 알 수 있듯이 HID: 0 레이어의 첫 번째 뉴런입니다.
2) 링크(연결)는 주소 지정을 위해 뉴런 이름 + 가중치를 사용합니다.
3) 각 뉴런 클래스는 가상 bool Init(CXmlElement *aXmlElement, CNet *aNet) 를 재정의하고 고유한 매개변수 요구 사항에 따라 XML 요소에서 로드할 수 있습니다.
추신
XML 파일은 Excel이 아닌 메모장으로 편집할 수 있습니다.
예, 저는 그의 연인과 Excel, Word 및 메모장이 있습니다. 글쎄요, 확실하지 않습니다. 증기가 있을 것입니다. 여전히 2개의 뉴런이고 200-2000개와 각각 100-200개의 연결이 있을 것입니다.
그것들이 이미 실처럼 만들어졌다면, 그래픽적으로 편리하거나 표시되며, 그래픽적으로 더 잘 편집될 수 있습니다.
이보다 더 편리하게 만들기 위해 이미 무언가를 하고 있다면: 우리가 얻는 열, 우리가 배포하는 행
예, 저는 그의 연인과 Excel, Word 및 메모장이 있습니다. 글쎄요, 확실하지 않습니다. 증기가 있을 것입니다. 여전히 2개의 뉴런이고 200-2000개와 각각 100-200개의 연결이 있을 것입니다.
그것들이 이미 실처럼 만들어졌다면, 그래픽적으로 편리하거나 표시되며, 그래픽적으로 더 잘 편집될 수 있습니다.
전처리기는 이를 위한 것입니다.
2개 이상의 뉴런, 100개 이상, 파일 크기는 동일
글쎄, 그리고 누구에게 그래픽으로, 그래서 아무도 방해하지 않습니다 - 우리는 GUI를 작성하고 사용합니다