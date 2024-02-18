mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 90 1...838485868788899091929394959697...247 새 코멘트 Nikolai Semko 2018.07.27 20:44 #891 알렉세이 나보이코프 : 다음은 5.6e-13초의 정확도를 제공하는 고해상도 winapi 타이머를 사용하는 변형입니다. 무슨 말을 하는 겁니까? 주파수는 1786GHz입니다. 그리고 이것은 적외선 복사의 주파수입니다. :)) 주파수를 카운터와 혼동했을 뿐입니다. 현실적으로 3.8e-07초. 저것들. 마이크로초의 약 1/3입니다. MQL과 크게 다르지 않음 Alexey Navoykov 2018.07.27 21:23 #892 니콜라이 셈코 : 무슨 말을 하는 겁니까? 주파수는 1786GHz입니다. 그리고 이것은 적외선 복사의 주파수입니다. :)) 주파수를 카운터와 혼동했을 뿐입니다. 현실적으로 3.8e-07초. 저것들. 마이크로초의 약 1/3입니다. MQL과 크게 다르지 않음 예, 정확히 혼합) 수정했습니다. Nikolai Semko 2018.07.27 21:26 #893 알렉세이 나보이코프 : 네 맞아요 제가 잘못알았어요) 이것이 실제 솔루션이지만. 선택됨 - 카운터가 현지 시간 변경에 응답하지 않습니다. 따라서 마이크로초가 필요하고 오랫동안 사용하는 경우 Kernel32 .dll을 통해 환영합니다. 고맙습니다! 따라서 이것은 MQ에서 수정하기 어렵지 않은 버그입니다. Alexey Navoykov 2018.07.27 21:37 #894 서비스 데스크에 일괄 요청을 보내야 합니다. 그렇지 않으면 쓸모가 없기 때문입니다. 그들은 심지어 컴파일러 버그에 대한 응답을 중단했습니다. 많은 응용 프로그램이 매달려 있지만 아무 소용이 없습니다 ... 마찬가지로, 나는 그들에게 밀리초 TimeLocal과 TimeCurrent 를 만들어 달라고 오랫동안 요청해 왔습니다(특히 두 번째 것은 직접 구현하기가 어렵기 때문에) A100 2018.07.28 20:20 #895 콘스탄틴 : 다음과 같이 GUI를 언로드할 수 있다는 이점이 있습니다. 전체 차트에 대한 Canvas 클래스의 개체, 테이블의 데이터 그리기, 클러스터 데이터, 레벨 등. OnTimer가 최대로 설정되고 GUI가 거기에 배치되면(그리고 저는 항상 이 작업을 수행합니다), 하나의 차트가 로드됩니다. 내 차트는 시간 지연 없이 VPS를 약 45-60%, 지연 시간을 250으로 설정하면 모든 것이 최소로 정상화되고 그래픽이 버튼에 명확하게 응답하고 시스템이 부팅되지 않습니다. 여기서 논의된 GetMicrosecondCount() 와 OnTimer() 사이의 관계는 무엇입니까? Renat Fatkhullin 2018.07.30 18:37 #896 알렉세이 나보이코프 : 다음 은 3.8e-07 초의 정확도를 제공하는 고해상도 winapi 타이머를 사용하는 변형입니다. 이것이 마이크로초를 계산하는 방법입니다. Nikolai Semko 2018.07.30 21:14 #897 레나트 파트훌린 : 이것이 마이크로초를 계산하는 방법입니다. Renat, 현지 시간 GetMicrosecondCount()에 대한 바인딩을 수정할 수 있습니까? 그렇지 않으면 이 기능을 모르는 사람들에게 가장 예측할 수 없는 결과가 나타날 수 있습니다. int OnInit () { EventSetMillisecondTimer ( 1000 ); return ( INIT_SUCCEEDED ); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return (rates_total); } void OnTimer () { Comment ( "Программа уже работает: " +( string )( round ( double ( GetMicrosecondCount ())/ 1000000.0 ))+ " сек" ); } Renat Fatkhullin 2018.07.30 23:47 #898 아니오, 이것은 천문 시간이 아니라 시간 간격의 정확한 측정을 위한 상대 타이머입니다. Nikolai Semko 2018.07.30 23:51 #899 레나트 파트훌린 : 아니오, 이것은 천문 시간이 아니라 시간 간격의 정확한 측정을 위한 상대 타이머입니다. 감사합니다. 참조가 나를 혼란스럽게했습니다. Alexey Navoykov 2018.07.31 05:49 #900 레나트 파트훌린 : 이것이 마이크로초를 계산하는 방법입니다. 그렇다면 왜 같은 방식으로 GetTickCount 를 계산하지 않습니까? 그러면 문제를 일으키는 15ms 해상도 문제가 사라집니다. 1...838485868788899091929394959697...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
다음은 5.6e-13초의 정확도를 제공하는 고해상도 winapi 타이머를 사용하는 변형입니다.
무슨 말을 하는 겁니까? 주파수는 1786GHz입니다. 그리고 이것은 적외선 복사의 주파수입니다. :))
주파수를 카운터와 혼동했을 뿐입니다.
현실적으로 3.8e-07초. 저것들. 마이크로초의 약 1/3입니다. MQL과 크게 다르지 않음
무슨 말을 하는 겁니까? 주파수는 1786GHz입니다. 그리고 이것은 적외선 복사의 주파수입니다. :))
주파수를 카운터와 혼동했을 뿐입니다.
현실적으로 3.8e-07초. 저것들. 마이크로초의 약 1/3입니다. MQL과 크게 다르지 않음
예, 정확히 혼합) 수정했습니다.
네 맞아요 제가 잘못알았어요)
이것이 실제 솔루션이지만.따라서 이것은 MQ에서 수정하기 어렵지 않은 버그입니다.
선택됨 - 카운터가 현지 시간 변경에 응답하지 않습니다.
따라서 마이크로초가 필요하고 오랫동안 사용하는 경우 Kernel32 .dll을 통해 환영합니다.
고맙습니다!
서비스 데스크에 일괄 요청을 보내야 합니다. 그렇지 않으면 쓸모가 없기 때문입니다. 그들은 심지어 컴파일러 버그에 대한 응답을 중단했습니다. 많은 응용 프로그램이 매달려 있지만 아무 소용이 없습니다 ...
마찬가지로, 나는 그들에게 밀리초 TimeLocal과 TimeCurrent 를 만들어 달라고 오랫동안 요청해 왔습니다(특히 두 번째 것은 직접 구현하기가 어렵기 때문에)
다음과 같이 GUI를 언로드할 수 있다는 이점이 있습니다.
전체 차트에 대한 Canvas 클래스의 개체, 테이블의 데이터 그리기, 클러스터 데이터, 레벨 등. OnTimer가 최대로 설정되고 GUI가 거기에 배치되면(그리고 저는 항상 이 작업을 수행합니다), 하나의 차트가 로드됩니다. 내 차트는 시간 지연 없이 VPS를 약 45-60%, 지연 시간을 250으로 설정하면 모든 것이 최소로 정상화되고 그래픽이 버튼에 명확하게 응답하고 시스템이 부팅되지 않습니다.
다음 은 3.8e-07 초의 정확도를 제공하는 고해상도 winapi 타이머를 사용하는 변형입니다.
이것이 마이크로초를 계산하는 방법입니다.
Renat, 현지 시간 GetMicrosecondCount()에 대한 바인딩을 수정할 수 있습니까?
그렇지 않으면 이 기능을 모르는 사람들에게 가장 예측할 수 없는 결과가 나타날 수 있습니다.
아니오, 이것은 천문 시간이 아니라 시간 간격의 정확한 측정을 위한 상대 타이머입니다.
감사합니다.
참조가 나를 혼란스럽게했습니다.
이것이 마이크로초를 계산하는 방법입니다.
그렇다면 왜 같은 방식으로 GetTickCount 를 계산하지 않습니까? 그러면 문제를 일으키는 15ms 해상도 문제가 사라집니다.