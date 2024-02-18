mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 172

사진을 찍으면 훨씬 더 선명할 것입니다.

위에서 업데이트되었습니다.

 
라이브 구매 제한.

글쎄, 그리고 그 안에 볼륨이 표시되어 있습니다 - 채워지고 남아 있습니다. 그에 따르면 부분적 처형이 분명하다. 아니면 문제를 이해하지 못했습니까?
 
글쎄, 그리고 그 안에 볼륨이 표시되어 있습니다 - 채워지고 남아 있습니다. 그에 따르면 부분적 처형이 분명하다. 아니면 문제를 이해하지 못했습니까?

주문 접수 시간이 부분 실행 시간으로 변경되었습니다.

아마도 개발자의 관심을 끌 필요가 있습니다. 주문의 속성을 하나 더 소개할 수 있습니다.

 
주문 접수 시간이 부분 실행 시간으로 변경되었습니다.

여기에서 분명히 보입니다.



부분실행을 반복하면 어떻게 될지 모르겠습니다.

거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼

라이브러리: MT4Orders

fxsaber , 2020.04.07 18:47

MT5에서 부분 실행을 찾는 것은 매우 쉽습니다.
 // true - сделка в результате частичного исполнения.
bool IsPartial( const ulong TicketDeal )
{
   const ulong TicketOrder = HistoryDealGetInteger (TicketDeal, DEAL_ORDER );
  
   return (( HistoryDealGetInteger (TicketDeal, DEAL_TYPE ) <= DEAL_TYPE_SELL ) &&
         (!TicketOrder ||
          ( HistoryDealGetDouble (TicketDeal, DEAL_VOLUME ) != HistoryOrderGetDouble (TicketOrder, ORDER_VOLUME_INITIAL ))));
}


 // Вывод всех частично-исполненных сделок.

input datetime inFrom = D'2020.01.01' ;

void OnStart ()
{
   if ( HistorySelect (inFrom, INT_MAX ))
  {
     for ( int i = HistoryDealsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--)
    {
       const ulong TicketDeal = HistoryDealGetTicket (i);
      
       if (IsPartial(TicketDeal))
         Print (TicketDeal);
    }
  }
}
 
여기에서 분명히 보입니다.


이것은 어떤 경우에는 상당히 나쁠 수 있습니다. 이것은 개발자에게 보고되어야 합니다.

 
여기에서 분명히 보입니다.



부분실행을 반복하면 어떻게 될지 모르겠습니다.

그리고 히스토리에 주문과 거래를 표시하도록 설정했습니다. 주문만 바꾸면?

 
이것은 어떤 경우에는 상당히 나쁠 수 있습니다. 이것은 개발자에게 보고해야 합니다.

불량인지 아닌지는 말씀드리기 어렵습니다. CloseBy를 통해 접을 때도 마법을 잃어버린 것 같습니다. 확인이 필요합니다.

 
그리고 히스토리에 주문과 거래를 표시하도록 설정했습니다. 주문만 바꾸면?

이것은 거래 모드 입니다. 다른 모드에서는 보이지 않기 때문입니다. 주문은 아직 살아있습니다.

 
이것은 거래 모드 입니다. 다른 모드에서는 볼 수 없습니다. 주문은 아직 살아 있습니다.

나는 찌르며 이것이 거래라는 것을 깨달았다. 단, 이 경우 주문시간이 아닌 거래시간이 표시됩니다. 그렇기 때문에 오더 모드로 보는 것도 흥미롭다.

 
나는 찌르며 이것이 거래라는 것을 깨달았다. 단, 이 경우 주문시간이 아닌 거래시간이 표시됩니다. 그렇기 때문에 오더 모드로 보는 것이 흥미롭다.

오더 모드에서는 라이브일 때 오더가 있을 수 없습니다. 죽으면 - 처음에 말했듯이 첫 공연의 시간이있을 것입니다.

