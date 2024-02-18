mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 172 1...165166167168169170171172173174175176177178179...247 새 코멘트 fxsaber 2020.04.09 13:26 #1711 Alexey Viktorov : 사진을 찍으면 훨씬 더 선명할 것입니다. 위에서 업데이트되었습니다. Artyom Trishkin 2020.04.09 13:35 #1712 fxsaber : 라이브 구매 제한. 글쎄, 그리고 그 안에 볼륨이 표시되어 있습니다 - 채워지고 남아 있습니다. 그에 따르면 부분적 처형이 분명하다. 아니면 문제를 이해하지 못했습니까? Alexey Viktorov 2020.04.09 13:37 #1713 Artyom Trishkin : 글쎄, 그리고 그 안에 볼륨이 표시되어 있습니다 - 채워지고 남아 있습니다. 그에 따르면 부분적 처형이 분명하다. 아니면 문제를 이해하지 못했습니까? 주문 접수 시간이 부분 실행 시간으로 변경되었습니다. 아마도 개발자의 관심을 끌 필요가 있습니다. 주문의 속성을 하나 더 소개할 수 있습니다. fxsaber 2020.04.09 13:39 #1714 Alexey Viktorov : 주문 접수 시간이 부분 실행 시간으로 변경되었습니다. 여기에서 분명히 보입니다. 부분실행을 반복하면 어떻게 될지 모르겠습니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 라이브러리: MT4Orders fxsaber , 2020.04.07 18:47 MT5에서 부분 실행을 찾는 것은 매우 쉽습니다. // true - сделка в результате частичного исполнения. bool IsPartial( const ulong TicketDeal ) { const ulong TicketOrder = HistoryDealGetInteger (TicketDeal, DEAL_ORDER ); return (( HistoryDealGetInteger (TicketDeal, DEAL_TYPE ) <= DEAL_TYPE_SELL ) && (!TicketOrder || ( HistoryDealGetDouble (TicketDeal, DEAL_VOLUME ) != HistoryOrderGetDouble (TicketOrder, ORDER_VOLUME_INITIAL )))); } // Вывод всех частично-исполненных сделок. input datetime inFrom = D'2020.01.01' ; void OnStart () { if ( HistorySelect (inFrom, INT_MAX )) { for ( int i = HistoryDealsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { const ulong TicketDeal = HistoryDealGetTicket (i); if (IsPartial(TicketDeal)) Print (TicketDeal); } } } Alexey Viktorov 2020.04.09 13:42 #1715 fxsaber : 여기에서 분명히 보입니다. 이것은 어떤 경우에는 상당히 나쁠 수 있습니다. 이것은 개발자에게 보고되어야 합니다. Alexey Viktorov 2020.04.09 13:45 #1716 fxsaber : 여기에서 분명히 보입니다. 부분실행을 반복하면 어떻게 될지 모르겠습니다. 그리고 히스토리에 주문과 거래를 표시하도록 설정했습니다. 주문만 바꾸면? fxsaber 2020.04.09 13:46 #1717 Alexey Viktorov : 이것은 어떤 경우에는 상당히 나쁠 수 있습니다. 이것은 개발자에게 보고해야 합니다. 불량인지 아닌지는 말씀드리기 어렵습니다. CloseBy를 통해 접을 때도 마법을 잃어버린 것 같습니다. 확인이 필요합니다. fxsaber 2020.04.09 13:46 #1718 Alexey Viktorov : 그리고 히스토리에 주문과 거래를 표시하도록 설정했습니다. 주문만 바꾸면? 이것은 거래 모드 입니다. 다른 모드에서는 보이지 않기 때문입니다. 주문은 아직 살아있습니다. Alexey Viktorov 2020.04.09 13:51 #1719 fxsaber : 이것은 거래 모드 입니다. 다른 모드에서는 볼 수 없습니다. 주문은 아직 살아 있습니다. 나는 찌르며 이것이 거래라는 것을 깨달았다. 단, 이 경우 주문시간이 아닌 거래시간이 표시됩니다. 그렇기 때문에 오더 모드로 보는 것도 흥미롭다. fxsaber 2020.04.09 13:58 #1720 Alexey Viktorov : 나는 찌르며 이것이 거래라는 것을 깨달았다. 단, 이 경우 주문시간이 아닌 거래시간이 표시됩니다. 그렇기 때문에 오더 모드로 보는 것이 흥미롭다. 오더 모드에서는 라이브일 때 오더가 있을 수 없습니다. 죽으면 - 처음에 말했듯이 첫 공연의 시간이있을 것입니다. 1...165166167168169170171172173174175176177178179...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
라이브 구매 제한.
글쎄, 그리고 그 안에 볼륨이 표시되어 있습니다 - 채워지고 남아 있습니다. 그에 따르면 부분적 처형이 분명하다. 아니면 문제를 이해하지 못했습니까?
주문 접수 시간이 부분 실행 시간으로 변경되었습니다.
아마도 개발자의 관심을 끌 필요가 있습니다. 주문의 속성을 하나 더 소개할 수 있습니다.
여기에서 분명히 보입니다.
부분실행을 반복하면 어떻게 될지 모르겠습니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
라이브러리: MT4Orders
fxsaber , 2020.04.07 18:47MT5에서 부분 실행을 찾는 것은 매우 쉽습니다.
이것은 어떤 경우에는 상당히 나쁠 수 있습니다. 이것은 개발자에게 보고되어야 합니다.
부분실행을 반복하면 어떻게 될지 모르겠습니다.
그리고 히스토리에 주문과 거래를 표시하도록 설정했습니다. 주문만 바꾸면?
불량인지 아닌지는 말씀드리기 어렵습니다. CloseBy를 통해 접을 때도 마법을 잃어버린 것 같습니다. 확인이 필요합니다.
이것은 거래 모드 입니다. 다른 모드에서는 보이지 않기 때문입니다. 주문은 아직 살아있습니다.
나는 찌르며 이것이 거래라는 것을 깨달았다. 단, 이 경우 주문시간이 아닌 거래시간이 표시됩니다. 그렇기 때문에 오더 모드로 보는 것도 흥미롭다.
오더 모드에서는 라이브일 때 오더가 있을 수 없습니다. 죽으면 - 처음에 말했듯이 첫 공연의 시간이있을 것입니다.