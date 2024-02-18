mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 44 1...373839404142434445464748495051...247 새 코멘트 fxsaber 2017.06.15 10:14 #431 OrderSend (비동기)에 성공한 후 Result.request_id 필드에는 터미널이 시작된 이후(로그인 아님) 거래 서버로 보낸 요청 수가 포함됩니다. Konstantin 2017.06.15 21:21 #432 나는 아무 것도 이해하지 못합니다. 어떤 이유로 CCanvas 클래스는 일반적으로 차트가 확장될 때만 캔버스에 선을 그리고 차트가 축소될 때 캔버스 자체만 그려지고 선은 그려지지 않습니다. Alexey Volchanskiy 2017.06.16 00:17 #433 콘스탄틴 : 나는 아무 것도 이해하지 못합니다. 어떤 이유로 CCanvas 클래스는 일반적으로 차트가 확장될 때만 캔버스에 선을 그리고 차트가 축소될 때 캔버스 자체만 그려지고 선은 그려지지 않습니다. 여기에 코드를 게시하지 마십시오. 그렇지 않으면 갑자기 오류가 발생합니다. )) Generation of clowns.. Konstantin 2017.06.16 20:04 #434 나는 문제를 발견했고, 시간/가격 좌표를 차트 픽셀로 변환할 때 고려하지 않았고, 차트 좌표에 바인딩했으며, 그것들을 우리가 그리는 캔버스의 좌표로 가져와야 했습니다)) fxsaber 2017.06.19 09:49 #435 POSITION_TICKET은 DEAL_ENTRY_INOUT(DEAL_ENTRY_OUT_BY) 거래가 있는 경우에만 POSITION_IDENTIFIER 와 같지 않을 수 있습니다. 그러한 거래가 없었다면 이러한 위치 매개변수는 항상 일치할 것입니다. Alexey Viktorov 2017.06.19 10:53 #436 fxsaber : POSITION_TICKET은 DEAL_ENTRY_INOUT(DEAL_ENTRY_OUT_BY) 거래가 있는 경우에만 POSITION_IDENTIFIER 와 같지 않을 수 있습니다. 그러한 거래가 없었다면 이러한 위치 매개변수는 항상 일치할 것입니다. 사실이 아니다. 보류 주문이 활성화 되면 계정 헤지 테스터에서도 티켓과 ID가 일치하지 않는 것을 보았습니다. 따라서 포지션에 속하는 주문 및 거래 목록을 얻으려면 항상 포지션 티켓이 아닌 식별자를 사용해야 합니다. fxsaber 2017.06.19 11:13 #437 알렉세이 빅토로프 : 사실이 아니다. 보류 주문이 활성화 되면 계정 헤지 테스터에서도 티켓과 ID가 일치하지 않는 것을 보았습니다. 테스터 코드 부탁드립니다. 따라서 포지션에 속하는 주문 및 거래 목록을 얻으려면 항상 포지션 티켓이 아닌 식별자를 사용해야 합니다. 이에 대한 이야기는 없었다. 결론은 다음과 같습니다. TICKET != IDENTIFIER이면 100%는 INOUT 거래입니다(BY 사례는 흥미롭지 않으므로 이에 대해 쓰지 않습니다). 그렇지 않으면 INOUT 거래가 없었습니다. ZY 결과적으로 CloseBy가 사용되지 않는 경우 헤지 계정에서 항상 POSITION_TICKET == POSITION_IDENTIFIER 입니다. Konstantin 2017.06.19 12:29 #438 현재 시간 간격을 찾는 다양한 방법으로 파생 상품 시장에서 마지막 날 시장의 마감 시간 을 결정하는 방법: 1. 우리는 토요일-일요일 사이 에 있으며 금요일 저녁 거래 세션 의 마감 시간이 필요합니다. 2. 우리는 월요일-금요일 휴장장 사이에 있으며 월요일-목요일 저녁 세션의 마감 시간이 필요합니다. 3. 우리는 월요일의 거래 간격에 있습니다. 금요일 저녁 거래 세션의 마감 시간이 필요합니다. 4. 우리는 화요일~금요일 거래 간격에 있습니다. 월요일~목요일 저녁 세션의 마감 시간이 필요합니다. 누군가 비슷한 기능을 작성했을 수도 있습니다. 그렇지 않으면 휠을 재발명하고 싶지 않습니다)) Alexey Viktorov 2017.06.19 12:29 #439 fxsaber : 테스터 코드 부탁드립니다. 보류 중인 주문이 열릴 때 코드를 가져 와서 운이 좋으면 마비될 때까지 운전하십시오. 내 게시물의 키워드 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 알렉세이 빅토 로프 , 2017.06.19 10:53 내가 만난 의존도 없고 있을 수도 없습니다. 따라서 특수 코드가 있을 수 없습니다. fxsaber : TICKET != IDENTIFIER이면 100%는 INOUT 거래입니다(BY 사례는 흥미롭지 않으므로 이에 대해 쓰지 않습니다). 더 정확하게는 반대: INOUT 거래가 있었다면 100% TICKET != IDENTIFIER 이것은 부인할 수 없는 사실입니다. 헷지 계정에 있지만 INOUT 거래는 카운터 마감으로 발생합니다. fxsaber : 그렇지 않으면 INOUT 거래가 없었습니다. 그리고 이것은 의심스럽습니다. 그리고 심지어 매우 의심스럽습니다. 이것에 나는 당신에게 작별 인사를합니다. 나는 당신이 오해하는 것을 막을 권리가 없습니다 ... OrderSend를 사용하여 MT5에서 올바르게 mql4 언어의 기능, 미묘함 프로그래밍 방식으로 "마진 백분율"을 Alexey Viktorov 2017.06.19 12:34 #440 콘스탄틴 : 현재 시간 간격을 찾는 다양한 방법으로 파생 상품 시장에서 마지막 날 시장의 마감 시간 을 결정하는 방법: 1. 우리는 토요일-일요일 사이 에 있으며 금요일 저녁 거래 세션 의 마감 시간이 필요합니다. 2. 우리는 월요일-금요일 휴장장 사이에 있으며 월요일-목요일 저녁 세션의 마감 시간이 필요합니다. 3. 우리는 월요일의 거래 간격에 있습니다. 금요일 저녁 거래 세션의 마감 시간이 필요합니다. 4. 우리는 화요일~금요일 거래 간격에 있습니다. 월요일~목요일 저녁 세션의 마감 시간이 필요합니다. 누군가 비슷한 기능을 작성했을 수도 있습니다. 그렇지 않으면 휠을 재발명하고 싶지 않습니다)) 어쩌면 이것이 효과가 있을까요? 외환이 항상 올바르게 표시되는 것은 아니지만. Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionTrade www.mql5.com Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionTrade - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5 1...373839404142434445464748495051...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
여기에 코드를 게시하지 마십시오. 그렇지 않으면 갑자기 오류가 발생합니다. )) Generation of clowns..
나는 문제를 발견했고, 시간/가격 좌표를 차트 픽셀로 변환할 때 고려하지 않았고, 차트 좌표에 바인딩했으며, 그것들을 우리가 그리는 캔버스의 좌표로 가져와야 했습니다))
POSITION_TICKET은 DEAL_ENTRY_INOUT(DEAL_ENTRY_OUT_BY) 거래가 있는 경우에만 POSITION_IDENTIFIER 와 같지 않을 수 있습니다.
그러한 거래가 없었다면 이러한 위치 매개변수는 항상 일치할 것입니다.
따라서 포지션에 속하는 주문 및 거래 목록을 얻으려면 항상 포지션 티켓이 아닌 식별자를 사용해야 합니다.
테스터 코드 부탁드립니다.
이에 대한 이야기는 없었다. 결론은 다음과 같습니다.
현재 시간 간격을 찾는 다양한 방법으로 파생 상품 시장에서 마지막 날 시장의 마감 시간 을 결정하는 방법:
1. 우리는 토요일-일요일 사이 에 있으며 금요일 저녁 거래 세션 의 마감 시간이 필요합니다.
2. 우리는 월요일-금요일 휴장장 사이에 있으며 월요일-목요일 저녁 세션의 마감 시간이 필요합니다.
3. 우리는 월요일의 거래 간격에 있습니다. 금요일 저녁 거래 세션의 마감 시간이 필요합니다.
4. 우리는 화요일~금요일 거래 간격에 있습니다. 월요일~목요일 저녁 세션의 마감 시간이 필요합니다.
누군가 비슷한 기능을 작성했을 수도 있습니다. 그렇지 않으면 휠을 재발명하고 싶지 않습니다))
보류 중인 주문이 열릴 때 코드를 가져 와서 운이 좋으면 마비될 때까지 운전하십시오.
더 정확하게는 반대:
INOUT 거래가 있었다면 100% TICKET != IDENTIFIER
이것은 부인할 수 없는 사실입니다. 헷지 계정에 있지만 INOUT 거래는 카운터 마감으로 발생합니다.
그리고 이것은 의심스럽습니다. 그리고 심지어 매우 의심스럽습니다.
이것에 나는 당신에게 작별 인사를합니다. 나는 당신이 오해하는 것을 막을 권리가 없습니다 ...
어쩌면 이것이 효과가 있을까요? 외환이 항상 올바르게 표시되는 것은 아니지만.