mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 45

Konstantin 2017.06.19 12:44 #441

알렉세이 빅토로프 :

어쩌면 이것이 효과가 있을까요? 외환이 항상 올바르게 표시되는 것은 아니지만.

예를 들어 SBRF-9.17의 경우 분 차트에 따르면 금요일의 거래 세션 종료 시간 == 23:45:00이고 이 기능은 00:00:00을 표시합니다. 거래소, 저녁 거래 세션 종료 시간 23:50

하지만 그게 요점이 아닙니다. 우리가 있는 곳에서 수표를 만들고 상수로 대체할 수 있지만 누군가가 자신의 자전거를 쓰지 않기 위해 이미 이 기능을 구현했을 수도 있습니다.

fxsaber 2017.06.19 12:51 #442

알렉세이 빅토로프 :

의존도 없고 있을 수도 없습니다. 따라서 특별한 코드가 있을 수 없습니다.

개발자는 이러한 경우에 RNG를 사용하지 않습니다. 알고리즘은 명확하고 재현 가능합니다. Konstantin 2017.06.19 13:04 #443

콘스탄틴 :

현재 시간 간격을 찾는 다양한 방법으로 파생 상품 시장에서 마지막 날 시장의 마감 시간 을 결정하는 방법:

1. 우리는 토요일-일요일 사이 에 있으며 금요일 저녁 거래 세션 의 마감 시간이 필요합니다.

2. 우리는 월요일-금요일 휴장장 사이에 있으며 월요일-목요일 저녁 세션의 마감 시간이 필요합니다.

3. 우리는 월요일의 거래 간격에 있습니다. 금요일 저녁 거래 세션의 마감 시간이 필요합니다.

4. 우리는 화요일~금요일 거래 간격에 있습니다. 월요일~목요일 저녁 세션의 마감 시간이 필요합니다.

누군가 비슷한 기능을 작성했을 수도 있습니다. 그렇지 않으면 휠을 재발명하고 싶지 않습니다))

아마도 상수를 제외하고는 다음을 생각해내는 것이 더 유연하지 않을 것입니다.

/*! \brief Расчет конечной даты запроса */ datetime CVolumeCluster::CalcStopDate( void ) { MqlDateTime _date; datetime _time_t = TimeTradeServer (_date); if (_date.hour == 23 && _date.min >= 44 ) { // определяем время окончания торговой сессии _date.hour = 23 ; _date.min = 44 ; _date.sec = 59 ; _time_t = StructToTime (_date); } else { TimeToStruct (_time_t - 86400 , _date); _date.hour = 23 ; _date.min = 44 ; _date.sec = 59 ; if (_date.day_of_week == 0 || _date.day_of_week == 6 ) _date.day_of_week = 5 ; _time_t = StructToTime (_date); } //--- return _time_t; }

Konstantin 2017.06.19 13:18 #444

누가 CCanvas 클래스로 작업하는지 알려주십시오. 그래픽 레이블 업데이트를 리소스 집약적으로 만드는 방법을 알려주세요. 예를 들어 그래픽 레이블에 수십만 라인이 있고 크기를 조정할 때 그래픽 레이블에 각 라인을 다시 그려야 합니다. 왜냐하면 단순 크기 조정으로 그리지 않으면 그래픽 레이블 개체 자체의 크기가 조정되지만 차트의 선은 표시되지 않습니다. Alexey Viktorov 2017.06.19 13:24 #445

콘스탄틴 :

아마도 상수를 제외하고는 다음을 생각해내는 것이 더 유연하지 않을 것입니다.

더 쉽지 않니?

/********************Script program start function*******************/ void OnStart () { datetime timeArray[ 1 ], barArray[ 1 ]; CopyTime ( _Symbol , PERIOD_D1 , 0 , 1 , timeArray); CopyTime ( _Symbol , PERIOD_M1 , timeArray[ 0 ]- 1 , 1 , barArray); Print (barArray[ 0 ]; } /*******************************************************************/

Konstantin 2017.06.19 13:41 #446

알렉세이 빅토로프 :

더 쉽지 않니?

CopyTime ( _Symbol , PERIOD_D1 , 0 , 1 , timeArray); // время текущего дня 00:00:00 CopyTime ( _Symbol , PERIOD_M1 , timeArray[ 0 ]- 1 , 1 , barArray); // время открытия - 1 секунду

결과는 기본적으로 정확합니다)) ATP fxsaber 2017.07.11 02:28 #447

지금 (1626)은 쟁기질하지 않습니다

// Возвращает текущее количество объектов классов int GetAmountObjects( void ) { const class CLASS_TMP {} Tmp; return (( int ):: StringFormat ( "%d" , &Tmp) - 1 ); }

적용 예

int OnInit () { if (GetAmountObjects() > 0 ) Print ( "До " + __FUNCSIG__ + " были вызваны конструкторы!" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

fxsaber 2017.07.11 10:50 #448

// Советник возвращает полностью сформированные торговые запросы ( включая ручные ) #define TOSTRING(A) #A + " = " + ( string )(A) + "\n" #define TOSTRING2(A) #A + " = " + EnumToString (A) + " (" + ( string )(A) + ")\n" string ToString( const MqlTradeRequest &Request ) { return (TOSTRING2(Request.action) + TOSTRING(Request.magic) + TOSTRING(Request.order) + TOSTRING(Request.symbol) + TOSTRING(Request.volume) + TOSTRING(Request.price) + TOSTRING(Request.stoplimit) + TOSTRING(Request.sl) + TOSTRING(Request.tp) + TOSTRING(Request.deviation) + TOSTRING2(Request.type) + TOSTRING2(Request.type_filling) + TOSTRING2(Request.type_time) + TOSTRING(Request.expiration) + TOSTRING(Request.comment) + TOSTRING(Request.position) + TOSTRING(Request.position_by)); } void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction &, const MqlTradeRequest & Request, const MqlTradeResult & ) { if (Request.action) Print (ToString(Request)); }

동일한 필링에 문제가 있는 경우 이 Expert Advisor를 실행하여 수동으로 필요한 주문을 생성합니다(터미널에서 F9). 생성된 거래 요청은 EA에서 인쇄합니다.

불행히도 실제 계정에서 이 작업을 수행하는 것은 문제가 있습니다. 개발자 는 제안을 거부했습니다. Rashid Umarov 2017.07.11 10:58 #449 fxsaber : 동일한 필링에 문제가 있는 경우 이 Expert Advisor를 실행하여 수동으로 필요한 주문을 생성합니다(터미널에서 F9). 생성된 거래 요청은 EA에서 인쇄합니다. 누락된 유일한 것은 예입니다 fxsaber 2017.07.11 11:02 #450 라시드 우마로프 : 누락된 유일한 것은 예입니다 수동으로 설정 로그에서 생성된 거래 요청을 받습니다. 누가 CCanvas 클래스로 작업하는지 알려주십시오. 그래픽 레이블 업데이트를 리소스 집약적으로 만드는 방법을 알려주세요. 예를 들어 그래픽 레이블에 수십만 라인이 있고 크기를 조정할 때 그래픽 레이블에 각 라인을 다시 그려야 합니다. 왜냐하면 단순 크기 조정으로 그리지 않으면 그래픽 레이블 개체 자체의 크기가 조정되지만 차트의 선은 표시되지 않습니다.
fxsaber , 2017.05.05 23:48

적용 예
동일한 필링에 문제가 있는 경우 이 Expert Advisor를 실행하여 수동으로 필요한 주문을 생성합니다(터미널에서 F9). 생성된 거래 요청은 EA에서 인쇄합니다.
불행히도 실제 계정에서 이 작업을 수행하는 것은 문제가 있습니다. 개발자 는 제안을 거부했습니다.
