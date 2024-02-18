mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 35 1...282930313233343536373839404142...247 새 코멘트 Artyom Trishkin 2017.04.14 14:32 #341 알렉세이 코지친 : 20~30초!?.... 어머... 뭔가 잘못하신듯... 내 틱 표시기 는 몇 배나 빨리 계산됩니다. 차트당 여러 조각. ... Alexander Puzanov 2017.04.14 14:34 #342 Artyom Trishkin : 사용된 적이 없고 데이터가 전혀 없는 기호에서 실행하십시오. 그리고, 네, 우리가 결과를 달성한 것이 좋습니다. 그것이 제가 달성하고자 하는 것입니다. 최선의 방법에 대한 의견을 수렴합니다. 나는 MOEX FORTS를 시도했는데, 내가 가진 것은 6 TF = 48 핸들당 8개의 심볼뿐이며 한 번도 사용하지 않았습니다. 훨씬 더 빠릅니다. 내 말은, 핸들의 수는 지표가 아니며 어떤 식으로든 실행 속도에 영향을 미치지 않습니다. CopyBuffer 에 복사된 볼륨 - 확실히 [삭제] 2017.04.14 14:34 #343 Artyom Trishkin : ... 뭐니뭐니해도 나만 문제가 있는게 아니라... Artyom Trishkin 2017.04.14 15:01 #344 알렉세이 코지친 : 뭐니뭐니해도 나만 문제가 있는게 아니라... 사실 진술이 아닌 도움을 요청했습니다. 그들은 그냥 지나쳤을 것입니다. fxsaber 2017.04.14 15:03 #345 Artyom Trishkin : 사실 진술이 아닌 도움을 요청했습니다. 티츠 . [삭제] 2017.04.14 15:05 #346 Artyom Trishkin : 사실 진술이 아닌 도움을 요청했습니다. 그들은 그냥 지나쳤을 것입니다. 누군가에게 기분이 상했습니까? 아니면 도움말을 보지 못하셨나요? 아니면 이모티콘이 다르게 해석되어야 한다고 생각하시나요? 도움이 필요하면 위에 쓰여진 대로 하고 소리지르지 마십시오. 그런 다음 추가 도움이 필요한지 알아보겠습니다. Vitaly Muzichenko 2017.04.14 15:06 #347 Artyom Trishkin : MT4와 MT5의 모든 곳에서 5000개의 히스토리 바를 설정했습니다. MT4에서는 시각적으로 즉시 시작 하고 MT5에서는 20초에서 30초 동안 대기 합니다. 그리고 이것은 EURUSD 기호가 테스트에 반복적으로 사용되는 경우 제공됩니다. 두 터미널 모두에 이력이 있습니다. 결국 "참을성이 없는" 사용자에게 가능한 모든 방법으로 기다리라고 말할 필요는 없습니다. tf를 시작하고 전환할 때 부당한 지연이 없어야 합니다. 그렇기 때문에 유성음 문제를 해결할 수 있는 가능한 방법에 관심이 있습니다. 까지. 그런 다음 나는 그들과 함께 실험할 것입니다. 실제로 무엇이 나올지. 마찬가지로 아직 해결책을 찾지 못했고 지점을 읽고 있으며 누군가가 당신에게 무언가를 말해주기를 바랍니다. Artyom Trishkin 2017.04.14 15:07 #348 fxsaber : 티츠 . 고맙습니다. 이제 무엇을 줄까요? fxsaber 2017.04.14 15:09 #349 Artyom Trishkin : 고맙습니다. 이제 무엇을 줄까요? 믿음 사랑 희망! 몇 시간 동안 프로젝트를 동결하고 개발자의 결정을 기다립니다. kaus_bonus 2017.04.16 22:06 #350 빌드 1583이 출시되면 기록의 틱 수와 틱 수 사이의 불일치 문제로 돌아가서 저유동 주식 시세의 테스터로 돌아갑니다. https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845672 https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845795 차를 몰다 KS 0 23 : 45 : 05.124 Core 1 GOLD- 9.17 : history ticks synchronized from 2017.04 . 03 to 2017.04 . 14 KF 0 23 : 45 : 05.124 Core 1 GOLD- 9.17 ,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01 . 17 23 : 25 to 2017.03 . 31 19 : 46 MF 0 23 : 45 : 05.124 Core 1 GOLD- 9.17 ,M1: history begins from 2017.01 . 17 23 : 25 ID 0 23 : 45 : 05.124 Core 1 GOLD- 9.17 ,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks NM 0 23 : 45 : 05.124 Core 1 GOLD- 9.17 ,M1: testing of Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 from 2017.04 . 02 00 : 00 to 2017.04 . 16 00 : 00 started with inputs: ИТОГ 2017.04 . 16 23 : 45 : 05.124 Core 1 GOLD- 9.17 ,M1: 242507 ticks , 227 bars generated. Environment synchronized in 0 : 00 : 00.040 . Test passed in 0 : 00 : 00.181 (including ticks preprocessing 0 : 00 : 00.020 ). 결과 - 버즈! 변경 사항이 있습니다. 추가 트릭 시작: 우리는 "콜드" 통화에 대해 다중 통화 고문 을 실행합니다. 2017.04 . 16 23 : 54 : 12.000 Core 1 GOLD- 9.17 : history ticks synchronized from 2017.04 . 03 to 2017.04 . 14 2017.04 . 16 23 : 54 : 12.000 Core 1 GOLD- 9.17 ,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01 . 17 23 : 25 to 2017.03 . 31 19 : 46 2017.04 . 16 23 : 54 : 12.000 Core 1 GOLD- 9.17 ,M1: history begins from 2017.01 . 17 23 : 25 2017.04 . 16 23 : 54 : 12.000 Core 1 GOLD- 9.17 ,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks 2017.04 . 16 23 : 54 : 12.000 Core 1 GOLD- 9.17 ,M1: testing of Experts\открыть-закрыть 2 пары.ex5 from 2017.04 . 02 00 : 00 to 2017.04 . 16 00 : 00 started with inputs: ИТОГ 2017.04 . 16 23 : 57 : 02.105 Core 1 GOLD- 6.17 : generate 284232 ticks in 0 : 00 : 00.050 , passed to tester 287584 ticks 2017.04 . 16 23 : 57 : 02.105 Core 1 GOLD- 9.17 : generate 15208 ticks in 0 : 00 : 00.020 , passed to tester 242507 ticks 아무것도 변경하지 않고 두 번째로 실행합니다. 생성에 대한 문구가 사라집니다. 2017.04 . 16 23 : 58 : 51.687 Core 1 GOLD- 6.17 : passed to tester 287584 ticks 2017.04 . 16 23 : 58 : 51.687 Core 1 GOLD- 9.17 : passed to tester 242507 ticks 내가 이해하는 한, 이제 모든 진드기가 테스터에 들어갑니다. 사실,이 경우 첫 번째 실행의 모든 것이 아닙니까? 추신 CopyTicks와 얼마나 일치하는지 확인하지 않았습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/188047 Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы www.mql5.com В данной теме будут обсуждаться недокументированные приёмы работы с языком mql5, примеры решения тех, или иных задач... 파일: e1j83t4-w7wsm6j_2_aszk.mq5 11 kb 1...282930313233343536373839404142...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
20~30초!?.... 어머... 뭔가 잘못하신듯... 내 틱 표시기 는 몇 배나 빨리 계산됩니다. 차트당 여러 조각.
사용된 적이 없고 데이터가 전혀 없는 기호에서 실행하십시오.
그리고, 네, 우리가 결과를 달성한 것이 좋습니다. 그것이 제가 달성하고자 하는 것입니다. 최선의 방법에 대한 의견을 수렴합니다.
...
뭐니뭐니해도 나만 문제가 있는게 아니라...
사실 진술이 아닌 도움을 요청했습니다. 그들은 그냥 지나쳤을 것입니다.
MT4와 MT5의 모든 곳에서 5000개의 히스토리 바를 설정했습니다. MT4에서는 시각적으로 즉시 시작 하고 MT5에서는 20초에서 30초 동안 대기 합니다. 그리고 이것은 EURUSD 기호가 테스트에 반복적으로 사용되는 경우 제공됩니다. 두 터미널 모두에 이력이 있습니다.
결국 "참을성이 없는" 사용자에게 가능한 모든 방법으로 기다리라고 말할 필요는 없습니다. tf를 시작하고 전환할 때 부당한 지연이 없어야 합니다.
그렇기 때문에 유성음 문제를 해결할 수 있는 가능한 방법에 관심이 있습니다. 까지. 그런 다음 나는 그들과 함께 실험할 것입니다. 실제로 무엇이 나올지.
티츠 .
고맙습니다. 이제 무엇을 줄까요?
빌드 1583이 출시되면 기록의 틱 수와 틱 수 사이의 불일치 문제로 돌아가서 저유동 주식 시세의 테스터로 돌아갑니다.
차를 몰다
결과 - 버즈! 변경 사항이 있습니다.
추가 트릭 시작:
우리는 "콜드" 통화에 대해 다중 통화 고문 을 실행합니다.
아무것도 변경하지 않고 두 번째로 실행합니다. 생성에 대한 문구가 사라집니다.
내가 이해하는 한, 이제 모든 진드기가 테스터에 들어갑니다. 사실,이 경우 첫 번째 실행의 모든 것이 아닙니까?
추신 CopyTicks와 얼마나 일치하는지 확인하지 않았습니다.
