mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 180

Igor Makanu 2020.05.21 13:14 #1791

fxsaber :

REASON_ACCOUNT 를 사용하면(계정이 변경되지 않고 재로그인만 된 경우에도) 어드바이저가 완전히 언로드되고 새 사본이 로드됩니다.

이러한 이유로 OnDeinit의 ExpertRemove는 새 복사본에 영향을 주지 않습니다. 업로드에 관한 것입니다.

기호가 없으면 실행 없이 새 복사본이 로드됩니다.

그리고 문제는 중단되었지만 시작되지 않은 새 사본을 업로드하는 것이 었습니다.

사본이 매달려 있습니다. 즉, 기호가 있는 다른 계정으로 전환하면 고문이 시작됩니다.

좋은 설명 감사합니다

누락된 기호의 검은색 화면에 대해 ChartID()를 확인했지만... 그렇습니다. ID는 항상 동일하지만 관리자와 분쟁이 시작되고 OnInit() 이벤트가 없지만 진입점이 있고 진입점이 있습니다. 플래그 확인 _StopFlag , _UninitReason

하지만 차트가 기호에 묶여 있지 않다는 사실 .... 알았어, 신경 쓰지마

다시 한번 감사합니다

Andrey Khatimlianskii 2020.05.21 13:20 #1792

fxsaber :

완전한 통제가 있어야 합니다.

진입점이 작동하지 않으면 EA를 실행할 위험이 없습니다.

그들이 작동하면 계정이 변경되었는지 확인할 수 있습니다.

통제력 상실은 보이지 않습니다.

Alexey Viktorov 2020.05.21 13:36 #1793

fxsaber :

사본이 매달려 있습니다. 즉, 기호가 있는 다른 계정으로 전환하면 고문이 시작됩니다.

첫째: "알고리즘 거래" 버튼이 이미 눌린 상태이기 때문에 고문이 시작되지 않습니다.

둘째: 이 경우 솔루션은 절대적으로 간단합니다.

어떤 이유로 애니메이션이 작동하지 않습니다. 그녀를 찌르셔야 합니다.

fxsaber 2020.05.21 13:47 #1794

Andrey Khatimlianskii :

진입점이 작동하지 않으면 EA를 실행할 위험이 없습니다.

그들이 작동하면 계정이 변경되었는지 확인할 수 있습니다.

통제력 상실은 보이지 않습니다.

당신은 나에게 필요한 것이 사실은 필요하지 않다는 것을 확신시키려고 노력하고 있습니다. 불행히도 그렇지 않습니다.

fxsaber 2020.05.21 13:52 #1795

Alexey Viktorov :

첫째: "알고리즘 거래" 버튼이 이미 눌린 상태이기 때문에 고문이 시작되지 않습니다.

이 동작은 터미널 설정에 따라 다릅니다. 또한 Expert Advisors는 단순한 거래 이상을 수행합니다.

둘째: 이 경우 솔루션은 절대적으로 간단합니다.

어떤 이유로 애니메이션이 작동하지 않습니다. 그녀를 찌르셔야 합니다.

10개의 터미널이 있습니다. 하나의 혼란에서 다른 계정으로 전환했습니다. 시간이 지남에 따라 터미널을보고 다른 계정이 필요하다는 것을 알게되었습니다. 이전 계정으로 전환합니다. 그리고 고문이 교수형에 처할 것이라고 전혀 기대하지 않고 고문이 시작되었음을 알 수 있습니다.

그리고 이것은 시나리오 중 하나일 뿐입니다.

이것은 프리랜서 클라이언트의 위시리스트가 아니라 내가 필요로 하는 것입니다.

Andrey Khatimlianskii 2020.05.21 23:36 #1796

fxsaber :

당신은 나에게 필요한 것이 사실은 필요하지 않다는 것을 확신시키려고 노력하고 있습니다. 불행히도 그렇지 않습니다.

이것이 유용할 수 있는 상황을 상상하려고 노력하고 있습니다. 나는 할 수 없다.

fxsaber :

10개의 터미널이 있습니다. 하나의 혼란에서 다른 계정으로 전환했습니다. 시간이 지남에 따라 터미널을보고 다른 계정이 필요하다는 것을 알게되었습니다. 이전 계정으로 전환합니다. 그리고 고문이 교수형에 처할 것이라고 전혀 기대하지 않고 고문이 시작되었음을 알 수 있습니다.

그리고 이것은 시나리오 중 하나일 뿐입니다.

질문 번호 1. 전투 터미널에서 다른 계정으로 로그인하는 이유는 무엇입니까?

fxsaber 2020.05.21 23:52 #1797

Andrey Khatimlianskii :

질문 번호 1. 전투 터미널에서 다른 계정으로 로그인하는 이유는 무엇입니까?

모든 계정에 대한 범용 터미널이 있습니다. 모든 도구가 가까이에 있고 ME에서 무언가를 작성/수정할 수 있는 빠른 기회가 있습니다.

이 터미널에서는 다양한 작업을 위해 매일 계정을 전환합니다. 예를 들어 스크리너 의 경우 거래 주문 실행 품질 분석 등

내가 무언가를 시작하고 잊어 버린 경우 다른 계정으로 전환 할 때 무언가를 언로드하는 것이 논리적입니다.

OrderSendAsync() 함수 오류, 버그, 질문

기본적인 질문 ...

Alexey Navoykov 2020.05.22 03:46 #1798

나는 그것이 누구에게나 어떨지 모르지만 나를 위해 모든 거래 고문은 항상 AccountID 입력 매개변수를 가지고 있습니다. 그가 거래 할 수있는 계좌 번호를 명시 적으로 규정합니다.

그렇지 않으면 실제 계정 에서 작업하는 방법을 상상할 수 없습니다. 특히 터미널과 "소란"이 많은 경우.

fxsaber 2020.05.22 06:24 #1799

Alexey Navoykov :

Не знаю, у кого как, а у меня любой торговый советник всегда имеет входной параметр AccountID. В котором явно прописывешь номер счёта, на котором он может торговать.

매번 계좌번호를 입력해야 하는 번거로움이 있습니다. 예를 들어, 10자리 계정이 있습니다.

그렇지 않으면 실제 계정 에서 작업하는 방법을 상상할 수 없습니다. 특히 터미널과 "소란"이 많은 경우.

처음에 Expert Advisor를 수동으로 시작하는 것은 고의적인 문제입니다. 또한 실행 직후 현재 틱까지 Expert Advisor 백테스트의 HTML 보고서가 브라우저에 표시됩니다. 따라서 실수를 하는 것은 매우 어렵습니다.

그러나 고문이 이미 매달려 있으면 무단 발사는 바람직하지 않습니다. 그가 여기에서 주문한 보호는 강타에 대처합니다. 그리고 추가로 입력할 필요가 없습니다.

Andrey Khatimlianskii 2020.05.22 09:46 #1800

fxsaber :

모든 계정에 대한 범용 터미널이 있습니다. 모든 도구가 가까이에 있고 ME에서 무언가를 작성/수정할 수 있는 빠른 기회가 있습니다.

이 터미널에서는 다양한 작업을 위해 매일 계정을 전환합니다. 예를 들어 스크리너 의 경우 거래 주문 실행 품질 분석 등

내가 무언가를 시작하고 잊어 버린 경우 다른 계정으로 전환 할 때 무언가를 언로드하는 것이 논리적입니다.

그런 터미널에서는 보통 1~2개의 차트를 가지고 있어서 혼동하기 어렵습니다. 그러나 의미는 분명합니다.
좋은 설명 감사합니다
누락된 기호의 검은색 화면에 대해 ChartID()를 확인했지만... 그렇습니다. ID는 항상 동일하지만 관리자와 분쟁이 시작되고 OnInit() 이벤트가 없지만 진입점이 있고 진입점이 있습니다. 플래그 확인 _StopFlag , _UninitReason
하지만 차트가 기호에 묶여 있지 않다는 사실 .... 알았어, 신경 쓰지마
다시 한번 감사합니다
첫째: "알고리즘 거래" 버튼이 이미 눌린 상태이기 때문에 고문이 시작되지 않습니다.
둘째: 이 경우 솔루션은 절대적으로 간단합니다.
어떤 이유로 애니메이션이 작동하지 않습니다. 그녀를 찌르셔야 합니다.
당신은 나에게 필요한 것이 사실은 필요하지 않다는 것을 확신시키려고 노력하고 있습니다. 불행히도 그렇지 않습니다.
이 동작은 터미널 설정에 따라 다릅니다. 또한 Expert Advisors는 단순한 거래 이상을 수행합니다.
10개의 터미널이 있습니다. 하나의 혼란에서 다른 계정으로 전환했습니다. 시간이 지남에 따라 터미널을보고 다른 계정이 필요하다는 것을 알게되었습니다. 이전 계정으로 전환합니다. 그리고 고문이 교수형에 처할 것이라고 전혀 기대하지 않고 고문이 시작되었음을 알 수 있습니다.
그리고 이것은 시나리오 중 하나일 뿐입니다.
이것은 프리랜서 클라이언트의 위시리스트가 아니라 내가 필요로 하는 것입니다.
이것이 유용할 수 있는 상황을 상상하려고 노력하고 있습니다. 나는 할 수 없다.
질문 번호 1. 전투 터미널에서 다른 계정으로 로그인하는 이유는 무엇입니까?
모든 계정에 대한 범용 터미널이 있습니다. 모든 도구가 가까이에 있고 ME에서 무언가를 작성/수정할 수 있는 빠른 기회가 있습니다.
이 터미널에서는 다양한 작업을 위해 매일 계정을 전환합니다. 예를 들어 스크리너 의 경우 거래 주문 실행 품질 분석 등
내가 무언가를 시작하고 잊어 버린 경우 다른 계정으로 전환 할 때 무언가를 언로드하는 것이 논리적입니다.
Alexey Navoykov :
Не знаю, у кого как, а у меня любой торговый советник всегда имеет входной параметр AccountID. В котором явно прописывешь номер счёта, на котором он может торговать.
매번 계좌번호를 입력해야 하는 번거로움이 있습니다. 예를 들어, 10자리 계정이 있습니다.
그렇지 않으면 실제 계정 에서 작업하는 방법을 상상할 수 없습니다. 특히 터미널과 "소란"이 많은 경우.
처음에 Expert Advisor를 수동으로 시작하는 것은 고의적인 문제입니다. 또한 실행 직후 현재 틱까지 Expert Advisor 백테스트의 HTML 보고서가 브라우저에 표시됩니다. 따라서 실수를 하는 것은 매우 어렵습니다.
그러나 고문이 이미 매달려 있으면 무단 발사는 바람직하지 않습니다. 그가 여기에서 주문한 보호는 강타에 대처합니다. 그리고 추가로 입력할 필요가 없습니다.
그런 터미널에서는 보통 1~2개의 차트를 가지고 있어서 혼동하기 어렵습니다. 그러나 의미는 분명합니다.