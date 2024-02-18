mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 184 1...177178179180181182183184185186187188189190191...247 새 코멘트 Vladimir Simakov 2020.08.02 11:09 #1831 enum EAct{PUSH,POP}; template < typename T> void TempCondition(T &value,EAct act){ static T temp=T(); switch (act){ case PUSH: temp=value; break ; case POP: value=temp; } } #define sortArray(_lArray,_lField) do { \ for ( int i = 0 ; i < ArraySize (_lArray); i++) { \ TempCondition(_lArray[i],PUSH); \ for ( int a = 1 ; a <= i; a++) { \ if (_lArray[i]._lField < _lArray[a - 1 ]._lField){ \ for ( int b = i; b >= a; b--) { \ _lArray[b] = _lArray[b - 1 ]; \ } \ TempCondition(_lArray[a - 1 ],POP); \ break ;}}}} while ( false ) struct STest{ double a; int b; }; void OnStart () { STest test[ 700 ]; sortArray(test,a); } 이론상으로는 작동해야 합니다. 하지만 그렇게 하는 것은 권장하지 않습니다. Georgiy Liashchenko 2020.08.11 02:53 #1832 Koldun Zloy : 실제로 이것이 최적입니다. 그리고 더 복잡한 정렬 조건을 설정할 수 있습니다. 예를 들어: 그리고 아직 다른 해결책은 없습니다. 패턴의 요점은 일반적입니다. 귀하의 예에서 적어도 하나의 필드 a, b, c를 포함하지 않는 다른 구조가 전달되면 컴파일되지 않습니다. 즉, 함수는 두 가지 다른 데이터 유형 과 동시에 작동할 수 없습니다. PositionSelectByTicket ( 0 ); // Обнуляет PositionGet* OrderSelect ( 0 ); // Обнуляет OrderGet* fxsaber 2020.08.20 15:45 #1836 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 라이브러리: MT4Orders fxsaber , 2020.08.20 15:44 비동기 작업으로 작업하는 사용자의 경우 계정에서 보류 중인 비동기 작업의 가능한 최대 수에 대한 설정을 아는 것이 유용할 것입니다. 알아보기 쉽습니다. Alert : 60 - Too many trade requests 한계에 부딪힐 수 있으니 주의하세요. Fast235 2020.08.20 16:20 #1837 fxsaber : Renat는 오래 전에 한계에 도달 할 수있을뿐만 아니라 DC에서 블록을 잡을 수 있다고 말했습니다. fxsaber 2020.08.20 18:52 #1838 fxsaber : 이 조건은 보류 중인 주문이 부분적으로 채워지고 위치가 생성된 경우 작동합니다. 그러면 같은 티켓을 가진 주문과 포지션이 동시에 존재하게 됩니다. RannForex-Server 데모 계정에 다음 코드가 있으면 이 Expert Advisor를 실행하면 이 상황을 즉시 재현할 수 있습니다. // Воспроизведение ситуации наличия позиции и отложенного ордера с одинаковыми тикетами. #define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) MqlTradeResult Result = { 0 }; MqlTradeRequest Request = { 0 }; int OnInit () { Request.action = TRADE_ACTION_PENDING ; Request.symbol = _Symbol ; Request.volume = 100 ; Request.price = Ask; Request.type = ORDER_TYPE_BUY_LIMIT ; return (! OrderSend (Request, Result)); // Выставили лимитник по текущей цене. } #define TOSTRING(A) #A + " = " + DoubleToString (A, _Digits ) void OnTradeTransaction ( const MqlTradeTransaction &, const MqlTradeRequest &, const MqlTradeResult & ) { if ( OrderSelect (Result.order) && ( OrderGetInteger ( ORDER_STATE ) == ORDER_STATE_PARTIAL )) // Если наш лимитник исполнился частично { if (Ask - OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ) < 100 * _Point ) // и находится близко от текущей цены { Request.action = TRADE_ACTION_MODIFY ; Request.order = Result.order; Request.price = Ask - 1000 * _Point ; // тогда передвигаем его подальше. if ( OrderSend (Request, Result)) // Если синхронный OrderSend выполнился успешно, то торговое окружение должно соответствовать. { // Проверка соответствия торгового окружения. if ( OrderSelect (Request.order) && // Если получилось взять данные нашего ордера NormalizeDouble ( OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ) - Request.price, _Digits )) // и цена ордера не равна цене успешного OrderSend Alert ( "Bug:" + TOSTRING( OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN )) + " != " + TOSTRING(Request.price)); // сообщаем о баге MT5. } } else ExpertRemove (); } } 결과. 그 과정에서 스크립트는 동기 OrderSend 실행의 버그를 보여줍니다(항상 처음은 아님). Alert : Bug: OrderGetDouble ( ORDER_PRICE_OPEN ) = 0.89837 != Request.price = 0.88837 수십/수백 밀리초 동안 OrderSend를 실행한 후 주문 가격은 OrderSend가 성공적으로 배치한 가격이 아니라 이전 가격입니다. 동일한 티켓의 주제로 돌아가서 몇 가지 결론을 도출할 수 있습니다. 부분 제한이 설정된 경우 생성된 거래는 "주문 및 거래" 탭에 표시되지 않습니다. 헤지에서 하나의 주문은 다른 가격으로 여러 IN 거래를 생성할 수 있습니다. 결과는 포지션을 여는 데 대한 분수(포인트 기준) 가격이 됩니다. Partial-deferred를 삭제하지 않고 형성된 포지션을 닫을 수 있습니다. 그러나 그 후에 연기가 작동하면 이전에 닫은 위치의 티켓과 동일한 티켓으로 거래가 열립니다. 저것들. 특정 티켓으로 포지션을 청산하는 상황이 있을 수 있습니다. 그런 다음 동일한 티켓으로 위치가 다시 나타납니다. 부분 실행은 브로커 소프트웨어에 따라 다양한 방식으로 구현될 수 있습니다. 위에서 표준 MT5 구현에 대해 설명했습니다. 추신 누군가 다른 거래 서버에서 재생산했다면 이름을 공유하십시오. 검색 문자열 : Osibka 010. 오류, 버그, 질문 거래 중 거래 흥미로운! SL은 아무 의미가 SL은 아무 의미가 Andrey Khatimlianskii 2020.08.20 19:56 #1839 fxsaber : Partial-deferred를 삭제하지 않고 형성된 포지션을 닫을 수 있습니다. 그러나 그 후에 연기가 작동하면 이전에 닫은 위치의 티켓과 동일한 티켓으로 거래가 열립니다. 저것들. 특정 티켓으로 포지션을 청산하는 상황이 있을 수 있습니다. 그런 다음 동일한 티켓으로 위치가 다시 나타납니다. 고유 티켓이 아닌가요? 어떻게 이럴 수있어? 티켓은 주문 및 거래에 대해 고유합니까? fxsaber 2020.08.20 20:16 #1840 Andrey Khatimlianskii : 고유 티켓이 아닌가요? 어떻게 이럴 수있어? 당신 자신을 위해, 당신은 시작 순서가 있는 한 항상 위치가 있다는 설명을 찾을 수 있습니다. 항상 볼 수 있는 것은 아닙니다. 볼륨이 0입니다. 그리고 이 직책에는 고유한 티켓이 있습니다. 음, 헤지에서는 이러한 이유로 해당 인 및 아웃 거래 후에 동일한 위치의 인트레이드를 가질 수 있습니다. 티켓은 주문 및 거래에 대해 고유합니까? 독특합니다. 그러나 물론 ORDER_TICKET은 DEAL_TICKET과 같을 수 있습니다. 1...177178179180181182183184185186187188189190191...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
블라디미르 카르푸토프 , 2020.08.18 09:04
이 코드는 작동하지 않습니다. 커틀릿 과 정사각형 을 비교할 수 없습니다.
이 조건은 보류 중인 주문이 부분적으로 채워지고 위치가 생성된 경우 작동합니다. 그러면 같은 티켓을 가진 주문과 포지션이 동시에 존재하게 됩니다.
이러한 이유로 다음 구성은 일부 상황에서 의미가 있습니다.
fxsaber , 2020.08.20 15:44
비동기 작업으로 작업하는 사용자의 경우 계정에서 보류 중인 비동기 작업의 가능한 최대 수에 대한 설정을 아는 것이 유용할 것입니다.
알아보기 쉽습니다.
한계에 부딪힐 수 있으니 주의하세요.
Renat는 오래 전에 한계에 도달 할 수있을뿐만 아니라 DC에서 블록을 잡을 수 있다고 말했습니다.
RannForex-Server 데모 계정에 다음 코드가 있으면 이 Expert Advisor를 실행하면 이 상황을 즉시 재현할 수 있습니다.
결과.
그 과정에서 스크립트는 동기 OrderSend 실행의 버그를 보여줍니다(항상 처음은 아님).
수십/수백 밀리초 동안 OrderSend를 실행한 후 주문 가격은 OrderSend가 성공적으로 배치한 가격이 아니라 이전 가격입니다.
동일한 티켓의 주제로 돌아가서 몇 가지 결론을 도출할 수 있습니다.
추신 누군가 다른 거래 서버에서 재생산했다면 이름을 공유하십시오.
검색 문자열 : Osibka 010.
고유 티켓이 아닌가요? 어떻게 이럴 수있어?
티켓은 주문 및 거래에 대해 고유합니까?
고유 티켓이 아닌가요? 어떻게 이럴 수있어?
당신 자신을 위해, 당신은 시작 순서가 있는 한 항상 위치가 있다는 설명을 찾을 수 있습니다. 항상 볼 수 있는 것은 아닙니다. 볼륨이 0입니다. 그리고 이 직책에는 고유한 티켓이 있습니다. 음, 헤지에서는 이러한 이유로 해당 인 및 아웃 거래 후에 동일한 위치의 인트레이드를 가질 수 있습니다.
티켓은 주문 및 거래에 대해 고유합니까?
독특합니다. 그러나 물론 ORDER_TICKET은 DEAL_TICKET과 같을 수 있습니다.