mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 217

Andrey Khatimlianskii 2021.11.24 04:43 #2161

fxsaber # :

복잡한 구조를 무효화하려면 이제(b3110) 어떻게 해야 합니까?

nullable 생성자.

그리고 작동 중에 재설정해야 하는 경우 추가하십시오. 이를 위한 방법:

struct MqlTick2 : private MqlTick
{
  string Str; // С этой строкой не обнулить.
  
  MqlTick2() { Init(); }
  void Init() { Str = NULL; };
};

void OnStart()
{
  MqlTick2 tick;
  Print(tick.Str);     // NULL
  tick.Str = "123";
  Print(tick.Str);     // "123"
  tick.Init();
  Print(tick.Str);     // NULL
}

fxsaber 2021.11.24 04:48 #2162

Andrey Khatimlianskii # :

nullable 생성자.

그리고 작동 중에 재설정해야 하는 경우 추가하십시오. 이를 위한 방법:

ZeroMemory가 한 번 허용한 대로 보편적인 방법을 원합니다.

Ilyas 2021.11.24 15:56 #2163

A100 # :

변경된 사항을 고려하십시오. 이제 첫 번째 구성원이 0 x[i].i == 0과 같은지 확인합니다(이전 조건은 x[i].x == 0.0).

결과: 거짓

그리고 ZeroMemory와 함께 - 사실

감사합니다. 수정했습니다.

fxsaber 2021.11.25 23:23 #2164

거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼

mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법

mktr8591 , 2021.08.12 19:43

이제 지연 제한을 설정하고 있습니다. 그런 다음 내 손으로 변경하고 스크립트와 ORDER_TIME_SETUP 을 변경합니다.

변경 사항의 예입니다.

전시 로그.

QG	0	22:00:02.376	Trades	'93912': accepted buy limit 13.1 AUDUSD at 0.71897 tp: 0.71927
IS	0	22:00:02.378	Trades	'93912': order #5774292 buy limit 13.1 / 13.1 AUDUSD at 0.71897 done in 33.487 ms

ORDER_TIME_SETUP 이 변경 됩니다. 벌레?

Vladimir Simakov 2021.11.28 01:39 #2165

fxsaber # :

ZeroMemory가 한 번 허용한 대로 보편적인 방법을 원합니다.

그리고 누가 문자열의 버퍼를 해제할까요? 실제로 ZeroMemory는 이것과 유사합니다.

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/legacy/aa366920(v=vs.85)

소멸자는 호출되지 않습니다. 따라서 버퍼에 대한 포인터가 문자열로 재설정되고 버퍼 자체가 누수됩니다. 기억에 대한 직접 작업은 지뢰밭과 같아서 약간의 경계를 잃었습니다.

귀하의 사례에 대한 누출 예시:

#include <iostream>
#include <string>
#include <cstring>

int main()
{
    std::string example{"Leaked memory!!!"};
    std::cout<<"First: "<<example<<std::endl;
    const char* data=example.data();
    std::memset(&example, 0, sizeof(example));
    std::cout<<"Second: "<<example<<std::endl;
    std::cout<<"Third: "<<data<<std::endl;
    return 0;
}

First: Leaked memory!!!
Second: 
Third: Leaked memory!!!

객체는 더 이상 버퍼에 대한 포인터를 소유하지 않으며 버퍼 자체는 "누수"됩니다.

추신. 음, memset 및 ZeroMemory를 통해 POD 유형을 재설정하는 것은 불가능합니다.

fxsaber 2021.11.28 09:41 #2166

Vladimir Simakov # :

추신. 음, memset 및 ZeroMemory 를 통해 POD 유형을 재설정하는 것은 불가능합니다.

확인하지 않았지만 문자열 버퍼가 0으로 설정된 것 같습니다.

Vladimir Simakov 2021.11.28 12:43 #2167

fxsaber # :

확인하지 않았지만 문자열 버퍼가 0으로 설정된 것 같습니다.

그리고 무엇에서 무효화됩니까?)))

#import "CPPTestDll.dll"
long GetAddress(string &ptr);
string Text(long data);
#import

struct A{
   string a;
   int b;
};

void OnStart()
{
   string t1="Test";
   string t2="text";
   Print(t1);
   Print(t2);
   A a={"",8};
   a.a+=t1+" "+t2;
   long ptr=GetAddress(a.a);
   Print(a.a," | ",a.b);
   Print(Text(ptr));
   Print("-------------------------");
   ZeroMemory(a);
   Print(a.a," | ",a.b);
   Print(Text(ptr));
}

2021.11.28 14:49:29.354	test (EURUSD,H4)	Test
2021.11.28 14:49:29.354	test (EURUSD,H4)	text
2021.11.28 14:49:29.354	test (EURUSD,H4)	Test text | 8
2021.11.28 14:49:29.354	test (EURUSD,H4)	Test text
2021.11.28 14:49:29.354	test (EURUSD,H4)	-------------------------
2021.11.28 14:49:29.354	test (EURUSD,H4)	 | 0
2021.11.28 14:49:29.354	test (EURUSD,H4)	Test text

여기에있는 모든 것은 성인입니다 .)))

UPD: t1, t2 출력과 함께 컴파일러가 이 모든 것을 최적화하지 않도록 함)

UPD2: 물론, 버퍼에 대해 delete를 호출할 수도 있지만, 나는 그런 식으로 곧바로 구조체 내부의 문자열이 완료된 경우에 대해 어떻게 하는지 알 수 없습니다.

UPD3: 도움이 개인적으로 호출된다고 나와 있지만 버퍼를 해제해야 한다는 뜻입니다. 포인터에서 이미 해제된 메모리에 대한 데이터를 읽기를 바랍니다.

파일:
CPPTestDll.zip  3 kb

fxsaber 2021.11.28 13:10 #2168

Vladimir Simakov # :

그리고 무엇에서 무효화됩니까?)))

보는 것이 좋을 것입니다.

Print (GetAddress(a.a));

이전과 이후.

Vladimir Simakov 2021.11.28 13:23 #2169

fxsaber # :

보는 것이 좋을 것입니다.

이전과 이후.

예상대로. 첫 번째 경우 메모리 주소, 두 번째 0

Vladimir Simakov 2021.11.28 13:25 #2170

Vladimir Simakov # :

그리고 무엇에서 무효화됩니까?)))

여기에있는 모든 것은 성인입니다 .)))

UPD: t1, t2 출력과 함께 컴파일러가 이 모든 것을 최적화하지 않도록 함)

UPD2: 물론, 버퍼에 대해 delete를 호출할 수도 있지만, 나는 그런 식으로 곧바로 구조체 내부의 문자열이 완료된 경우에 대해 어떻게 하는지 알 수 없습니다.

UPD3: 도움이 개인적으로 호출된다고 나와 있지만 버퍼를 해제해야 한다는 뜻입니다. 포인터에서 이미 해제된 메모리에 대한 데이터를 읽기를 바랍니다.

원칙적으로 모든 것은 구현에 있어 아주 사소한 것이어야 합니다)
ZeroMemory가 한 번 허용한 대로 보편적인 방법을 원합니다.
변경된 사항을 고려하십시오. 이제 첫 번째 구성원이 0 x[i].i == 0과 같은지 확인합니다(이전 조건은 x[i].x == 0.0).
결과: 거짓
그리고 ZeroMemory와 함께 - 사실
감사합니다. 수정했습니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법
mktr8591 , 2021.08.12 19:43
이제 지연 제한을 설정하고 있습니다. 그런 다음 내 손으로 변경하고 스크립트와 ORDER_TIME_SETUP 을 변경합니다.
변경 사항의 예입니다.
전시 로그.
ORDER_TIME_SETUP 이 변경 됩니다. 벌레?
그리고 누가 문자열의 버퍼를 해제할까요? 실제로 ZeroMemory는 이것과 유사합니다.
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/desktop/legacy/aa366920(v=vs.85)
소멸자는 호출되지 않습니다. 따라서 버퍼에 대한 포인터가 문자열로 재설정되고 버퍼 자체가 누수됩니다. 기억에 대한 직접 작업은 지뢰밭과 같아서 약간의 경계를 잃었습니다.
귀하의 사례에 대한 누출 예시:
객체는 더 이상 버퍼에 대한 포인터를 소유하지 않으며 버퍼 자체는 "누수"됩니다.
추신. 음, memset 및 ZeroMemory를 통해 POD 유형을 재설정하는 것은 불가능합니다.
그리고 무엇에서 무효화됩니까?)))
여기에있는 모든 것은 성인입니다 .)))
UPD: t1, t2 출력과 함께 컴파일러가 이 모든 것을 최적화하지 않도록 함)
UPD2: 물론, 버퍼에 대해 delete를 호출할 수도 있지만, 나는 그런 식으로 곧바로 구조체 내부의 문자열이 완료된 경우에 대해 어떻게 하는지 알 수 없습니다.
UPD3: 도움이 개인적으로 호출된다고 나와 있지만 버퍼를 해제해야 한다는 뜻입니다. 포인터에서 이미 해제된 메모리에 대한 데이터를 읽기를 바랍니다.
예상대로. 첫 번째 경우 메모리 주소, 두 번째 0
원칙적으로 모든 것은 구현에 있어 아주 사소한 것이어야 합니다)