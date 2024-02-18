mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 170 1...163164165166167168169170171172173174175176177...247 새 코멘트 Andrey Khatimlianskii 2020.04.09 06:51 #1691 EA가 다른 기기/TF로부터 데이터를 수신하고 1분 30초 동안 틱이 없으면 이 TF 기기의 다음 표시기 요청은 넌센스를 반환하지만 CopyBuffer는 오류 없이 작동하고 iTime 및 iOpen도 위의 줄에서 올바른 값을 반환하십시오. 나는 "시계열 캐시의 수명"(3분으로 보였지만)을 알고 있지만 틱이 없으면 "떨어지는" 이유는 전혀 명확하지 않습니다. 타이머에서 CopyClose의 주기적인 저크를 만들었습니다. 바 끝에서 주문을 마감하도록 이론부터 실습까지 MQL4 및 MQL5에 대한 Artyom Trishkin 2020.04.09 06:57 #1692 Andrey Khatimlianskii : EA가 다른 기기/TF로부터 데이터를 수신하고 1분 30초 동안 틱이 없으면 이 TF 기기의 다음 표시기 요청은 넌센스를 반환하지만 CopyBuffer는 오류 없이 작동하고 iTime 및 iOpen도 위의 줄에서 올바른 값을 반환하십시오. 나는 "시계열 캐시의 수명"(3분으로 보였지만)을 알고 있지만 틱이 없으면 "떨어지는" 이유는 전혀 명확하지 않습니다. 타이머에서 CopyClose의 주기적인 저크를 만들었습니다. 2분에 한 번씩 다른 사람의 시계열을 가져와야 합니다. 적어도. Andrey Khatimlianskii 2020.04.09 07:06 #1693 Artyom Trishkin : 2분에 한 번씩 다른 사람의 시계열을 가져와야 합니다. 적어도. 150초, 같은 외국 악기의 똑딱거리는 소리가 들렸습니다. 잘 작동했습니다. 틱에서 이러한 일시 중지가 발생한 경우에만 실패했습니다. 나는 50초와 타이머를 했다. 그것이 효과가 있기를 바랍니다. 그런 "기능"을 잡기가 어렵습니다. Artyom Trishkin 2020.04.09 07:22 #1694 Andrey Khatimlianskii : 150초, 같은 외국 악기의 똑딱거리는 소리가 들렸습니다. 잘 작동했습니다. 틱에서 이러한 일시 중지가 발생한 경우에만 실패했습니다. 나는 50초와 타이머를 했다. 그것이 효과가 있기를 바랍니다. 그런 "기능"을 잡기가 어렵습니다. 어디선가 Slava는 적어도 2분 정도 이야기했습니다. 보통 나는 타이머에 90초를 둡니다. Alexey Viktorov 2020.04.09 07:44 #1695 fxsaber : 헤지에서 포지션은 여러 IN 거래로 구성될 수 있습니다. 이것은 부분 실행에서 발생합니다. 동시에 부분적으로 실행된 주문은 ORDER_TIME_SETUP (_MSC)를 첫 번째(아마도 끝에서 두 번째) 거래 실행 시간으로 변경합니다. 저것들. 예를 들어 BuyLimit이 설정된 경우 기록에서 확인할 수 없습니다. 결과적 으로 헤지 포지션은 상계에서 흔히 볼 수 있는 부분적인 공개 가격을 가질 수 있습니다 . 이에 대해 자세히 설명해 주시겠습니까? 나는 오랫동안 그리드와 싸워왔다. 그리드 단계를 잃지 않기 위해 Stop 및 Limit 주문의 가격을 사용합니다. 부분실행으로 주문시간이 변경된다는 말씀이신가요? 이런 일이 일어날 수 있습니까? 여러 IN 거래가 주문에 어떤 영향을 미칠 수 있습니까? 헌신해 주셔서 감사합니다. 수표를 넣겠습니다. 때때로 무언가가 발생하고 그리드가 손실되는 것은 주문 개시 가격입니다. fxsaber 2020.04.09 09:45 #1696 Alexey Viktorov : 이에 대해 자세히 설명해 주시겠습니까? 다음 은 헤지에서 라이브 포지션을 여는 가격입니다 . 주문 배치 시간은 기록에서 정확히 변경됩니다. 남은 수량에 대한 실시간 주문의 경우 - 잘 모르겠습니다. Alexey Viktorov 2020.04.09 10:49 #1697 fxsaber : 다음은 헤지 에서 라이브 포지션 을 여는 가격입니다 . 주문 배치 시간은 기록에서 정확히 변경됩니다. 남은 수량에 대한 실시간 주문의 경우 - 잘 모르겠습니다. 이것은 주문의 가격입니까, 아니면 위치입니까? 물론 나머지 물량에 대한 주문 시점이 변경될 수 있다고 가정할 수 있지만 그럼에도 불구하고 부품이 실행되고 두 번째 부품에 대해 별도의 주문이 발생할 수 있습니다. 하지만 포지션 ID로 히스토리를 선택하면 주문 목록에서 인덱스가 0인 주문 시간이 변경되지 않아야 한다고 생각합니다. 하지만 봉인을 확인하기 위해 가격을 넣었습니다. fxsaber 2020.04.09 10:54 #1698 Alexey Viktorov : 이것은 주문의 가격입니까, 아니면 위치입니까? 직위. 물론 나머지 물량에 대한 주문 시점이 변경될 수 있다고 가정할 수 있지만 그럼에도 불구하고 부품이 실행되고 두 번째 부품에 대해 별도의 주문이 발생할 수 있습니다. 하지만 포지션 ID로 히스토리를 선택하면 주문 목록에서 인덱스가 0인 주문 시간이 변경되지 않아야 한다고 생각합니다. 개시 주문은 역사의 시간을 바꿉니다. Alexey Viktorov 2020.04.09 11:05 #1699 fxsaber : 직위. 개시 주문은 역사의 시간을 바꿉니다. 사진에는 주문한 시간이 기록되어 있지 않지만, 역사에 나타난 바와 같이 여전히 어제였다. 그리고 오늘 활성화되었습니다. 그러나 이것은 완전한 공개입니다. 하지만 아직 부분개방은 하지 못했다. 나는 더 지켜볼 것이다. fxsaber 2020.04.09 11:08 #1700 Alexey Viktorov : 사진에는 주문한 시간이 기록되어 있지 않지만, 역사에 나타난 바와 같이 여전히 어제였다. 그리고 오늘 활성화되었습니다. 그러나 이것은 완전한 공개입니다. 하지만 아직 부분개방은 하지 못했다. 나는 더 지켜볼 것이다. 녹색 프레임에서 부분 실행으로 하단의 빨간색 프레임과 같아졌습니다. 부분은 2건의 거래였습니다. 1...163164165166167168169170171172173174175176177...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
EA가 다른 기기/TF로부터 데이터를 수신하고 1분 30초 동안 틱이 없으면 이 TF 기기의 다음 표시기 요청은 넌센스를 반환하지만 CopyBuffer는 오류 없이 작동하고 iTime 및 iOpen도 위의 줄에서 올바른 값을 반환하십시오.
나는 "시계열 캐시의 수명"(3분으로 보였지만)을 알고 있지만 틱이 없으면 "떨어지는" 이유는 전혀 명확하지 않습니다. 타이머에서 CopyClose의 주기적인 저크를 만들었습니다.
2분에 한 번씩 다른 사람의 시계열을 가져와야 합니다. 적어도.
150초, 같은 외국 악기의 똑딱거리는 소리가 들렸습니다. 잘 작동했습니다. 틱에서 이러한 일시 중지가 발생한 경우에만 실패했습니다.
나는 50초와 타이머를 했다. 그것이 효과가 있기를 바랍니다. 그런 "기능"을 잡기가 어렵습니다.
헤지에서 포지션은 여러 IN 거래로 구성될 수 있습니다. 이것은 부분 실행에서 발생합니다.
동시에 부분적으로 실행된 주문은 ORDER_TIME_SETUP (_MSC)를 첫 번째(아마도 끝에서 두 번째) 거래 실행 시간으로 변경합니다. 저것들. 예를 들어 BuyLimit이 설정된 경우 기록에서 확인할 수 없습니다.
결과적 으로 헤지 포지션은 상계에서 흔히 볼 수 있는 부분적인 공개 가격을 가질 수 있습니다 .
나는 오랫동안 그리드와 싸워왔다. 그리드 단계를 잃지 않기 위해 Stop 및 Limit 주문의 가격을 사용합니다. 부분실행으로 주문시간이 변경된다는 말씀이신가요? 이런 일이 일어날 수 있습니까? 여러 IN 거래가 주문에 어떤 영향을 미칠 수 있습니까?
헌신해 주셔서 감사합니다. 수표를 넣겠습니다. 때때로 무언가가 발생하고 그리드가 손실되는 것은 주문 개시 가격입니다.
다음 은 헤지에서 라이브 포지션을 여는 가격입니다 .
주문 배치 시간은 기록에서 정확히 변경됩니다. 남은 수량에 대한 실시간 주문의 경우 - 잘 모르겠습니다.
이것은 주문의 가격입니까, 아니면 위치입니까? 물론 나머지 물량에 대한 주문 시점이 변경될 수 있다고 가정할 수 있지만 그럼에도 불구하고 부품이 실행되고 두 번째 부품에 대해 별도의 주문이 발생할 수 있습니다. 하지만 포지션 ID로 히스토리를 선택하면 주문 목록에서 인덱스가 0인 주문 시간이 변경되지 않아야 한다고 생각합니다. 하지만 봉인을 확인하기 위해 가격을 넣었습니다.
물론 나머지 물량에 대한 주문 시점이 변경될 수 있다고 가정할 수 있지만 그럼에도 불구하고 부품이 실행되고 두 번째 부품에 대해 별도의 주문이 발생할 수 있습니다. 하지만 포지션 ID로 히스토리를 선택하면 주문 목록에서 인덱스가 0인 주문 시간이 변경되지 않아야 한다고 생각합니다.
개시 주문은 역사의 시간을 바꿉니다.
사진에는 주문한 시간이 기록되어 있지 않지만, 역사에 나타난 바와 같이 여전히 어제였다. 그리고 오늘 활성화되었습니다. 그러나 이것은 완전한 공개입니다. 하지만 아직 부분개방은 하지 못했다. 나는 더 지켜볼 것이다.
녹색 프레임에서 부분 실행으로 하단의 빨간색 프레임과 같아졌습니다. 부분은 2건의 거래였습니다.