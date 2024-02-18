mql5 언어의 특징, 미묘함 및 작업 방법 - 페이지 171 1...164165166167168169170171172173174175176177178...247 새 코멘트 Alexey Viktorov 2020.04.09 11:19 #1701 fxsaber : 녹색 프레임에서 부분 실행으로 하단의 빨간색 프레임과 같아졌습니다. 부분은 2건의 거래였습니다. 글쎄, 이것은 내가 제안한 것처럼 두 번째 부분에 대한 것입니다. 활성화 당시 추가 주문이 있었습니다. 첫 번째 부분이 누락 되었습니까? 그리고 이 두 번째 부분의 볼륨은 얼마입니까? 완전할 필요는 없지만... 포지션 ID별로 주문 목록을 뽑아보세요. 무슨 일이 일어나는지 보십시오. fxsaber 2020.04.09 11:25 #1702 Alexey Viktorov : 글쎄, 이것은 내가 제안한 것처럼 두 번째 부분에 대한 것입니다. 활성화 당시 추가 주문이 있었습니다. 추가 사항이 없습니다. 명령. 아직 MT4가 아닙니다. 부분의 순서는 항상 동일합니다. 그것이 성취될 때까지 그것은 역사가 아니다. 저것들. 내역에 거래가 있지만 주문이 없을 수 있습니다. 아직 완전히 채워지지 않았습니다. Alexey Viktorov 2020.04.09 11:29 #1703 fxsaber : 추가 사항이 없습니다. 명령. 아직 MT4가 아닙니다. 부분의 순서는 항상 동일합니다. 그것이 성취될 때까지 그것은 역사가 아니다. 저것들. 내역에 거래가 있지만 주문이 없을 수 있습니다. 아직 완전히 채워지지 않았습니다. 드러머의 권유로 MT4는 전혀 기억나지 않는다. 확인. 나는 지금 큰 볼륨을 넣을 것이고 나는 따라갈 것이다. 데모에 있다면 그것을 볼 수 있는 투자 비밀번호를 알려주시겠습니까? fxsaber 2020.04.09 11:29 #1704 Alexey Viktorov : 데모에 있다면 그것을 볼 수 있는 투자 비밀번호를 알려주시겠습니까? 진짜. Alexey Viktorov 2020.04.09 11:30 #1705 fxsaber : 진짜. 그럼 하지마. Artyom Trishkin 2020.04.09 12:37 #1706 fxsaber : 추가 사항이 없습니다. 명령. 아직 MT4가 아닙니다. 부분의 순서는 항상 동일합니다. 그것이 성취될 때까지 그것은 역사가 아니다. 저것들. 내역에 거래가 있지만 주문이 없을 수 있습니다. 아직 완전히 채워지지 않았습니다. 시장 안에 있지 않습니까? fxsaber 2020.04.09 12:52 #1707 Artyom Trishkin : 시장 안에 있지 않습니까? 라이브 구매 제한. Alexey Viktorov 2020.04.09 13:08 #1708 fxsaber : 라이브 구매 제한. 이미 열린 부분을 고려하지 않고 전체 볼륨에 대해? fxsaber 2020.04.09 13:13 #1709 Alexey Viktorov : 이미 열린 부분을 고려하지 않고 전체 볼륨에 대해? 전혀 만나지 않은 것 같습니다. 설명서를 보십시오. 주문당 두 권이 있습니다. 이것은 라이브 제한입니다. 첫 번째 숫자는 원래 볼륨이고 두 번째 숫자는 채워진 볼륨입니다. 동등해지거나 제거되는 즉시 역사에 남을 것입니다. Alexey Viktorov 2020.04.09 13:18 #1710 fxsaber : 전혀 만나지 않은 것 같습니다. 설명서를 보십시오. 주문당 두 권이 있습니다. 확실히 마주치지 않았습니다. 그것이 내가 모든 것을 알아 내려고 노력하는 이유입니다. 사진을 찍으면 훨씬 더 선명하게 보일 것입니다. 1...164165166167168169170171172173174175176177178...247 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
글쎄, 이것은 내가 제안한 것처럼 두 번째 부분에 대한 것입니다. 활성화 당시 추가 주문이 있었습니다. 첫 번째 부분이 누락 되었습니까? 그리고 이 두 번째 부분의 볼륨은 얼마입니까? 완전할 필요는 없지만... 포지션 ID별로 주문 목록을 뽑아보세요. 무슨 일이 일어나는지 보십시오.
부분의 순서는 항상 동일합니다. 그것이 성취될 때까지 그것은 역사가 아니다. 저것들. 내역에 거래가 있지만 주문이 없을 수 있습니다. 아직 완전히 채워지지 않았습니다.
드러머의 권유로 MT4는 전혀 기억나지 않는다.
확인. 나는 지금 큰 볼륨을 넣을 것이고 나는 따라갈 것이다. 데모에 있다면 그것을 볼 수 있는 투자 비밀번호를 알려주시겠습니까?
진짜.
시장 안에 있지 않습니까?
라이브 구매 제한.
이미 열린 부분을 고려하지 않고 전체 볼륨에 대해?
전혀 만나지 않은 것 같습니다. 설명서를 보십시오. 주문당 두 권이 있습니다.
이것은 라이브 제한입니다. 첫 번째 숫자는 원래 볼륨이고 두 번째 숫자는 채워진 볼륨입니다. 동등해지거나 제거되는 즉시 역사에 남을 것입니다.
확실히 마주치지 않았습니다. 그것이 내가 모든 것을 알아 내려고 노력하는 이유입니다. 사진을 찍으면 훨씬 더 선명하게 보일 것입니다.